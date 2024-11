Solidaridad en tiempos de adversidad: un mensaje de Montilla para toda España

un recordatorio de la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles, de cómo un pequeño acto de gratitud puede tener un impacto profundo. La localidad valenciana de Paiporta, que sigue recuperándose de la devastación de la DANA, ha encontrado en este mensaje una fuente de consuelo y de resiliencia.

En tiempos de adversidad, cuando la naturaleza demuestra con toda crudeza su poder y su fuerza de devastación, los actos de humanidad y de solidaridad se abren paso para iluminar la oscuridad y la desesperanza. Justo así puede resumirse la experiencia de David Pino y María del Rosario Verde, dos agentes de la Policía Local, miembros del Club Deportivo Montilla K9 Sport, que este pasado jueves pusieron rumbo a la Comunidad Valenciana para brindar ayuda en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el paso de una violenta DANA que, hasta este momento, y según las cifras oficiales, se ha cobrado ya la vida de 211 personas solo en esa región.Su llegada a la localidad valenciana de Paiporta fue un testimonio de su solidaridad y determinación. Equipados con herramientas especializadas y con el inestimable apoyo de sus perros de rescate –Vasko y Narumi–, David Pino Marqués, oficial de Policía Local en Montilla y miembro del Club Deportivo Montilla K9 Sport, junto a su auxiliar María del Rosario Verde, agente de la Policía Local de Córdoba, no dudaron en poner a prueba sus habilidades y su resistencia para contribuir en la localización de personas en zonas de difícil acceso.Para estos dos agentes montillanos, las jornadas de trabajo en Paiporta fueron intensas y agotadoras, marcadas por largas horas de búsqueda, el estrés de la incertidumbre y la esperanza de poder ofrecer un destello de alivio a las miles de familias afectadas por esta monumental tragedia."España no está preparada para catástrofes de esta magnitud", aseguró el propio David Pino, en declaraciones a Montilla Digital . "Mi definición de esta tragedia es fácil: zona de guerra o apocalipsis. La gente no se puede imaginar lo que hay aquí", relataba el agente que, que en los últimos años, ha participado en multitud de operativos, como el grave terremoto registrado el pasado mes de septiembre al suroeste de Marrakech, labor que le valió el reconocimiento del Reino de Marruecos Sin embargo, lo que estos dos rescatistas del Montilla K9 Sport no imaginaban era el impacto que dejarían fuera de su misión principal. Tras una extenuante jornada de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes Pino y Verde pernoctaron en un colegio de Paiporta, donde se les brindó alojamiento improvisado, en una sencilla manta sobre el suelo.Y allí, tras pasar la noche entre pupitres, dibujos y material escolar, David Pino y María del Rosario Verde decidieron dejar un mensaje en la pizarra, conmovidos por el gesto de acogida y el apoyo recibidos. Fue un breve pero emotivo agradecimiento dedicado a los alumnos del centro educativo que los había albergado, en el que transmitían su gratitud y, a su vez, un mensaje de esperanza y fortaleza."Hemos dormido en vuestra clase. Somos policías de Montilla (Córdoba). Hemos venido a ayudar, muy pronto seguro que ustedes ya estáis en el cole. Os deseamos lo mejor, todo va a salir bien y ojalá podamos haceros una visita. Nos han encantado vuestros dibujos", rezaban las líneas que Chari y David plasmaron en la pizarra y que, gracias a las redes sociales, han dado la vuelta a España.Medios como ABC El Periódico de España se han hecho eco en las últimas horas del mensaje de estos agentes montillanos, que describían cómo, en medio del caos, habían encontrado un rincón de bondad y acogida. Sin llegar a explicitarlo en sus palabras, los agentes transmitían, de algún modo, la importancia de la ayuda mutua, de estar ahí para los demás cuando más se necesita. Y a través de este simple gesto, David Pino y María del Rosario Verde lograron demostrar que el valor de ayudar no solo se encuentra en rescatar personas, sino también en reconocer y agradecer los actos solidarios.Los niños y niñas que acuden a ese centro educativo, junto a sus familias y a toda la comunidad educativa, se han sentido profundamente conmovidos. Para ellos, el gesto de estos dos agentes montillanos representa