Rafael Soto | Reflexiones ‘carpetovetónicas’

RAFAEL SOTO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

¡Vaya palabreja! ¡“Carpetovetónico”! Se trata de un término que, según el diccionario de la RAE, hace referencia a los pueblos prerromanos de los carpetanos y los vetones —que se ubicaron en buena parte del territorio que hoy componen las Castillas—; o bien, se usa de manera despectiva para referirse a lo “característico de la España profunda frente a todo influjo foráneo”.Desconozco quién fue la eminencia que concibió tal término, pero es tan adecuado para describir ciertos círculos… Es enrevesado, pesado, pedante e inexacto. Ideal para describir a esa España involucionista, aislacionista y fantasiosa, que evoca una España que no fue y es incapaz de construir un futuro.Que nos gobierne una seudoizquierda indigna no debe equivocarnos: el cuñadismo “carpetovetónico” y cerril es una alternativa rancia de la que no puede brotar más que incultura y corrupción. Se trata de esa España que Alfonso Sánchez reflejó tan bien desde la caricatura en(2022) y que se manifiesta cada vez con más ahínco en redes sociales y en espacios informales.Es esa España castiza que gritó “Gibraltar español” en la celebración de la Eurocopa, que se encuentra resentida contra las políticas de género y que busca las esencias patrias en una tradición que, en realidad, es una ficción. Por suerte, la derecha predominante es más liberal, pero no deja de jugar con los símbolos de esa tradición “carpetovetónica”: la tauromaquia, la taberna de pueblo y la religión en su vertiente más hipócrita y supersticiosa —nada tenemos que decir, por supuesto, de la religiosidad sincera, pública o personal—.Estamos ante un cambio de ciclo. Una parte importante de la juventud se está radicalizando hacia la Derecha como reacción a los excesos del Sanchismo y de la cultura ‘woke’. Una realidad contra la que debemos combatir los que defendemos una izquierda coherente, trabajadora y constructiva.