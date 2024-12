Más de 600 personas se suman este año al voluntariado de Cruz Roja en Córdoba

Un viaje que te cambia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

El voluntariado es una opción por la que cada vez se inclinan más personas en Córdoba. Esa conclusión se puede extraer, al menos, de los datos que maneja Cruz Roja Española, organización que ha visto cómo, en lo que va de año, más de 600 personas han decidido unirse a su censo de voluntariado. De este modo, a día de hoy, un total de 4.694 personas en Córdoba regalan a parte de su tiempo a la entidad, para hacer posibles los distintos proyectos que esta impulsa en aras a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables.“El voluntariado de Cruz Roja es uno de nuestros Principios Fundamentales y uno de los elementos que mejor representan nuestro mayor hecho diferencial. Somos una organización de personas voluntarias; de personas que ayudan a personas”, recuerda Ana Belén Losada, directora provincial de Voluntariado de la organización.De esos 4.694 cordobeses y cordobesas que colaboran con la institución, el grueso se encuentra en la capital (3.378), aunque en los distintos municipios de la provincia donde la organización tiene asamblea –hasta un total de once– también queda patente la solidaridad y la implicación de la ciudadanía, como demuestran sus censos de voluntariado: Puente Genil (379), Baena (178), Valle del Guadiato (139), Palma del Río (119), Montilla (103), Priego de Córdoba (81), Lucena (76), Pozoblanco (74), Hinojosa del Duque (70), Rute (65) y Villanueva de Córdoba (32).Precisamente, durante la jornada de hoy se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una efeméride que la institución humanitaria va a aprovechar para agradecer su solidaridad a las miles de personas voluntarias, tanto de la organización como a las que no están vinculadas a ella, que han ofrecido su tiempo para ayudar a las víctimas de la DANA.En el marco de dicho homenaje y bajo el principio de Unidad, uno de sus siete fundamentales, Cruz Roja pone en marcha una acción que, bajo el nombre, anima a quien lo desee a aplicar ese efecto hoy, 5 de diciembre, en su foto de perfil en redes sociales.En relación a la conmemoración de la fecha, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, quiso “felicitar a todas las personas voluntarias y agradecer toda la actividad que realizan siempre, poniendo el foco en algo que ha sucedido recientemente, que ha sido la DANA, donde también han estado”.En la actualidad la operación de la emergencia está finalizando la fase de respuesta inmediata, iniciada con las primeras lluvias, y pasando a una segunda fase más orientada hacia la recuperación. En la primera fase, Cruz Roja acumula más de 262.000 asistencias, ofreció manutención a más de 146.000 personas afectadas e intervinientes y alojó a más de 4.200 personas en los albergues habilitados, entre otras acciones.La solidaridad expresada para con las víctimas en las dos primeras semanas tras la DANA, permitió a Cruz Roja recoger más de 43 millones de euros de donaciones de particulares y 30 de entidades públicas y privadas. Dicha suma, en su totalidad, se destinará al Plan de Respuesta a tres años, con el que prevé atender a más de 100.000 personas y para lo que la Organización acaba de anunciar la movilización de 22 millones de euros.En la segunda fase, va a ser primordial la colaboración de las personas voluntarias para continuar atendiendo a todas las víctimas y personas damnificadas, dando una especial relevancia tanto al reparto de ayudas como a la asistencia psicológica que precisarán no sólo a corto, sino también a medio y largo plazo.A la acción simbólica de, se une la campaña que Cruz Roja ha lanzado este año para sensibilizar a la población sobre la importancia de hacer voluntariado. Bajo el título El Viaje que te Cambia , la organización pone en valor esa experiencia transformadora que viven todas las personas cuando se inician en el voluntariado.De la misma manera que en un viaje, cuando una persona empieza a hacer voluntariado su vida es un antes y un después, en el que vive nuevas experiencias, entra en contacto con contextos diferentes, comienza a desarrollar nuevas habilidades y competencias, afronta nuevos retos y crea recuerdos inolvidables gracias a que el voluntariado “te lleva a tu mejor versión”.A este respecto, la presidenta de Cruz Roja Española recuerda que "el voluntariado es un viaje que tiene repercusión en quien lo realiza” . Y a ese respecto añade, “el voluntariado cambió mi vida y mi modo de ver el mundo y me hizo ser consciente de otra realidad, donde hay personas que viven en situación de desigualdad y que no pueden desarrollar una vida plena por determinadas circunstancias. Ejercer el voluntariado me hizo ser consciente de ello pero también me hizo ser consciente de que algo había que hacer para dar respuesta a estas situaciones".