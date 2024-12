Rebelión en el reino

Atlético Palma del Río 0 -- 1 Montilla Club de Fútbol

Atlético Palma del Río: Carlos, Fran Cruz, González (Chechu, m. 82), Sergio León, Koke (Fran Cano, m. 50), Rafa, Marcos (Pablo, m. 67), Nacho (Pablo Cebrián, m. 82), Abraham, Arjona (José Carlos, m. 50) y Manolillo.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Juanito (Sabariego, m. 78), Javi Ruiz, Tate (Antonio Luque m. 82), José Carraña (Rafa Martínez m. 88), Sergio Heredia (Pedro Crespín, m. 74), Gorka (Fraile, m. 69), Tena y Hugo Navarro.

Goles: 0-1 José Carraña (m. 42).

Árbitro: González Campos, Salvador (Málaga). Amonestó por los locales a González, Domenech, Rafa y por los visitantes a Soto y Alfonso Carraña. Expulsó por los visitantes a Molero (roja directa, m. 86).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada del Grupo 1 de la División de Honór Sénior, disputado en el Polideportivo El Pandero, de la localidad cordobesa de Palma del Río, ante unos 350 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol alzó la voz en la guarida del actual líder de la División de Honor. En un partido serio de los vinícolas en todas las líneas de juego, un solitario gol de José Carraña al borde del descanso daba una ventaja a los auriverdes que supieron administrar para derrocar a un cuadro palmeño invicto hasta esta fecha. Con 22 puntos en su casillero, el plantel de Isaac Cuesta se consolida en la zona que da derecho a disputar la Copa Andalucía y no pierde la estela de los tres primeros clasificados.El encuentro comenzó con las novedades de Soto y Gorka en el once titular con respecto al partido anterior ante el Ayamonte Club de Fútbol . De este modo, en los primeros minutos se visualizó una alta intensidad por parte del conjunto palmeño. Varios balones a la espalda de la defensa vinícola, rápidas transiciones de la zona medular al ataque y el juego por bandas comprometían a un Montilla que aguantó el arreón de su rival. Un remate de Nacho a la media vuelta que blocó Molero fue la oportunidad más clara para el cuadro local.Respondió el Montilla a los 15 minutos de partido, en una combinación por la banda derecha que finalizó Sergio Heredia con un centro raso al que Tate no llegó por centímetros en el segundo palo. Las fuerzas, poco a poco, se fueron igualando y el esférico pasó a dominio auriverde.Los montillanos comenzaron a merodear el área local, moviendo el cuero con criterio, merced, en gran parte, a un José Carraña en estado de gracia con el balón en sus pies. Pese a ello, los acercamientos no eran excesivamente peligrosos, llegando a la recta final del primer acto sin novedades en el marcador.Llegados al minuto 42 de encuentro, tras una jugada de peligro por parte local que despejó la defensa vinícola, el esférico llegó al área palmeña, produciéndose un saque de esquina que finalizó en el cero a uno. El balón sobrevoló la meta local, el cuero quedó suelto tras un barullo dentro del área y José Carraña, con un lanzamiento por bajo, mandó el balón al fondo de las mallas ante la alegría de la expedición montillana. La acción a balón parado dio alas a los montillanos, que fueron capaces de mantener alejado de su área al Palma del Río. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el conjunto local salió al terreno de juego con un plus de intensidad, sabedor de la necesidad de igualar la contienda. Un disparo de Abraham que atajó Molero a un mano y varios centros sobre la meta vinícola defendidos con ciertas dificultades por parte montillana, predisponían una segunda parte que parecía tener claro color palmeño.Sin embargo, el Montilla mantuvo la calma, esperó su momento y, superados los primeros veinte minutos del segundo acto, comenzó una fase de distinta en el partido. Los de Isaac Cuesta obtuvieron el esférico, manejaron los tiempos del partido y los ataques en ambos bandos desaparecieron.Los cambios desde ambos banquillos surtieron un mayor efecto en los auriverdes, reforzando la firmeza en defensa y el juego en largo hacia el ataque. Con este panorama, se llegó a la recta final del encuentro, momento en el que los vinícolas tuvieron que apretar los dientes un poco más.Molero era expulsado por roja directa a los 86 minutos de partido tras derribar a un rival en el borde del área. Esta circunstancia dio paso al debut de Rafa Martínez con la elástica auriverde . El joven cancerbero tomó los mandos y realizó un final de partido plausible.Dos intervenciones de mérito, una de ellas a bocajarro en un balón suelto dentro del área chica en el minuto 94, eran su carta de presentación. El Montilla resistió y asaltó Palma del Río, mostrando, una jornada más, su dinámica al alza e ilusionando a su gente. La próxima cita para los pupilos de Isaac Cuesta será este domingo, a las 12.30 del mediodía, en el Estadio Municipal, ante el Club Deportivo Rociana.