Sidemon impulsa una iniciativa para fomentar la participación activa de las personas mayores

Sidemon: lo primero, las personas

. Así se denomina laque ha puesto en marcha la firma montillana Servicios Integrales a la Dependencia de Montilla (Sidemon) para fomentar lade lasy romper con el. El programa, que arranca el próximo, cuenta con la colaboración dely de la Peña Flamenca "El Lucero" , que han querido sumarse a este proyecto que "buscaa través del vino, el arte y el flamenco, en consonancia con lasa lo largo de sus vidas".Así lo detallóde Sidemon, una empresa montillana que desde su creación, hace ahora una década, ofrece unque fomenta lay la, gracias a un compromiso inquebrantable hacia aquellos que más lo necesitan.De este modo, cada sesión dereunirá en la–ubicada en el número 1 de la calle San Francisco Solano de Montilla, junto a la confluencia con las calles Santa Ana y Enfermería, en pleno casco histórico– a unasque disfrutarán de unadel lagar La Primilla, una introducción a un, la creación de unaa cargo dey la interpretación de un monólogo a cargo de, basado en la obra dey su relación con el vino. Cada jornada concluirá con unentre los asistentes que podránEn la primera sesión, ely elllevarán el peso de la cita, mientras que, un mes más tarde, el sábado 22 de marzo, elserá maridado con las. El resto de sesiones se centrarán en ely las(26 de abril); ely la(24 de mayo) y elcon las(21 de junio), antes de finalizar en septiembre, en una gala final en torno aly las. Durante esa última sesión se hará entrega, además, de varios premios a lasque se hayan escuchado durante el ciclo.Durante la presentación de, la concejala de Cultura,, reconoció que "se trata de una, que permite, pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad por aglutinarque son unque conviene preservar".Por su parte, Antonio Alcaide confesó que "trascon las personas mayores son muchas las historias que, como cuidadores, hemos escuchado". Historias que, como advirtió el máximo responsable de Sidemon, "se pierden en muchos casos", por lo que han querido "apoyándonos en el vino de Montilla y en el flamenco".Por otro lado, el presidente de la Peña Flamenca El Lucero,, mostró su agradecimiento a Sidemon "por acordarse de nuestra peña en un año muy especial", dado que la entidad conmemora el, el festival que, desde 1970, abre el programa de actos de la Fiesta de la Vendimia de la mano de las más grandes figuras del cante y del baile.Todas las sesiones del ciclosony estánde Montilla. No obstante, desde la organización recomiendanen la sede de Sidemon que, desde el pasado mes de julio, acoge laEse es el principal lema de Sidemon, una empresa que desde su fundación, no solo se centra enque más lo necesitan sino que, también, se convierte en unen la lucha contra el estigma y la desinformación que rodea a lao a la"En un mundo lleno de incertidumbre,, especialmente cuando se trata de cuidar a nuestros seres queridos más vulnerables", destaca el máximo responsable de esta empresa montillana, acreditada por la, que se ha convertido en unen el ámbito de losPero Sidemon no es únicamente una empresa de servicios sociosanitarios, sino que, además, representa unapara las, en un entorno que les resulta familiar, contribuyendo con ello a fomentar su independencia en los quehaceres diarios.A su vez, de la mano de unque destaca por su vocación, su amabilidad y su cariño, Sidemon no solo brinda cuidados físicos, sino que también establececon cada uno de sus usuarios.De este modo, con un enfoque centrado en el, los cuidadores de esta firma montillana se convierten, en realidad, enque no solo prestan asistencia práctica sino, también,y afecto genuino."El compromiso de Sidemon va más allá de la mera atención física o médica, ya que entendemos la importancia que juega lay la compañía para aquellos que se enfrentan a la soledad y a la depresión en la recta final de sus vidas", sostiene Antonio Alcaide, quien defiende la necesidad de "" y de "".Con servicios que van desde elhasta el, Sidemon se ha convertido en todo unpara personas que afrontan tiempos difíciles. A su vez, la empresa montillana ofrece un"Tenemos muy presente lay la necesidad del descanso, por lo que facilitamos a las familias que lo necesitan que recarguen energías, sabiendo que sus seres queridos van a estar en", subrayó el máximo responsable de la firma, cuya filosofía va más allá de la mera prestación de servicios."Se trata dey fortalecer los lazos familiares, ya que el cuidado va más allá de las meras tareas físicas: se trata de, en el que nuestros seres queridos puedanen esa etapa de la vida", apuntó Antonio Alcaide.El equipo de profesionales que conforman Sidemon estápara desarrollar su labor con personas que sufren. "Aunque se trata, sin duda, de una realidad dolorosa para muchas familias, la abordamos siempre con", subraya el responsable de Sidemon, que defiende la importancia de "" en torno a estas enfermedades que, cada vez, padecen más personas mayores.