Más de un tercio del voluntariado de Cruz Roja en Córdoba tiene menos de 30 años

Campaña '10 millones de formas de ser joven'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

La juventud cordobesa es comprometida y solidaria. O al menos esa conclusión se puede extraer de las cifras de adhesiones que maneja Cruz Roja en Córdoba, según las cuales 1.729 de las 4.808 personas (un 36 por ciento) que regalan parte de su tiempo como voluntarias a la institución humanitaria en la provincia tienen 30 años o menos.Por ello, Cruz Roja reivindica esa actitud altruista y su papel en la sociedad, al tiempo que recuerda, bajo el lema, que no existe un solo camino correcto y llama la atención sobre la importancia de respetar los diferentes caminos que cada persona elija a lo largo de su vida.El perfil mayoritario del voluntariado joven es una mujer, estudiante, que cursa estudios superiores o de grado, participa en más de un proyecto y tiene una permanencia en la organización superior a tres años. Las motivaciones para realizar voluntariado por parte de la población juvenil son diversas, pero mayoritariamente manifiestan querer hacer algo para mejorar su entorno y prefieren participar en actividades con los colectivos de infancia y juventud.Precisamente por ello, buena parte de los menores de 30 años que participan en la institución humanitaria lo hace dentro de Cruz Roja Juventud (CRJ), sección juvenil de Cruz Roja con más de 40 años de trayectoria. "Muchas personas jóvenes vienen a tener una experiencia solidaria, a probar el voluntariado. Cuando sientes que puedes ayudar a mejorar la vida de las personas que están pasando un mal momento, es cuando decides quedarte. Al final todas las personas voluntarias coincidimos en una cosa: al hacer voluntariado, recibes más de lo que das”, explica Eva Quesada, técnica provincial de Voluntariado de Cruz Roja.La gran mayoría de ese voluntariado joven de la entidad se concentra en la capital, pero hay ejemplos repartidos por todas las asambleas locales que la organización tiene en la provincia: Puente Genil, Palma del Río, Priego de Córdoba, Valle del Guadiato, Lucena, Montilla, Baena, Pozoblanco, Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Rute.A través de la campaña 10 millones de formas de ser joven , Cruz Roja Juventud muestra que no existen objetivos mejores o peores, que simplemente son diferentes y que todos son válidos. Así, la campaña busca acompañar a la juventud en la autoaceptación, clave para una autoestima saludable, que ayuda aprender a las personas jóvenes a valorarse a sí mismas y sus diferentes trayectorias sin compararse con las demás.“En una sociedad en la que predomina la presión por alcanzar ciertos hitos en momentos específicos, especialmente en nuestra juventud, es normal experimentar emociones como el miedo o la incertidumbre por no encajar en esos patrones que se nos han impuesto”, explica David Fernández, director estatal de Cruz Roja Juventud. “Nos gustaría decirle a la sociedad que cada persona joven tiene una historia única que merece ser respetada y a las personas jóvenes que no hay que frustrarse por no seguir un camino considerado aceptable”, asegura.Según el IV Barómetro Juvenil 2023. Salud y bienestar , el 59,3 por ciento de las personas jóvenes que viven en España de entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental, por lo que abordar esta problemática es fundamental para Cruz Roja Juventud.“Actualmente existen 10 millones de personas jóvenes en nuestro territorio, 10 millones de realidades distintas y queremos que cada una de ellas se sienta validada y acompañada en su viaje personal. Por eso, como parte de la campaña les decimos que todas tienen un lugar en Cruz Roja Juventud”, afirma Fernández.Más de 16.700 personas realizan actividad en Cruz Roja Juventud, pero forman parte de Cruz Roja en toda España más de 70.000 menores de 30 años (un 29 por ciento del censo total): “no queremos ser solo un lugar al que las personas vienen a desarrollar actividad y ayudar a las demás, también un espacio en el que puedan sentirse seguras y crear vínculos”, destaca.Y es que la campaña también está destinada a dar a conocer Cruz Roja Juventud y las acciones de voluntariado que pueden desarrollar las personas jóvenes en la organización para tomar parte en la construcción de una sociedad más igualitaria, sostenible, y solidaria.