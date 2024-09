Consejos para viajar en avión

¿Todavía no tienes billetes? Busca y compara

Infórmate sobre qué hacer ante una cancelación o retraso del vuelo

Llega con tiempo suficiente

Aprovecha tu equipaje de mano

¿Viajas con mascota?

Siéntete cómodo

¿Estás pensando en comprar un vuelo o vas a viajar en avión y es algo que no sueles hacer? A continuación, te acercamos una serie de tips y recomendaciones que mejorarán, sin lugar a dudas, tu experiencia de vuelo.En el caso de que todavía no tengas los billetes adquiridos es importante que vayas hasta un buscador para ver las diferentes opciones que hay a tu alcance, de aerolínea, horarios, posibles trasbordos y precios, y hagas tu elección. Es mucho más aconsejable precisamente recurrir a buscadores importantes que a la web de una aerolínea, por importante que sea. Esto es así porque tendrás la opción de poder comparar entre múltiples combinaciones y así elegir la que más encaje con tus necesidades y preferencias.Existen unas normas comunitarias generales a aplicar en caso de retraso o cancelación de tu vuelo, más allá de que cada aerolínea podrá tener normas singulares. Tanto es así que, según recuerda AirAdvisor, empresa especializada en los derechos que tienen los pasajeros de las aerolíneas , en función del tiempo de retraso o si se cancela directamente el vuelo, el usuario tendrá derecho de reembolso, compensación y, por supuesto, siempre a ser informado y atendido convenientemente. Conocer este derecho y qué hacer ante casos de retrasos o reclamaciones es fundamental a la hora de viajar.Ya durante el día del vuelo es fundamental que llegues al aeropuerto con tiempo suficiente. Cabe recordar que en el caso de los vuelos nacionales se recomienda estar en la terminal entre una y dos horas antes, mientras que en los casos de los vuelos internacionales, el tiempo previo es de dos a tres horas, puesto que en este punto habrá que pasar diferentes filtros de seguridad, filas para mostrar la documentación, para el equipaje, llegar a la sala, etc. En ambos casos es fundamental estar con suficiente tiempo como para poder contrarrestar posibles contratiempos que puedan surgir antes de coger el vuelo en cuestión.Comprueba con la aerolínea que vas a viajar cuáles son los objetos y sustancias que permiten tener dentro del equipaje de mano, puesto que, generalmente, las aerolíneas lo verifican a través de escáneres antes de embarcar definitivamente. Recuerda que si vas para pocos días lo más recomendable es intentar llevar todo tu equipaje en la maleta de mano para intentar pagar lo menos posible en concepto de facturación o incluso no pagar nada, este punto dependerá de cada aerolínea. Cabe recordar que las medidas de una maleta de equipaje de mano estándar son de cerca de 55x40x20, tal y como recuerdan en la propia web de la aerolínea Ryanair Una vez tengas claro cómo puede ser tu equipaje de mano y lo que puedes o no llevar, para evitar sobresaltos y problemas, será siempre aconsejable tener una muda de ropa extra, copias de documentos clave, además de algunos productos de higiene básicos que podrán ser de gran ayuda en el caso de que factures una maleta de dimensiones superiores y se pierda.En el caso de que viajes con mascota es sumamente importante que compruebes todas y cada una de las reglas que tiene la compañía aérea para volar con mascotas, tanto si es dentro de la cabina como en la bodega. Dichas normas suelen ser diferentes en función de la aerolínea y sobre todo versan en torno al tamaño y el peso.Generalmente, las normas más básicas serán llevar el animal en transportín, actualizar las vacunas, tener un certificado veterinario actualizado, informar a la compañía aérea con antelación de que se viaja con una mascota y pagar las tasas que puedan solicitar si se diera el caso, y tener a mano los posibles insumos necesarios para que la mascota esté tranquila, segura y bien atendida en todo momento.Además, cuando se va a viajar con mascota se puede contratar también un seguro para ella. De este modo, se ganará en tranquilidad a la hora de hacer un viaje de estas características.Por supuesto, para viajar, especialmente si el vuelo es largo, es fundamental portar ropa cómoda y transpirable. De este modo, prioriza en todo momento la comodidad a la estética a la hora de vestirte para garantizar que el viaje es lo más placentero posible. En muchas ocasiones son estos pequeños detalles los que marcan la diferencia y los que hacen que, verdaderamente, el vuelo sea algo cómodo o pueda acabar siendo todo lo contrario.