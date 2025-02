Las peculiaridades de los juegos de azar con bote en Latinoamérica

El protagonismo de las tragaperras

País Facturación juego online 2025 (M$) Crecimiento desde 2020 Regulación Argentina 1.800 +95% Regulado desde 2021 México 2.500 +130% Sin regular, limbo legal Colombia 1.200 +112% Regulado desde 2019 Chile 800 +150% Prohibido

Tabla 1: Datos del juego online con premio acumulado en algunos países latinoamericanos, 2025

Los juegos de azar con bote progresivo, también conocidos como juegos de azar con premio acumulado, son muy populares en todo el mundo. Se trata de juegos como la lotería, las tragaperras o las máquinas tragamonedas que están interconectadas entre sí para ir acumulando un bote millonario. Cuando alguien gana el premio, el bote se reinicia desde cero y vuelve a incrementarse con las nuevas apuestas.Aunque el concepto general es el mismo en todas partes, existen peculiaridades y diferencias notables entre países y regiones. Latinoamérica no es una excepción, presentando variaciones dignas de mención. Desgranamos algunos de los aspectos que caracterizan los juegos de azar con bote progresivo en esta región.En Norteamérica y Europa, la lotería suele ser el juego de azar por excelencia con grandes premios acumulados. En Latinoamérica, en cambio, son las tragaperras o máquinas tragamonedas las que acaparan la atención en este ámbito. Países como Argentina, México o Colombia cuentan con enormes salas de juego donde se ubican cientos o miles de tragaperras interconectadas entre sí para ofrecer jugosos premios.La popularidad de estos juegos de Party Casino ES se debe en parte a que ofrecen la posibilidad de ganar millones con una modesta apuesta inicial, a diferencia de los billetes de lotería que suelen tener precios elevados.Aunque los botes progresivos latinoamericanos pueden alcanzar cifras muy altas, no llegan a los niveles estratosféricos que se registran en las loterías de EEUU como Powerball o Mega Millions. Mientras que en Norteamérica no es raro ver premios que superan los 1.000 millones de dólares, en Latinoamérica son contadas las ocasiones en las que el bote supera los 100 millones.Esto se debe principalmente al menor volumen de ventas de apuestas y participantes en los países de la región. Un bote progresivo crece más rápido cuando la base de jugadores que realizan apuestas es más amplia.El sector del juego está regulado de forma muy distinta entre los diversos países latinoamericanos. Mientras que en algunos los juegos de azar están completamente prohibidos, en otros operan en un limbo legal y en otros están plenamente regulados y sujetos a impuestos.Esto provoca que la oferta y las redes de premios acumulados presentan notables diferencias entre países vecinos. Por ejemplo, los operadores de tragaperras en línea de Argentina no pueden aceptar apuestas de Chile o Brasil debido a las restricciones legales.Internet ha revolucionado todos los sectores y los juegos de azar no iban a ser menos. A lo largo de la década de 2010 hemos asistido a la explosión de los casinos y salas de juego online en Latinoamérica, que también incluyen sus propias redes de premios progresivos interconectados.Países como México, Colombia o Argentina cuentan con un mercado de juego digital en pleno crecimiento y que convive con el sector presencial. Los expertos vaticinan que la tendencia online no hará más que intensificarse en los próximos años.Como muestra la Tabla 1, los grandes mercados del juego digital como México y Argentina han más que duplicado su facturación desde el año 2020. La tendencia al alza es imparable.Las peculiaridades culturales y sociales de Latinoamérica han propiciado que las tragaperras sean las grandes protagonistas de los juegos con bote progresivo, por encima de la lotería.Los premios suelen ser menores que en otras regiones debido al reducido volumen de ventas comparado con EEUU o Europa.Existe una enorme disparidad legal entre países. El juego online está creciendo rápidamente donde es regulado.Los juegos de azar seguirán evolucionando y cada país o región imprimirá sus propias singularidades. El futuro dirá cómo cambia el panorama de los premios acumulados en Latinoamérica durante la próxima década.