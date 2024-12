El Apedem toma ventaja en la final de la Copa de Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: C.D. APEDEM

En una jornada marcada por la festividad del Día de la Constitución, el Club Deportivo Apedem demostró que está preparado para alzarse con el título de la Copa de Andalucía tras vencer por dos tantos a cero al Alcázar en el partido de ida de la final. En un Municipal de Montilla muy concurrido, los locales dejaron claro desde el inicio su ambición por coronarse campeones en esta segunda final consecutiva.El encuentro –que sirvió para homenajear al equipo Infantil de Segunda Andaluza, que se proclamó campeón de liga en la temporada 2023/2024–, comenzó con un dominio absoluto del equipo montillano. Desde los primeros compases, el conjunto dirigido por Chechu Polonio se adueñó del balón, llevando el peso del partido y poniendo en serios aprietos a la ordenada defensa del Alcázar. Las ocasiones no tardaron en llegar, pero el poste, las intervenciones del guardameta visitante y la falta de puntería de Edu Castilla, Felipe y Emi mantuvieron el marcador intacto durante la primera mitad.El descanso no cambió el guion. El Apedem siguió buscando la profundidad por las bandas, con Ezequiel y Joseda como protagonistas, hasta que en el minuto 58 llegó el punto de inflexión del partido. Un balón largo a la izquierda encontró a Ezequiel, que fue derribado por el portero del Alcázar en una acción que dejó a los visitantes con diez jugadores tras la expulsión directa del guardameta.La ventaja numérica no tardó en traducirse en goles. Apenas dos minutos después, un preciso centro de Joseda encontró a Emi quien, con un impecable remate de cabeza, abrió el marcador para el júbilo de la afición local. El Alcázar no tuvo tiempo de recomponerse, ya que en el minuto 63 llegó el segundo tanto. Aarón, con un pase preciso, habilitó a su hermano Ezequiel, quien dejó atrás a dos defensores y definió con frialdad para sentenciar el partido.El Apedem buscó ampliar la ventaja en los minutos finales, pero el marcador no se movió más. Con esta victoria, los montillanos viajarán con confianza al campo del Alcázar el próximo 22 de diciembre, aunque conscientes de que aún queda mucho por jugarse. Todo se decidirá, pues, en el partido de vuelta, donde el Apedem buscará cerrar de manera memorable el trigésimo aniversario de su fundación.