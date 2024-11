Cruz Roja moviliza un nuevo equipo desde Córdoba para ayudar a los afectados por la DANA

¿Cómo colaborar?

SANTANDER: ES44 0049 0001 5321 1002 2225

BBVA: ES92 0182 2370 4600 1002 2227

CAIXABANK: ES28 2100 0600 8502 0196 0066

SABADELL: ES31 0081 5232 2800 0108 4716

BANKINTER: ES75 0128 0010 9701 0012 1395

B. COOPERATIVO: ES86 0198 0500 8020 2205 3421

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Un nuevo equipo de Cruz Roja Española partió ayer desde Córdoba con destino a la Comunidad Valenciana, para apoyar el dispositivo que tiene en marcha la institución en esta región, donde las consecuencias de las lluvias torrenciales del pasado martes 29 de octubre fueron catastróficas.En el vehículo viajaban cinco personas –una enfermera, dos técnicos en emergencias y dos logistas– que se han unido al operativo nacional que la institución humanitaria tiene desplegado en la zona, que ha ofrecido ya más de 200.000 asistencias gracias a la labor de más de 4.000 personas. Así pues, son ya cerca de una treintena los cordobeses que han apoyado el despliegue de Cruz Roja ante el desastre.Dicho despliegue ha sido el mayor de una catástrofe en nuestro territorio: lo más urgente fue la apertura de once albergues provisionales, donde se dio cobijo a personas sin hogar durante la tormenta, y a las personas que se quedaron aisladas o no tenían donde refugiarse. Además, se ha apoyado en la evacuación y rescate de personas.Se han desplegado equipos de comunicaciones, para restablecer las conexiones telefónicas y de internet en municipios incomunicados. También equipos de asistencia sanitaria, con personal médico y enfermero, que han curado heridas tanto de la población como al voluntariado y los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.E igual de importantes han sido los equipos de asistencia psicológica, para acompañar y asistir a una población noqueada por la incertidumbre, el miedo y la pérdida; y los Equipos de Sensibilización en Emergencia, especializados en dar apoyo a los miles de niños y niñas afectados, y que no han podido volver a colegios.El Centro Logístico de Cruz Roja en Andalucía, ubicado en Córdoba, ha enviado una de las cinco bombas potabilizadoras de agua, capaces de depurar cada una hasta 225.000 litros diarios, que se han desplazado hasta Valencia, que funcionan ya para abastecer de agua potable allí donde hay mayores problemas de suministro.La respuesta de Cruz Roja no acabará aquí. "Aún nos encontramos en una fase de emergencia, pero pronto las comunidades deberán empezar su recuperación y la organización seguirá trabajando y apoyando a las personas en esta fase que se puede prolongar en el tiempo durante años", subrayan desde la entidad humanitaria.Para reforzar esta ayuda, Cruz Roja ha impulsado un llamamiento a la solidaridad que ha encontrado una gran respuesta en la población, y con el que se dará soporte a un Plan de Respuesta que incluye tanto las necesidades urgentes, como las que se presenten a medio y largo plazo.Entre las necesidades más inmediatas, sigue siendo aún muy importante la cobertura de necesidades básicas y la recuperación de las cadenas de suministro: de alimentación y el agua potable, el abrigo y cobijo, así como garantizar la higiene y el acceso a la atención sanitaria. Estas medidas son necesarias mientras se reestablecen las cadenas de suministro, especialmente la de la alimentación en zonas incomunicadas.Mientras aún continúa la búsqueda de personas desaparecidas, las personas supervivientes requieren información, apoyo emocional y acompañamiento en el restablecimiento del contacto. A la vez que se finalizan las tareas de respuesta inmediata, será crucial la protección de la salud emocional de las personas afectadas y de los equipos intervinientes.También es necesaria la recuperación de la habitabilidad de las viviendas, los espacios comunitarios y la funcionalidad de los servicios públicos. Las familias requieren la limpieza y el reemplazo de enseres dañados, y la reparación de daños en sus viviendas. Y pronto se deberá recuperar la funcionalidad de los espacios públicos comunitarios, los suministros y las infraestructuras clave.La institución humanitaria ha habilitado diversos canales de donación, para facilitar las numerosas muestras de generosidad que está recibiendo. Por un lado, en la página web www.cruzroja.es/colabora se pueden realizar donaciones económicas de maneraAdemás, se han abierto cuentas en las principales entidades bancarias, que se dedicarán a la ayuda de las comunidades damnificadas. También se han abierto canales de microdonaciones, como el Bizum al 33512 o un SMS a los números 38092 y 38088 con la palabra AYUDA, cuyo coste se destinará de manera íntegra a la labor de Cruz Roja.Cruz Roja no está realizando recogidas de donativos en especie, como mantas, ropa o alimentos. En su lugar, está priorizando las donaciones económicas, ya que permite hacer llegar la ayuda de manera más eficaz y ágil, especialmente en un contexto complejo como el de las emergencias. En esta situación, es importante que los esfuerzos, recursos humanos y materiales se centren en dar respuesta a la población afectada con una acción humanitaria organizada, ágil y que ayude al mismo tiempo a las comunidades y al tejido empresarial local y autonómico.