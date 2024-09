Daniel Guerrero | ¿Queda algo por bombardear en Gaza?

Cerca de un año practicando su derecho de legítima “defensa”, como afirma cínicamente, al Ejército de Israel apenas le queda nada por bombardear en la Franja de Gaza, como no sean campos de refugiados en los que se arrinconan los supervivientes gazatíes acorralados u hospitales y escuelas de la ONU semidestruidos por algún bombardeo anterior.Pero, impertérrito, el país que dice defenderse sigue en lucha por eliminar todo elemento que considere enemigo, aunque se esconda bajo las incubadoras de una UCI de neonatales. Sin verificar la identidad del objetivo ni los “daños colaterales” que produzca su venganza, la orden de Netanyahu es matar, matar y matar hasta que no quede ningún presunto agresor.Incluidos esos niños que, antes de nacer, ya están condenados a morir, si no es bajo las bombas, lo serán bajo las balas cuando se manifiesten contra un invasor que les ha inoculado el odio desde la cuna y ha hecho de sus vidas un infierno.Lo cierto es que, a estas alturas de la guerra de Israel contra Gaza, nada queda ya por bombardear en aquel enclave tan criminalmente castigado. Por no haber, no hay siquiera voluntad sincera de rescatar a los rehenes israelíes que continúen con vida en manos de sus carceleros, después de tantas bombas indiscriminadas. Ya no queda nada por bombardear. Pero siguen haciéndolo sin el menor remordimiento. ¿Hasta cuándo?Hay más de 40.000 gazatíes inocentes muertos, en su mayoría niños y mujeres, y otros 10.000 desaparecidos bajo los escombros, aparte de 100.000 heridos, entre una población de dos millones de habitantes que se hacinan en un territorio cercado, asediado y sin escapatoria, cuyas estructuras urbanas han sido arrasadas por las bombas y los tanques.Lo que queda es, pues, el resultado de una simple resta que permitirá dejar expedito el campo de batalla para que quede limpio de su población autóctona y, a continuación, empezar a construir colonias judías que sustituyan a los árabes y amplíen, de facto, los límites del gran Estado sionista de Israel.Su vengativo primer ministro lo reconoce abiertamente: aspira a un único Estado, el hebreo, que se extienda de Este a Oeste desde el Jordán hasta el Mediterráneo, incluida Jerusalén, y de Norte a Sur desde el Golán hasta Egipto, sin compartir ni un metro cuadrado de la antigua Palestina con los palestinos, aunque se reconozcan mutuamente el derecho a coexistir pacíficamente y en seguridad.No están dispuestos Netanyahu y sus ministros ultras a cumplir con las resoluciones de la ONU y demás acuerdos que contemplan la solución de los dos Estados independientes y soberanos, uno palestino y otro israelí, que se acordó tras la creación del Estado hebreo en el interior de la vieja Palestina. Desde entonces, Israel ha crecido como un cáncer, devorando el cuerpo palestino que lo aloja.Todo delito debe tener castigo, pero ha de atenerse a la ley, a la legalidad nacional o internacional, a los convenios, tratados y normas legales aplicables, a la correspondencia entre la dureza del castigo y la gravedad del delito, y a la garantía de protección y amparo de los inocentes afectados directa o indirectamente por el conflicto.Todo eso se lo salta Israel en su “defensa” contra la agresión terrorista de Hamás del 7 de octubre del año pasado, cuando comandos palestinos armados de ese grupo y de la Yihad Islámica atacaron en camiones, motocicletas y parapentes motorizados variosy bases militares que rodean Gaza, además de la ciudad fronteriza de Sederot, dejando un rastro de 1.200 israelíes muertos y 241 secuestrados.Ese ataque tomó por sorpresa a Israel mientras celebraba la fiesta de, a pesar de que tres días antes Estados Unidos había advertido al Gobierno israelí de la probabilidad del mismo. Como fuera, Israel respondió con una despiadada represalia militar, que aun continúa, denominada, que no respeta los Derechos Humanos de víctimas y victimarios ni la legalidad internacional, sin que ningún país se atreva a denunciar tamaño desafío ni imponga sanciones económicas, militares o diplomáticas. Y haciendo caso omiso al dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, que ordenó a Israel “detener inmediatamente” su operación militar a fin de evitar un genocidio, a pesar de que tal mandato es de obligado cumplimiento.Es lo que tiene creerse ser el Pueblo Elegido por Dios: te concede impunidad frente a la ley humana. Y te permite acusar de antisemita a cualquiera que denuncie tus excesos vengativos. Han muerto ya 1.200 israelíes y más de 41.000 palestinos en un conflicto en el que una de las partes no está dispuesta a concluir su derecho a la legítima “defensa”, lo que pone los pelos de punta al imaginar lo que consideraría una acción ofensiva en toda regla.