IU reclama fondos para solventar las deficiencias de la Biblioteca Pública Municipal

Falta de financiación municipal

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha reclamado la incorporación al Presupuesto para el año 2024 de una partida destinada a solventar las deficiencias que presenta la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".Durante el transcurso de una rueda de prensa celebrada ayer, la portavoz de IU en el Consistorio montillano, Rosa Rodríguez, aseguró que los problemas en el recinto han sido denunciados por las personas usuarias, "fundamentalmente jóvenes que la usan a diario" y se centran en la falta de enchufes en los puestos de lectura, así como de estores o persianas en las salas de estudio."También reclaman mejoras en la limpieza, así como intensificar la señal de la WiFi", desveló Rosa Rodríguez, quien también defendió la necesidad de ampliar el horario de apertura de la Biblioteca durante los fines de semana y en los períodos de exámenes, además de solucionar problemas de espacio. "Se da la circunstancia de que hay salas de estudio completamente llenas, mientras que las de lectura están prácticamente vacías", indicó la edil, quien también reclamó la mejora de los equipos informáticos a disposición de los usuarios.La solicitud de mejoras en la Biblioteca Pública Municipal forma parte de la batería de enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida al borrador de Presupuestos que presentó el equipo de gobierno y que, como avanzó Montilla Digital , roza los 25 millones de euros.La portavoz de IU, que estuvo acompañada por la concejala María Luisa Rodas, también reclamó la aprobación de un Plan Director de Arreglo Integral de Calles y, de hecho, aludió a quejas vecinales en vías como Condesa de Feria, Melgar, Fuentes o Ciudad del Vino.Junto con el arreglo de la zona trasera de la pista de atletismo mediante la rehabilitación del camino de acceso y la resolución del embalsamiento de aguas pluviales, el Grupo Municipal de IU solicita también la instalación de aparatos de aire acondicionado en el mercado de abastos, así como la apertura de los aseos del sótano que, según apuntó Rosa Rodríguez, "fueron inhabilitados a raíz de las obras de mejora y no han vuelto a ser restituidos, pese a que son demandados por los comerciantes de la plaza para uso propio".De igual modo, IU ha instado al equipo de gobierno a incrementar en unos 8.000 euros el Programa de Inserción Social, para facilitar la contratación de más personas en situación de vulnerabilidad, además de incorporar una partida destinada a ayudar a mujeres en situación de prostitución, en la línea de la moción aprobada por el Pleno el pasado mes de octubre También en clave social, el Grupo Municipal de IU defendió ayer que la partida de ayuda a las familias se mantenga en 120.000 euros, dado que el borrador presentado por el equipo de gobierno contempla una reducción cercana al 16 por ciento, "lo que se traduce en 20.000 euros menos", en palabras de Rosa Rodríguez."No nos parece razonable disminuir esta partida, ya que supone un respiro para algunas familias a la hora de hacer frente a necesidades básicas para la vida como la comida o el pago de suministros como la luz o el agua, en situaciones sobrevenidas de vulnerabilidad", apuntó la portavoz de IU, quien insistió en la necesidad de "mantener el montante del año pasado", que ascendía a 120.000 euros.Por otro lado, Rosa Rodríguez reclamó una inyección económica para el Programa de Rehabilitación de Vivienda y denunció que "el equipo de gobierno ha ido bajando la partida" desde que el Gobierno de coalición entre PSOE e IU la situó por encima de los 100.000 euros."El equipo de gobierno ha ido disminuyendo progresivamente esta partida hasta dejarla este año en 10.000 euros, alegando que no hay solicitudes para la rehabilitación de vivienda cuando no es verdad, ya que este Grupo Municipal ha tenido la ocasión de comprobarlo recientemente, hablando con personas a las que ni siquiera se les ha informado de esta ayuda", afirmó Rosa Rodríguez, quien abogó por "publicitar e informar a la ciudadanía de la existencia de esta ayuda".Por su parte, la concejala María Luisa Rodas denunció que "los ingresos en los ayuntamientos casi siempre resultan insuficientes, pese a tratarse de la Administración más cercana a la ciudadanía, la que más servicios públicos e inversiones debe realizar para el desarrollo de los municipios"."Son muchas las ocasiones en las que, a pesar de no tratarse de competencias municipales, se deben acometer desde el Ayuntamiento determinadas acciones que la ciudadanía precisa con urgencia", apuntó María Luisa Rodas, quien calificó de "vergüenza" la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con los ayuntamientos con cargo al fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica)."Aunque este año es una auténtica tomadura de pelo, ya que el importe que se va a recibir se incrementa de una manera insignificante, tenemos que decir que el histórico de deuda asciende ya a casi 4 millones de euros, atrasos que son responsabilidad tanto del Gobierno de Susana Díaz como del de Juan Manuel Moreno", añadió Rodas, quien se mostró convencida de que "con este dinero el Ayuntamiento de Montilla podría acometer inversiones que son muy necesarias para el municipio, como la urbanización del polígono de El Cigarral o la puesta a disposición de suelo industrial".Tras reconocer que el equipo de gobierno ya ha incorporado a su borrador de presupuestos demandas de IU –como el aumento de las partidas presupuestarias en programas culturales, para actuaciones en la Cuesta de la Peña y en El Coto o para la adquisición de un proyector para el Teatro Garnelo, entre otras– tanto María Luisa Rodas como Rosa Rodríguez defendieron la necesidad de acometer "estudios de viabilidad" para propiciar la "municipalización de servicios" que se han ido confiando a empresas privadas, como el servicio de Ayuda a Domicilio, la limpieza viaria o la gestión del ciclo integral del agua.