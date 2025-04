Agentes de la Policía Local de Montilla denuncian "abandono" y "sobrecarga de trabajo"

La plantilla de la Policía Local de Montilla atraviesa una "situación crítica" que "pone en riesgo tanto el bienestar de los agentes como la seguridad ciudadana". Así lo han denunciado los sindicatos con representación mayoritaria en el cuerpo que, a través de un comunicado remitido a, han manifestado su preocupación por la reducción del 25 por ciento en el número de efectivos en los últimos años y el progresivo envejecimiento de la plantilla, cuya media de edad ronda ya los 50 años.Los representantes sindicales han advertido que esta falta de personal ha obligado a los agentes a realizar horas extraordinarias "de manera continuada" para cubrir los servicios mínimos. Sin embargo, han señalado que esta situación es "insostenible" y que muchos de ellos han decidido no seguir aceptando estas condiciones."No se puede tolerar que compañeros que, por edad, deberían estar prestando servicio en segunda actividad, sigan sometidos a turnos de mañana, tarde y noche, menoscabando su salud y despreciando su dedicación", denuncian desde laAdemás, han acusado al equipo de gobierno municipal de "desinterés" hacia la plantilla, lo que ha generado una "sensación de abandono" dentro del cuerpo policial. "Nos sentimos humillados y esclavos de un poder político todopoderoso, que no muestra el mismo rasero con los trabajadores que sí dependen de él", afirman, en referencia al alcalde de Montilla,Uno de los puntos más conflictivos es la supuesta obligación de los agentes de estar localizables las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante sus teléfonos personales. Según denuncia la USPLM, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad,, "interpreta que la disponibilidad de los agentes está impuesta, sin importar su descanso ni el derecho a la desconexión digital, la conciliación familiar o su salud física y mental". Según los sindicatos, esta medida supone una "vulneración de los derechos laborales" de los agentes, quienes se ven obligados a atender cualquier llamada "sin importar si están en su único día de descanso con su familia".Desde la USPLM advierten que esta situación no solo afecta la calidad de vida de los agentes, sino que también "pone en peligro la seguridad" de la ciudadanía. "No podemos garantizar un servicio eficiente si nuestros agentes están agotados, sin descanso y sometidos a jornadas laborales extenuantes", explican, para añadir que la falta de efectivos impide establecer patrullas suficientes para cubrir todo el municipio, lo que ha derivado en una "respuesta policial más lenta" ante situaciones de emergencia.Para la organización sindical, el "impacto de la disminución de agentes" también se refleja en el aumento de la criminalidad en Montilla. "El abandono por parte del alcalde se refleja en el aumento continuo de la criminalidad en Montilla", aseguran desde la USPLM, para cuyos portavonces "el equipo de gobierno no ha tomado las medidas necesarias para reforzar la plantilla, a pesar de los constantes avisos y peticiones por parte de los sindicatos".Ante esta situación, los representantes de los trabajadores que forman parte de la plantilla de la Policía Local han decidido "tomar medidas" para "frenar" lo que consideran un "atropello" a sus derechos laborales. "Vamos a emplear todas las herramientas legales y sindicales a nuestro alcance para acabar con esta situación de abuso", afirman, por lo que no descartan movilizaciones, denuncias o cualquier otra acción que permita garantizar condiciones laborales "justas" para los agentes.Pese a todo, los efectivos de la Policía Local han querido dejar claro que su "compromiso con la ciudadanía" sigue intacto. "Queremos pedir disculpas a los vecinos de Montilla si en algún momento no hemos podido atenderlos con la celeridad que les corresponde o del modo más profesional que desearíamos, pero nos resulta imposible poder responder a nuestros vecinos con la dedicación que se merecen y velar por el bienestar común", explican.Los sindicatos han advertido que tomarán todas las medidas necesarias para poner fin a lo que califican como un "acoso" hacia la plantilla, aunque subrayan que intentarán que la ciudadanía no se vea afectada por las decisiones del gobierno que encabeza Rafael Llamas. "Estamos a disposición de quien quiera para justificar todo lo expresado y que no le engañen con discursos políticos", concluyen los representantes sindicales.