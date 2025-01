IU se mostrará "vigilante" con el cumplimiento del nuevo contrato del servicio de limpieza viaria

se mostrará "vigilante" con el cumplimiento del, al que la Corporación municipal delcon los votos a favor del equipo de gobierno delY dely el voto en contra de la propia coalición de izquierdas.En el proceso de contratación que llevó a cabo el Consistorio montillano participaron dos empresas y, tal y como explicó la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente,, la oferta defue la que obtuvo la, con una propuesta económica depara el total del periodo de ejecución, lo que supone unarespecto al precio de licitación.La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla,, compareció ayer ante los medios de comunicación parade su grupo municipal y recordó que "desde el principio del mandato, ha sido unade Izquierda Unida el estado que presentan nuestras calles, nuestras plazas, nuestros jardines, nuestros parques y nuestras zonas comunes".Tras solicitar a los servicios técnicos municipales el contrato de limpieza viaria para conocer con detalle laque la propia empresa presentó en el anterior proceso de licitación, IU constató que el servicio "no se estaba prestando de una forma correcta sino, más bien,", situación que, "unida al mal estado de nuestras calles, plazas y parques", llevó a la formación a "estar en desacuerdo" con elque Prezero presentaba todos los meses al Ayuntamiento."Hemos aplicado siempre una máxima muy sencilla: si la empresa no hace todo el trabajo que se ha comprometido a hacer, evidentementede la factura", explicó ayer Rosa Rodríguez, a la vez que lamentó que tanto PSOE como PP, "pleno tras pleno", dieran su apoyo alde esas facturas "cuando los trabajos no se hacían de forma íntegra"La portavoz de IU censuró, a su vez, que elde Prezero esté, una realidad que, a su juicio, implicaría "o que parte del trabajo se está dejando de hacer" o que "las personas que están trabajando asumen más carga laboral de la que les corresponde".De igual modo, Rodríguez explicó que, el pasado mes de julio, el Grupo Municipal de IU presentó unade cara a la redacción deldel servicio de limpieza viaria, tendentes a mejorar las condiciones laborales de la plantilla, garantizar el cumplimiento del servicio ypues, como desveló la edil, "en ese momento, el 100 por cien de la plantilla de Prezero estaba compuesta por hombres".Por todo ello, Rosa Rodríguez lamentó ayer que Prezero España haya podido concurrir al proceso de licitación "a pesar de haber demostrado un" del contrato, una situación que, a su juicio, ha sido posible porque "el equipo de gobiernopor esos incumplimientos que, reiteradamente,, a lo largo de esos seis años de vigencia del contrato"."Si el equipo de gobierno hubiese activado elque se recogía en el contrato, esa empresa no se hubiese podido presentar, porque no ha cumplido con lo establecido", sentenció la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.Otro de los aspectos que censuró ayer Rosa Rodríguez atañe al nuevocon los trabajadores de Montilla, a diferencia de lo ocurrido en, donde la empresa también presta el servicio municipal de limpieza viaria."Esto significa que los trabajadores de Palma del Río están en mejores condiciones que los de Montilla", advirtió ayer Rosa Rodríguez, quien reiteró que Izquierda Unida "no va a estar de acuerdo con que el dinero de los montillanos se invierta enni con los trabajadores ni con sus obligaciones contractuales".Por todo ello, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Montilla avanzó la intención del grupo municipal de "para que se cumplan todos esos mecanismos de control que se han incorporado", algunos de los cuales se derivan de la batería de propuestas que presentó IU el pasado mes de julio. "Y, si no se cumplen, por supuesto estaremos aquí para denunciarlos", concluyó la edil.