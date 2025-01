La Casa de las Columnas de Montilla protagoniza una sesión de la Real Academia de Córdoba

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La popularde Montilla ha protagonizado esta semana una sesión de la, de la mano del médico y escritor montillano, así como de lay de laBajo el título de, Antonio Varo Baena, que es, repasó la historia del domicilio de su familia, situado junto a la populary concebido a principios de la pasada década de los sesenta por el reconocido arquitecto"Todos sabemos que Rafael de la Hoz estaba especializado en—como las— o institucionales, pero también hizo numerosos proyectos de, ejecutadas o no, amén de otros edificios particulares como", destacó en su comunicación Antonio Varo Baena.El arquitecto, queel 9 de octubre de 1924, dejó una, con varios proyectos significativos,, técnico de Cultura del, en su blogDe este modo, De la Hoz diseñó en 1956 laentre las calles José Cobos y Capataz Juan Rodríguez, conocidas popularmente como "" o "", que sirvieron de modelo para futuras construcciones de laSeis años más tarde proyectaría las, junto al Paseo de Cervantes, denominadas "". Este tipo de modestos edificios, concebidos para paliar la escasez de infraestructuras educativas, se reproducirían más tarde eny en elIgualmente, el prestigioso arquitecto proyectó en septiembre de 1960, junto al ceutí, els, un edificio que fue inaugurado el 15 de junio de 1965, gracias a unay que, a finales de los años sesenta, acogería elpara, posteriormente, convertirse enJunto a otros proyectos –como la nave industrial para la, S.A. en 1961 o el edificio de laen 1976–, Rafael de la Hoz Arderius se animó a concebir en Montilla unque, como reconoce Antonio Varo Baena, "representa unpor el que se dio a conocer" y que le supusoEn efecto, lasde la Casa de las Columnas de Montilla no se corresponden con el canon y el estilo del arquitecto madrileño, cuyos proyectos pivotaban entre ely el, con una "concepción funcional, moderna, a loy dentro delque iniciara".Un estilo ", de espacios abiertos, con pocos pilares y con transiciones al aire libre" que, en palabras de Antonio Varo Baena, no se manifiesta en la excepcional vivienda que concibió para lade Montilla, a escasos metros de la. Y es que la Casa de las Columnas responde, en realidad, al estilo de una. "En esta casade los 'domus' grecolatinos y, de hecho, en ella destaca su", subraya el escritor montillano.La vivienda, que se levantó sobre el solar de otra antigua que, según Antonio Varo, "poseía un", se conoce en Montilla también como la "" y, en 2008, formó parte del programa, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento para dar a conocerde la localidad.