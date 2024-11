IU analiza en un taller las actitudes machistas que se transmiten en el seno de las familias

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

La Asamblea Local de Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) analizaron ayer algunas de las actitudes machistas que se transmiten en el seno de las familias, durante el transcurso del taller Educando hacia la igualdad. La educación como vía para la erradicación de las violencias machistas , que impartió en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" la maestra Ana Cobos Palomo, promotora de Igualdad.El taller, que se enmarca en las actividades que cada año promueven IU y el PCE para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, se complementó con una ludoteca con el cuentacuentos, a cargo de Animaciones Infantiles Cristina, que pretendía facilitar la asistencia de las familias montillanas a esta actividad.Al inicio de la actividad, María Luisa Rodas, concejala de IU en el Ayuntamiento de Montilla, reconoció que las personas "tenemos actitudes interiorizadas desde nuestra educación, desde pequeñitos, propias de una sociedad sociedad patriarcal y que, sin darnos cuenta, transmitimos".En ese sentido, María Luisa Rodas apuntó que "aunque no queramos, nosotras mismas, incluso quienes nos consideramos mujeres feministas, sin darnos cuenta seguimos transmitiendo a nuestros hijos e hijas algunas actitudes y algunas expresiones machistas".Por este motivo, desde la organización se decidió este año, con motivo del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, "reforzar la educación en igualdad", una tarea que, a juicio de María Luisa Rodas, "no solo puede desarrollarse en el aula porque los niños y las niñas pasan en el colegio o en el instituto solo cinco horas al día, mientras que el resto de la jornada lo pasan en casa, con la familia".En ese sentido, la portavoz de IU en el Consistorio montillano quiso poner el foco en la labor educativa que se lleva a cabo en cada hogar. "Yo siempre digo, como madre, que a nuestros hijos e hijas se les trae educaditos de casa y que en el colegio se les forma y se contribuye a su educación".Por su parte, Ana Cobos Palomo comenzó su intervención analizando el concepto de educación que, como apuntó, "abarca todos los ámbitos en los que nos movemos", de ahí que considerara "relevante" el modo en el que se transmiten ideas y pautas de comportamiento e interacción social.A juicio de la especialista, "cuando la educación está centrada en la igualdad, es más fácil advertir dónde se producen signos de violencias machistas y, de este modo, se podrá actuar para tratar de transmitir una igualdad real. Pero si no es así, es difícil verlo y denunciarlo, en caso de que fuera necesario". Por ello, Ana Cobos Palomo abogó por "mejorar la educación para que la violencia no llegue a ocurrir", una labor que, afirmó, "no solo atañe a los más pequeños sino que también se debe trabajar de adultos".En la presentación de la actividad, la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa Rodríguez, puso de manifiesto que "la situación a la que las mujeres del mundo estamos expuestas sigue siendo una situación de extremada gravedad", como lo reflejan "las cifras de víctimas y las portadas de los periódicos que, a diario, informan sobre violencias machistas", un concepto que, como detalló la edil, comprende "las violencias sexuales, las violencias físicas, psíquicas y psicológicas, así como todo tipo de violencias de las que las mujeres somos objeto en este país y en todos los demás países del mundo".Rodríguez aludió a las 1.285 mujeres asesinadas a manos de sus parejas desde 2003 –cuarenta en lo que va de año–, así como a los 61 niños y niñas asesinados desde el año 2003 –ocho de ellos en este 2024–, ya que "esta violencia no se extiende solamente a las mujeres sino que también afecta a los niños y niñas que dependen de ellas".