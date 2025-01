Quirónsalud Córdoba incorpora la ecografía intracoronaria para el diagnóstico y tratamiento de lesiones complejas

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

Elha incorporado la, la técnica de imagen con más evidencia para elde. Esta técnica de revascularización coronariapermite navegar por dentro de las arterias del corazón, posibilitando conocer las características de la(tipo de placa, cantidad y extensión de calcio en la pared), laque provoca y los diámetros de la arteria, “cuestiones fundamentales para tomar una decisión precisa sobre su abordaje”, según ha destacado la doctora, jefa deldel Hospital Quirónsalud Córdoba.La doctora Ojeda ha explicado que esta técnica de imagen permite ademásy detallada el resultado tras el, pudiéndose corregir potenciales problemas que, en ocasiones, no pueden ser detectados mediante la simple inyección de. Este aspecto cobra especial importancia en lesiones complejas y en aquellas en zonas anatómicas como elComo su propio nombre indica, el tronco coronario es la(por su similitud con un árbol), del que depende entre el 75 y el 99 por ciento de todo elque nutre al corazón, ha señalado la doctora. Por ello, “sutiene que hacerse con las máximas garantías posibles, como así lo indican las guías actuales de, y el uso de esta tecnología de imagen mediante ultrasonidos permite incrementar la”.Así, se puede detectar que el diámetro del stent no sea perfecto o que no esté totalmente pegado a la pared de la arteria, problemas relacionados con una mayor probabilidad de fracaso del stent y deen el seguimiento.Por su parte, el doctor, cardiólogo intervencionista del servicio de Cardiología del centro, ha señalado que la incorporación de esta técnica alsupone “uny un hito dentro de la sanidad privada de la provincia de Córdoba y va a permitir abordar de forma percutánea,, lesiones coronarias complejas de pacientes, con las, evitando en ocasiones la necesidad de unacoronaria”.El servicio de Cardiología ofrece una, tanto en la parte coronaria como la estructural (cualquier estructura del corazón diferente a las arterias coronarias), habiendo superado lasdesde su apertura, en septiembre del año 2018.Entre las intervenciones más destacadas se encuentra el tratamiento demediante abordaje retrógrado, el tratamiento del tronco coronario izquierdo, el(TAVI), el tratamiento percutáneo de lay el cierre de defectos congénitos intracardiacos.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía consituados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de, que lo posicionan comode esta comunidad autónoma.Quirónsalud es ely, junto con su matriz, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está. Conjuntamente, cuenta conen más de 1, entre los que se encuentran 57 hospitales conDispone de lay de un grany de. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona,, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la(diez de sus hospitales son universitarios) y la(cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud deen toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una, siendo pioneros en diferentes especialidades como, entre otras.