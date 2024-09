Usuarios del Parque Tierno Galván reclaman la clausura del recinto por una plaga de insectos

El Ayuntamiento encarga un estudio entomológico

Usuarios del Parque Enrique Tierno Galván han reclamado al Ayuntamiento de Montilla la clausura de este recinto que, con una superficie de casi 23 hectáreas, constituye la principal zona verde del municipio. La posibilidad de una "plaga de pulgas", junto a la "presencia masiva" de mosquitos y de avispas, justificaría, a juicio de los afectados, una solicitud que ha generado en los últimos días un intenso debate en redes sociales.En efecto, usuarios del Parque Enrique Tierno Galván vienen refiriendo desde hace varios días picaduras de mosquito y de pulgas que, a juicio de algunos de los afectados, podrían tener su origen en la colonia de gatos que deambulan por esta zona verde situada junto al recinto municipal de las piscinas al aire libre."¿Alguien ha estado en el Parque Tierno Galván y le han acribillado los mosquitos?", se preguntaba una vecina que aseguraba que "en poco más de media hora que estuve allí con mis hijos me comieron: tengo más de cuarenta picaduras en las piernas". Otra usuaria de este espacio verde relataba que su familia visitó el recinto y que, en apenas 90 minutos, su marido llegó a sufrir "más de veinte picaduras" a la altura del tobillo.Al respecto, varios vecinos han asegurado que, tras acudir a la farmacia o a su médico de cabecera, les habrían indicado que, en realidad, se trataría de picaduras de pulga. "Tuve que ir al médico porque estaba con unas ronchas que nunca las había visto y cuál fue mi sorpresa que la doctora me dijo que eran de pulgas", apunta otro de los afectados.Ante ello, algunos usuarios han reclamado al Consistorio el cierre cautelar de las instalaciones mientras se ofrece una solución. "El Parque Tierno Galván tendría que estar cerrado, aunque el Ayuntamiento no quiera reconocerlo para evitar generar alarma social", asegura uno de los afectados, que achaca la posible presencia de pulgas a una colonia felina que se localiza en el recinto bajo supervisión del propio Consistorio."Aunque el Ayuntamiento diga que esos gatos pasan un control de sanidad, es muy difícil controlar todos los ejemplares, entre otras cosas porque resulta casi imposible saber con exactitud cuántos gatos hay y en qué momento se han podido desparasitar", añade este mismo vecino, en declaraciones a este periódico.Por otro lado, en los últimos días se ha detectado la presencia de avispas en distintos enclaves del casco urbano como la Plaza de la Rosa, el Llano de Palacio o la calle Mateo Sánchez, una vía que conecta la confluencia de las calles Altillos, Zarzuela Baja y El Cuadrado con las calles El Chorrillo y José Ortega y Gasset, en la barriada del Cerrillo de San José.En declaraciones a, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, reconoció ayer que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla son "conscientes" de que hay "cierta alarma social" por las picaduras de insectos y, ante ello, han decidido encargar un estudio entomológico."No nos vamos a limitar a analizar la presencia de mosquitos o de pulgas, sino que vamos a tratar de determinar qué insectos puede haber ahora mismo en el Parque Tierno Galván", apuntó la edil montillana, quien detalló que se van a realizar dos muestreos, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde, "que es cuando hay más actividad de insectos".El pasado viernes, el Ayuntamiento comunicaba en su página de Facebook que los diferentes chequeos efectuados la pasada semana por el Área de Medio Ambiente, tanto en la "lagunilla que se forma junto al Parque Tierno Galván", como en el recinto de las piscinas de verano y "otras zonas de agua estancada próximas", no han detectado focos de mosquitos, toda vez que avanzaba que "habrá seguimiento técnico en los próximos días"."Si no hay agua estancada, los mosquitos no se reproducen, por lo que se ha procedido a analizar todos los posibles puntos que existen en los alrededores del Parque Tierno Galván, y también en el interior, que puedan albergar agua estancada", detalló la edil montillana.El Consistorio reconocía, sin embargo, que han aparecido larvas de mosquito en los restos de las últimas aguas de lluvia acumuladas en los imbornales de la urbanización más próxima a El Parador, donde este pasado viernes se aplicó un tratamiento larvicida biológico. "Se han enviado a un laboratorio las muestras para identificar la especie de mosquito", detallaba el Consistorio, a la vez que mostraba su confianza en que "la situación sea de absoluta normalidad en breve".La responsable municipal de Medio Ambiente descartó ayer clausurar el Parque Tierno Galván por el momento. "En cuanto los técnicos o las autoridades sanitarias nos digan que puede haber un riesgo para la población, evidentemente cerraremos el recinto, pero de momento no tenemos nada en lo que sustentarnos para llevar a cabo esta medida", subrayó.Según la edil, el Consistorio está en contacto con el Hospital Comarcal de Montilla y, por el momento, "tampoco nos han trasladado que haya incidencias a causa de picaduras de mosquitos". En lo que respecta a la plaga de pulgas de la que alertan algunos vecinos, la responsable del Área de Medio Ambiente aseguró ayer no tener constancia oficial, si bien decidió trasladar un aviso a la empresa Cordobesa de Control de Plagas e Higiene (Cordoplagas) "para que puedan investigarlo y, en su caso, intervenir con algún tratamiento específico"."Estamos tratando de ser proactivos en este asunto y ver si hay algún problema pero, ahora mismo, no hay indicios de que haya un punto de agua estancada que desconozcamos donde puedan concentrarse algunos mosquitos", añadió Raquel Casado, quien aseguró que "en el momento en el que los técnicos especialistas en plagas o las autoridades sanitarias aconsejen la clausura del Parque Tierno Galván, se cerrará sin ningún tipo de problema".