La Unidad Militar de Emergencias solicita la colaboración del Montilla K9 Sport

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA K9 SPORT

David Pino y María del Rosario Verde, miembros del Club Deportivo Montilla K9 Sport, han regresado de nuevo a la Comunidad Valenciana para brindar ayuda en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el paso de la violenta DANA que, la pasada semana, arrasó varias localidades del Levante español La Unidad Militar de Emergencias (UME) decidió el pasado jueves activar al Club Deportivo Montilla K9 Sport que, ya la semana anterior, y como ha venido informando Montilla Digital , había estado colaborando en las tareas de localización de personas desaparecidas.Acompañado por su pareja, María del Rosario Verde, y por dos perros de rescate –Vasco y Grey–, David Pino Marqués puso rumbo este jueves hasta la Comunidad Valenciana, tras haber recibido el permiso correspondiente de la Jefatura de la Policía Local de Montilla. Siete horas de viaje para regresar a un escenario que, según el especialista montillano, "sigue siendo catastrófico" "Durante todo el día de ayer estuvimos rastreando y descartando zonas de difícil acceso, coordinados en todo momento por la UME y a las órdenes del capitán Saco", detalla a Montilla Digital el propio David Pino, quien elogia el despliegue del Ejército no solo para limpiar las zonas más afectadas sino, además, para retirar vehículos ayudados con un helicóptero.De este modo, David Pino pudo recorrer ayer el célebre Barranco del Poyo, la "zona cero" de la tragedia, que desemboca en el barranco de Torrent y en Quart de Poblet. "Se trata de zonas de difícil acceso tanto para la maquinaria pesada como para los propios voluntarios, por lo que las tareas en este punto son realmente complejas", reconoce el agente montillano, que estuvo prestando apoyo para tratar de localizar a dos niños, de 3 y 5 años de edad, cuya desaparición fue denunciada en Torrent."Su casa fue literalmente destrozada por un camión que había sido arrastrado por el caudal de agua y, en un instante, el padre perdió a los niños", relata David Pino, quien asegura que el progenitor "pudo sujetarse a un seto próximo a la vivienda, donde estuvo durante cinco horas, pero era tal la fuerza de la corriente que lo dejó completamente desnudo y le destrozó las piernas, por lo que tuvo que ser operado de urgencia".Asistido por su auxiliar Emmanuel y junto a su perro de rescate Grey, el policía local montillano pudo recorrer a primera hora de la tarde de ayer una zona de barrancos por la que no había pasado hasta ese momento ningún equipo de rescate. "Hasta el helicóptero se llegó a perder y tuvo que ser un cabrero el que nos guiara hasta las zonas más calientes donde, el día anterior, había aparecido un fallecido", comenta David Pino.Tras 13 horas de trabajo ininterrumpido y más de 18 kilómetros recorridos sobre un terreno escarpado y prácticamente inaccesible, David Pino, Emmanuel y sus perros de rescate pusieron fin a la jornada, mientras María del Rosario Verde coordinaba a los voluntarios en la búsqueda de los niños desaparecidos, además de gestionar la distribución de comida y productos de limpieza."La jornada no terminó bien porque, al final del día, nos comunicaron que había sido localizado el cadáver de una chica a 44 kilómetros de su casa, mientras que voluntarios y compañeros de Baleares encontraron a un niño de 5 años en Massanassa, a seis kilómetros de Torrente", lamenta David Pino, que desde primera hora de la mañana de hoy trabaja de nuevo en las zonas asignadas por la UME.