IU denuncia la "falta de avances" en sus propuestas para Montilla y critica la gestión del equipo de gobierno

ISABEL AGUILAR / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ofreció ayer una valoración sobre el estado de las propuestas realizadas para el ejercicio 2024 y expresó su "preocupación" por la "falta de avances" en "iniciativas clave" presentadas en los presupuestos para este año. De este modo, la concejala María Luisa Rodas, lamentó que "el equipo de gobierno haya comenzado a trabajar en estas propuestas tan solo en el último trimestre de 2024", lo que, a su juicio, "ha generado retrasos en importantes proyectos para Montilla".Entre los temas señalados por IU destaca la situación de la Biblioteca Municipal , donde los enchufes solicitados siguen sin ser instalados, a pesar de su necesidad para mejorar las condiciones de uso de este espacio. Además, el proceso de licitación para el adecentamiento de la Cuesta de la Pena , que salió a concurso el pasado mes de julio, "no se ha resuelto hasta hace pocos días", lo que ha retrasado una obra demandada por la ciudadanía.Otro punto clave es el mal estado de la calle Jaén, cuya reparación aún no ha sido licitada. Rodas subrayó la urgencia de esta obra, especialmente ante la inminente campaña de aceituna, que afectará a los agricultores que necesitan transitar por esa vía para llegar hasta las instalaciones de la Cooperativa Agrícola La Unión o a enclaves próximos como la Fuente del Álamo.La concejala montillana también defendió la necesidad de impulsar un Plan Director de Arreglo Integral de Calles que identifique y priorice las calles de Montilla que requieren una intervención urgente, debido a problemas en sus sistemas de saneamiento, alcantarillado y firme. Sin embargo, según IU, "el equipo de gobierno no ha tomado ninguna acción al respecto en lo que va de año".El mercado de abastos también es motivo de preocupación para Izquierda Unida, debido a la falta de avances en la reparación del aire acondicionado. Aunque, según María Luisa Rodas, "el equipo de gobierno argumenta que es posible reparar el sistema actual", IU lleva "más de un mes esperando un informe técnico que aclare la situación".En cuanto a la lucha contra la prostitución en Montilla, Rodas señaló que el borrador de la ordenanza contra el consumo de prostitución fue enviado a los grupos municipales el pasado 3 de octubre y, actualmente, se encuentra en fase de estudio para recibir las aportaciones necesarias.Por último, la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla lamentó la "falta de avances" en la modificación y ejecución del Plan de Rehabilitación de Viviendas , una iniciativa que la formación considera "fundamental para mejorar la calidad de vida" en la localidad.Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento de Montilla, la concejala de IU se mostró ayer crítica con la liquidación anticipada de más de un millón de euros de deuda con fondos extraordinarios provenientes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).María Luisa Rodas recordó que "la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a los ayuntamientos realizar inversiones necesarias, a pesar de que los pagos de la deuda se realizan con regularidad". Por ello, IU se opuso a esta liquidación anticipada, calificándola de "innecesaria" e "injusta" para Montilla.En resumen, el Grupo Municipal de Izquierda Unida denunció ayer la "falta de ejecución" de muchas de sus propuestas para los presupuestos municipales del año 2024 y exigió al equipo de gobierno que encabeza Rafael Llamas "mayor agilidad en la gestión de los proyectos clave para el desarrollo del municipio".