José Antonio Ponferrada | Overtura

"Sin música la vida sería un error".

(Friedrich Nietzsche, 'Crepúsculo de los ídolos').



"En aquellos días, por lo visto, uno era un chico demasiado

crecido, o un hombre al que le faltaba crecer; parece que la

vida no incluía ninguna fase intermedia".

(Colin Maccines, 'Principiantes').

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

Mifue haciéndose poco a poco, curso a curso, con mi paso por distintos Institutos de Enseñanza de Andalucía. Entre 1974 y 1979 me licencié en Filología Hispánica, en la recién estrenada Facultad de Letras de la Universidad de Córdoba; al mismo tiempo que se hacia la famosa "Transición democrática" (que no se hizo sola: que lo digan las aulas y pasillos de mi Facultad y mis compañeros de entonces).Al terminar, nos quedábamos sin saber muy bien qué hacer... Lo de colocarse (en el sentido laboral del término) estaba dificilillo. Alguien nos dijo que en la Delegación de Educación (más allá de nuestra amada Judería cordobesa), podías apuntarte a ver si te cogían para dar clase. Y el 3 de marzo de 1981 estaba yo en el I. B. "Padre Juan Ruiz", de Hinojosa del Duque, estrenándome como profesor. O sea (según lo veíamos nosotros entonces), para hablar de Lengua y Literatura Española que era lo que nos gustaba y, además, cobrando.Y así, no siempre dulces, transcurrieron cosa de treinta años de enseñanza pública. Tuve la suerte de nunca verme obligado a impartir ninguna asignatura ajena a mi especialidad. Pero sí acepté, las dos veces que me lo propusieron, dar la clase de Música: primero en el I. B. "Averroes", de Córdoba; luego en el "Luis Carrillo de Sotomayor", de Baena.En Baena (5-10-84 / 30-9-85) empezó laque ahora retomamos. Siempre fue la música compañera de la palabra. Las clases de literatura y música me iban pidiendo a gritos ofrecerles a aquellos zagales lo mismo que a mí me gustaba, desde que tenía su edad y circunstancias: yo con mis doce o trece años en el Instituto "Inca Garcilaso", de Montilla; con mis amigos, en las casas y los clubes de entonces, haciendo largas e inspiradas audiciones con cuanto disco caía en nuestras manos (y no era tan fácil en aquel tiempo); con alguna visita a Málaga y Madrid; leyendo las radios, oyendo las pocas revistas y viendo los escasos conciertos en vivo (por eso me aficioné a la Cata Flamenca de Montilla, que empecé a ir en la 2ª, porque era lo mejor de lo mejor en su género).En Baena lala di como una parte de la asignatura de Música, una hora al mes, más o menos, con muy buena acogida entre la chavalería. Allí se forjó su estructura formal, la que siempre hemos mantenido, que es la siguiente:1. Audición (una cinta de cassette: una hora de duración) de una selección musical que yo propongo, o que directamente confecciono para la ocasión.2. Guía de audición (que quepa en una sola carilla de folio), escrita por mí; con estética conceptista ("decir mucho con pocas palabras"), se entrega con los primeros compases de la música, cada cuál la puede consultar cuando le conviene y luego se la lleva a su casa.3. Durante la audición, que no se interrumpe por ningún motivo, yo hago rápidas observaciones, apuntes, que llaman la atención sobre cómo en los temas que escuchamos se cumplen detalles, características musicales, descritos en la hoja de audición.Seguimos con laen el I. B. "Mixto", de Rute (1-10-85 / 30-9-86); el viejo Colegio "Scala Coeli", actual "Nuevo Scala". Aquí no daba Música, así que quise plantearlo como una actividad extraescolar; con la colaboración del Centro y en sus instalaciones, una tarde a la semana. La asistencia libre facilitó un grupo entusiasta, como un seminario de Facultad que, además de facilitar la relación entre sus miembros, no hubiéramos querido muy numeroso. Se avanzó y se llegaron a dar más capítulos que en Baena.Desde Rute, la sintonía de cada sesión (mientras se reparten las hojas y la gente acaba de sentarse) fue "Leyenda", de Loquillo y Trogloditas, en(1985). El Flowers de la canción ("Flauer", Santi Flores Vives) es un curioso fotógrafo barcelonés, de aquella Barcelona cosmopolita que conocimos en los 70, ahora difunta (a manos del sector cateto del catalanismo). Allá va "Leyenda":Por cierto, ese mismo año de 1986, en Granada, gané mi oposición de Profesor Agregado de Bachillerato. Eso pone en mi Título de Funcionario de Carrera y nunca he aceptado lo de "Profesor de Enseñanza Secundaria", por degradante e indicativo de considerar la enseñanza las autoridades como algo de segunda clase, de mala calidad (a pesar de contar con buenos profesionales).Se deja de proporcionar la alta cultura, el tiempo se va en decir a los "ninios" que no se peguen, que no se rían de los otros, que crucen por donde no los maten los coches... Y obviedades que antes aprendíamos en la calle y en nuestras casas. Así, el estudio y la profesión dejan de ser un motor de ascensión social. Vamos, vamos... que me "inrito".Llegamos a Chiclana de la Frontera, al I. B. "Poeta García Gutiérrez" (1-10-89 / 30-9-91). Como Unamuno a Fuerteventura, allí fui recién casado y sin querer. Y, como él, me volví casi a la fuerza. Fue mi primera plaza en propiedad. Allí, uno de los mejores Institutos de la bella Cádiz, nuestrabrilló especialmente, con el apoyo total del Centro y asistencia hasta de jóvenes de fuera. Y "jóvenas": en Chiclana fue, precisamente y poco antes de llegar yo, donde doña Carmen Romero, mi colega profesora (que lo fue de Lengua y Literatura), soltó el gracioso palabro (antecesor del "miembras" de la guapa Bibiana Aído, que a la ONU ha ido).Seguimos en Chiclana la estructura clásica, en dos cursos seguidos; pero la completamos dando forma de fiesta con disfraces de época, copas, refrescos y tapillas en la cafetería del Insti, a dos de los capítulos: El 4º o "Pop español de los años 60"; y el 12º o "Pop español de los años 80". Y organizando, el segundo año, una exposición de portadas de casetes (hechas por mí); seguida de un concurso (y exposición) de portadas hechas por aquella alegre juventud. Todo con mucho éxito, en plenos años de Nueva Ola, ya con el hip - hop llamando a las puertas.¡Ay, mi Chiclana! A punto de sacar, en las cuidadas ediciones del Instituto, el libro con los materiales escritos y gráficos de esta, amable lector, amable lectora, tu, obtuve traslado a mi segunda plaza en propiedad. Y el libro se quedó en proyecto.En Baena, en Rute y en Chiclana viví felizmente con compañeros, en pisos alquilados. Me volví a Córdoba, razón de amor, para estar trece cursos como el tren de Cercanías, ida y vuelta cada día al I. B. "Antonio Gala", de Palma del Río. Nació mi querida hija Alicia, fui durante tres cursos Director de mi Instituto. No hubo tiempo para más. Ni ganas cuando volví al "Averroes" (por cuarta vez, es que es mi cruz), esta vez hasta jubilarme en su Sección de Adultos.Con todo, en el de Palma del Río, que es el Instituto de mi vida, donde definitivamente me hice adulto y maduré, con las responsabilidades familiares y administrativas que tomé, se hizo (en más de una ocasión) el capítulo "Especial por la Paz", el 30 de enero, su día escolar; también la exposición de casetes, llevamos algunos grupos en directo (Embruto, El Desierto Que Viene), etcétera, etcétera...Ahora, ya jubilado de las tareas docentes, puedo ver claramente la ocasión de compartir miYa os dije que lo suyo es hacerla presencial. Pero lo digital también tiene sus ventajas. Llegaremos, por lo pronto, hasta donde lo hicimos en Chiclana; luego, ya se verá.Solo enlazaremos, cada semana, un tema de la lista de Audición. El resto quedarán como sugerencias de búsqueda para el atento lector. Si alguien se anima a convertir toda la serie de canciones en lista de Spotify (o de alguna otra plataforma por el estilo), que lo diga, que la envíe a Montilla Digital (a su Buzón del Lector , por ejemplo) y la añadiremos, con todos los honores a su hacedor.¡Ojo! El pop engloba al rock. Venga, a ser buenos. ¡Viva la música! Y viva la juventud, hasta hacerse bien mayor: ahí están los Rolling, que todavía quedan dos.