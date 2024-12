Gran papel del Club Atletismo Montilla en la LXI Carrera Popular Palma del Río

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA

La LXI Carrera Popular Palma del Río, una de las pruebas más emblemáticas del Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, volvió a confirmar el excelente estado de forma por el que atraviesan los integrantes del Club Atletismo Montilla, que consiguieron hasta cuatro medallas en diferentes categorías.Organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Palma del Río, y con la colaboración de los clubes Trotasierra, Atletismo Palma del Río y Virgen de Belén, la prueba demostró ser un espectáculo de competitividad y pasión por el atletismo. Trotasierra se erigió como protagonista, al ser la entidad más galardonada y conseguir un doblete absoluto, con los triunfos de Gregorio Martín Pazo en la categoría masculina e Isabel Cristina García Martínez en la femenina.En la categoría absoluta masculina, Martín Pazo se impuso con un tiempo espectacular, aunque no sin resistencia, ya que Jaime Fernández Pozo, de Alanís, mantuvo la lucha hasta cruzar la meta apenas diez segundos después. Eusebio Cárdenas Torres completó el podio con una sólida actuación. En la prueba femenina, García Martínez dominó de principio a fin, seguida por Gloria Martín González y Yolanda López Becerra, quienes cerraron el podio con sendas actuaciones destacadas para Trotasierra.El Club Atletismo Montilla regresó a casa con la satisfacción del deber cumplido y un total de cuatro preseas. Las medallas de oro deen categoría Sub-12 y deen Máster D se completaron con la medalla de plata deen Máster C y el bronce deen Sub-12.El nivel competitivo del club no se quedó ahí. Los cuartos puestos de(Sub-23) y(Máster E) subrayaron el excelente trabajo de, mientras quealcanzó un meritorio octavo lugar en Máster C.(duodécimo en Máster B) y(decimosexta en Sub-10) completaron una participación coral que confirma el crecimiento y la solidez del atletismo montillano.La Carrera Popular Palma del Río no solo fue un escaparate de talento, sino también un espacio de unión para atletas, aficionados y clubes de toda la provincia. El excelente nivel mostrado por Trotasierra, la combatividad de los demás clubes locales y la garra de entidades como el Club Atletismo Montilla dejan claro que el atletismo cordobés vive un momento de esplendor.