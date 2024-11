Destacada actuación del Club Atletismo Montilla en el Lechón Cross de Cardeña

ISABEL AGUILAR / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA

La Sierra de Cardeña fue testigo este fin de semana de una nueva hazaña para el Club Atletismo Montilla, que brilló en la octava edición del Lechón Cross de Cardeña, una de las pruebas más exigentes del Circuito Provincial de la Diputación de Córdoba. Con un recorrido de 11,2 kilómetros a través de senderos abruptos y pendientes escarpadas, la competición demostró una vez más por qué es conocida como una de las más duras y desafiantes del calendario cordobés.En la categoría Absoluta, la actuación de los montillanos fue magistral. María Dolores Castellano y Rafael Sánchez conquistaron la cima del podio, logrando sendas victorias en sus respectivas categorías. Su dominio del terreno montañoso y su resistencia ante las adversidades del circuito reflejaron el alto nivel de preparación de, que volvió a demostrar su hegemonía en el atletismo provincial. Junto a ellos, Ana Herrador Luque también protagonizó una destacada carrera, alcanzando el segundo puesto en la General Femenina y contribuyendo así al éxito colectivo del club montillano en este duro escenario.Las categorías inferiores del Club Atletismo Montilla, representadas por las jóvenes promesas Estela Hidalgo Castellano, Ana Ruiz Herrador y Said Diallo, también dejaron una profunda huella en la competición. A pesar de la exigencia de un circuito que no perdonó a los más jóvenes, estos atletas no se dejaron intimidar y completaron la prueba con resultados sobresalientes, demostrando el futuro prometedor del club y su capacidad de superación.Esta edición del Lechón Cross no solo resalta el espíritu competitivo del Club Atletismo Montilla, sino que también evidencia el trabajo y sacrificio detrás de cada logro. En un recorrido donde la naturaleza impone sus propias reglas y convierte cada metro en una lucha, los montillanos supieron imponerse y, una vez más, dejar en alto el nombre de su club.