Querer que se pueda

Montilla Club de Fútbol 3 -- 1 Ayamonte Club de Fútbol

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Juanito, Javi Ruiz, Tate (Pedro Crespín, m. 64), José Carraña (Álex Fernández, m. 87), Sergio Heredia (Sabariego, m. 58), Tena (Antonio Luque, m. 71), Carlos Serrano (Rafa Alcaide, m. 83), Fraile y Hugo Navarro (Gorka, m. 51).

Ayamonte Club de Fútbol: Sergio, Barragán, José Antonio, Diego, Acosta (Gallardo, m. 64), Dani Pérez, Álvaro (Javi Sánchez, m. 75), Alfonso, Macías, Bermúdez y Mayito (Manu, m. 30).

Goles: 1-0 Sergio Heredia (m. 16); 2-0 Tate (m. 28); 2-1 Bermúdez (m. 76); 3-1 Juanito (m. 82).

Árbitro: Miñán Molina, Javier (Granada). Amonestó por los locales a Carlos Serrano, Antonio Luque y José Carraña. En el bando visitante eran amonestados el técnico, Paco Amate, y Alfonso.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosegunda jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 350 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol comienza a mirar de reojo hacia la zona alta de la clasificación. Con 19 puntos en su casillero, los auriverdes se colocan empatados a puntos con el séptimo clasificado y a tan solo cuatro de la zona de ascenso. El triunfo por tres tanto a uno ante el Ayamonte Club de Fútbol ratifica el buen hacer vinícola en el último mes y medio, consolidando la idea de, al menos, creer en la posibilidad de alcanzar la permanencia lo antes posible para mirar cotas mayores.El encuentro comenzó con la presencia en el once titular de Sergio Heredia y Alfonso Carraña, siendo ambas las novedades con respecto al equipo inicial del encuentro anterior en Castilleja de la Cuesta . Así, los primeros compases serían de alternancia en el dominio del esférico, viéndose a un Montilla más combinativo a diferencia de su rival, más directo en su juego.Las ocasiones de cara a portería no aparecían hasta que, a los 16 minutos de partido, el Montilla encontró el camino del gol. Un balón en largo de Hugo Navarro lo recogió Sergio Heredia a la espalda de la defensa para plantarse ante el guardameta ayamontino en el mano a mano y batirlo con un disparo por bajo. Era el uno a cero.El tanto llegó a la inversa de la propuesta que planteaba el cuadro vinícola, con juego directo, viéndose el abanico de posibilidades que es capaz de desarrollar el plantel de Isaac Cuesta. Instantes después, José Carraña se metía en el área tras una jugada personal, mandando el esférico desviado en su lanzamiento.A los 21 minutos de juego, el Ayamonte se acercó por primera vez a las inmediaciones de Molero, realizando Dani Pérez un disparo escorado que se estrellaba en el lateral de la red. Dicha ocasión sería la antesala de un arreón auriverde que provocó varias acciones sobre la meta foránea, certificándose el segundo gol montillano en el minuto 28 de juego. Una combinación entre Juanito y José Carraña concluyó en un esférico al área chica que Tate, con un certero toque, mandó al fondo de la red.La afición disfrutaba de los suyos, viviéndose una recta final del primer acto con un Montilla intenso en la presión, buscando el juego tanto por dentro como por los costados, ante un Ayamonte que solo pudo defenderse y buscar a la contra su oportunidad. Pese a ello, el marcador no sufrió cambios y el colegiado señaló el camino de vestuarios con triunfo momentáneo de los vinícolas.Tras el descanso, el Montilla buscó la sentencia en los primeros minutos, siendo la más clara un remate de Juanito al palo a los 50 minutos. Sin embargo, la sentencia definitiva no se producía y el Ayamonte quería mantenerse vivo en la contienda.Un pase de Acosta al corazón del área lo recogió Manu, realizando un lanzamiento que se marchó cerca del palo izquierdo de la meta defendida por Molero. La ocasión dio alas a los ayamontinos, que vieron cómo el Montilla bajó en sus prestaciones.El esférico pasó a mandato visitante y, a pesar de tener Pedro Crespín una clara oportunidad en un remate de cabeza que blocó el guardameta a los 67 minutos, las sensaciones eran más cercanas a un posible gol del equipo entrenado por Paco Amate que de la sentencia local.Fruto de ello, Bermúdez, en el minuto 76, aprovechó un saque de esquina para batir a Molero con un certero remate de cabeza y llevar cierta incertidumbre al desenlace del encuentro. Por suerte para los intereses vinícolas, todo quedó en un susto y un robo de Pedro Crespín y posterior pase a Juanito hizo posible el tanto del atacante con un disparo pegado al palo izquierdo. Era el tres a uno a los 82 minutos de partido. En esa acción se apagaban las opciones visitantes, toda vez que el Montilla mantuvo el compás en lo que quedó de partido y sumó un nuevo triunfo.La próxima cita será el viernes 6 de diciembre, ante el Atlético Palma del Río, en tierras palmeñas. Un derbi cordobés lleno de alicientes con un cuadro local en primera posición e invicto en la categoría, ante un conjunto montillano que busca seguir escalando posiciones en la tabla.