El PP llevará al Senado las demandas de los municipios con tren de proximidad y media distancia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El portavoz de Transporte del PP en el Senado, Juan José Sanz Vitorio, junto a la senadora cordobesa Cristina Casanueva, han mantenido un encuentro con los alcaldes y portavoces municipales de los municipios afectados por las líneas ferroviarias de proximidad y media distancia en la provincia de Córdoba, entre los que se encuentran Palma del Río, Posadas, Almodóvar del Río, Hornachuelos, Villafranca, El Carpio, Pedro Abad, Puente Genil, Montilla y Aguilar de la Frontera.Los senadores populares se han comprometido a llevar una moción al Senado de España pidiendo al Ministerio de Transportes realizar los estudios de viabilidad necesarios para llevar los servicios ferroviarios de proximidad y media distancia a estos municipios, “sobre todo a los que todavía no cuentan con ellos y llevan esperando meses una respuesta”, ha dicho Casanueva.En el caso de la línea de media distancia entre Córdoba y Bobadilla, los municipios de Montilla, Puente Genil y Aguilar de la Frontera, que cuentan con estación y han tenido estos servicios con anterioridad, “siguen esperando una respuesta del Gobierno para saber si podrán volver a contar con la parada de trenes de viajeros. Y no lo pide solo el PP, existe una demanda real de sus vecinos, empresarios y de los municipios cercanos que necesitan contar con esta vía de conexión con la Costa del Sol y la capital cordobesa”.Así mismo, en cuanto al tren de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río “hay municipios como El Carpio que todavía siguen esperando una respuesta del Gobierno de Sánchez a las demandas de su alcalde y de una plataforma ciudadano que reclama la parada de este tren en la estación que se encuentra en pleno municipio”.Casanueva ha asegurado que es responsabilidad del Ministerio de Transportes fomentar el transporte público sostenible, que cada vez es más demandado y usado por los cordobeses, y que es una herramienta importante para luchar contra la despoblación, no solo por la población que pueda quedarse en esos municipios, sino también por los ciudadanos que elijan vivir es ellos por la cercanía a la capital, a la Costa del Sol y a la futura Base Logística del Ejército de Tierra.