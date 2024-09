María Trillo Varo presenta en Sevilla su primer libro

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MARÍA TRILLO VARO

El popular Centro Cultural "La Revuelta" de Sevilla servirá mañana de escenario para la presentación de, el primer libro de María Trillo Varo, una joven montillana que, a sus 29 años, trabaja como coordinadora de Proyectos Internacionales y Comerciales en Piktalent , una innovadora herramienta lanzada por el grupo The Student Mobility que, a través de la tecnología, trata de resolver las necesidades de estudiantes, universidades y empresas.El acto, que contará con la intervención de Miguel Varo Feria, tío de la autora y uno de sus principales apoyos en esta nueva faceta literaria, comenzará a las 20.00 de la tarde y se desarrollará en La Revuelta, un espacio multifuncional de ambito cívico y sin ánimo de lucro abierto a la cultura, al arte, a la literatura y a las actividades solidarias en pleno centro histórico de Sevilla, a escasos metros de la Iglesia Colegial del Divino Salvador.Durante el mismo se darán a conocer los pormenores de, una obra que ha sido editada por Círculo Rojo y que combina la prosa y la poesía para compartir las vivencias personales de esta joven montillana que, tras formarse en el Colegio San Luis y San Ildefonso y en el IES Inca Garcilaso, se marchó a Sevilla para cursar el Grado de Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de Olavide."No es una autobiografía en forma de poesía pero se acerca a una época de mi vida que reflejo en las letras que componen la obra", confiesa a Montilla Digital la autora de, una primera incursión en el mundo literario cuya gestación no ha resultado del todo fácil."El proceso fue un método de desahogo, una forma de escapar de una realidad que en ese momento me asfixiaba y de la que no sabía salir", explica María Trillo Varo que reconoce que "aunque en un principio no pensé en publicarlo, luego, tras darle muchas vueltas, me animé y me convencí de que quería tenerlo en mis manos y, de este modo, poder hacer partícipe de mis reflexiones a todas las personas que quieran leerlas".Apasionada por la música y los viajes, María Trillo Varo derrocha sensibilidad, creatividad y pasión. Tras concluir sus estudios de Traducción e Interpretación, a mediados de 2021 decidió lanzar RIME Traducciones . "Más allá de cualquier interrogativa, lo que sigue siendo una realidad es la importante labor que desempeña el traductor en un mundo globalizado como en el que vivimos, donde la comunicación intercultural y el trasvase de culturas crece por momentos", afirma la autora montillana, para quien "el traductor no se limita a la mera traducción de palabras sino que traduce cultura".El primer libro de María Trillo Varo se encuentra ya disponible, al precio de 15,00 euros, a través de este enlace , aunque la autora firmará ejemplares detras el acto de presentación del libro, en el que estará acompañada por sus familiares y amigos.