Daniel Guerrero | Los ovnis de finales del franquismo

Que los ovnis constituyen un fenómeno sociológico durante las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado en España, nadie lo niega. Menos si, como en mi caso, no solo se ha sido testigo, sino partícipe activo de aquella “movida”. Eran tiempos en los que aparecían con relativa frecuencia noticias en la prensa relacionadas con avistamientos de extrañas luces en el cielo que desafiaban toda lógica y las leyes físicas.Hasta medios de presunto rigor y seriedad periodística, como, no pudieron evitar informar acerca de supuestas naves de origen desconocido sobrevolando campos o ciudades, y dedicaron un generoso espacio en sus páginas para tratar un tema que era de “candente actualidad”, como se diría hoy y, por tanto, informativamente rentable.Por ello, no les parecía estrambótico encargar y publicar una serie de entrevistas a investigadores y representantes conocidos en aquel entonces del denominado "fenómeno ovni". Un movimiento que surgió de súbito y mantuvo su interés durante muchos años, justamente cuando la sociedad española avistaba el final de una dictadura y sus prohibiciones comenzaban a relajarse, augurando la inminente bocanada fresca de las libertades sociales, morales y políticas.Tal vez una cosa nada tenía que ver con la otra, o quizás sí. Lo que es seguro es que con los años, y con la edad, todo se percibe de distinta manera, se contextualiza con menos apriorismos, sin los impulsos e impaciencias que caracterizan a los contemporáneos, sobre todo si son jóvenes, de cualquier emergencia, ya sea hormonal o sociológica.Y es, precisamente, desde esa perspectiva con la que una exposición trata de ilustrar la incidencia del fenómeno ovni en la España que transitaba, en aquellos años, del final del franquismo a la restauración de la democracia. Nos referimos a la exposición fotográfica que acaba de inaugurarse en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) de Almería, bajo el título de Spanish Files , que sugiere que se rescatan los "expedientes X" del posfranquismo y albores de la democracia.La muestra, obra del fotógrafo José Luis Carrillo (Alicante, 1977), persigue brindar un interesante recorrido fotográfico y documental de la España de aquellos años, cuando los casos de avistamientos y encuentros con ovnis abundaban por toda la geografía del país y todo tipo de incidentes extraños eran reportados, vividos por testigos de toda condición, y documentados y catalogados por una miríada de entusiastas investigadores obsesionados con el denominado "fenómeno ovni".Así nació la ufología, una “ciencia” que trataba de entender y estudiar un fenómeno que escapaba del análisis científico, pero que, sin embargo, generó la eclosión de investigadores, metodologías, asociaciones, casuísticas, conferencias, informes, boletines, revistas, libros, programas radiofónicos, películas y series de televisión que, durante décadas, contribuyeron a la “popularidad” de los platillos volantes, como se conocían vulgarmente los objetos voladores no identificados y su acrónimo OVNI. Tal sarpullido social es el objeto de, una exposición que es fruto de cuatro años de trabajo de su autor, el fotógrafo José Luis Carrillo.Pero, en vez de fijar el foco en el denominado "fenómeno ovni", la muestra se centra en la mirada de testigos e investigadores, en las personas a las que el fenómeno ha impactado de alguna manera y les ha cambiado la vida para siempre.Busca retratar un tiempo y una generación de personas que se vieron influidas por esas extrañas apariciones hasta el punto de generarles no solo curiosidad, sino también inquietudes, motivaciones y anhelos. Y para ello, la exposición combina la fotografía de creación contemporánea con la relectura de archivos, a fin de comprender cómo los platillos volantes se convirtieron en una nueva mitología del imaginario colectivo.Al fotógrafo, como reconoce a elDiario.es , le empezó a interesar sobre todo la parte humana de todo aquello, poniendo el foco en lo sociológico y antropológico de aquella fiebre ufológica. Y descubre que las primeras personas que, durante la Transición, mostraron curiosidad por el fenómeno no eran chiflados, sino “verdaderos intelectuales, literatos y científicos (que) encontraron en el tema de los ovnis un lugar en el que abrirse”.Además, entre los testigos de los avistamientos y encuentros “había gente de lo más normal y corriente, con estudios y formación, junto a otros con algún trastorno psicológico”, determinando que la comunidad de contactados no hiciera distingos entre estratos sociales o niveles educativos.Tanta atracción e interés despertaban estos fenómenos que, sin necesidad de redes sociales, muchos aficionados y curiosos organizaban quedadas ufológicas donde se suponía podrían darse avistamientos o se reunían en lugares en los que ya se había producido algún caso.La idea de que los extraterrestres pudieran visitarnos solo era combatida por escépticos acérrimos o descreídos con una teoría que consideraban fruto de la fantasía. Es preciso recordar que los finales del franquismo eran años de tensión social e incertidumbre, caracterizados por el temor a un posible retorno a lo ocurrido antes de la Guerra Civil, como sucedió en EE.UU. al final de la Guerra Fría.Desde ese contexto, es posible hacer una lectura psicológica del fenómeno, como hace Carl Gustav Jung en su libro. E, incluso, podría extraerse una interpretación religiosa, en la que, lo que antes eran ángeles, ahora son los extraterrestres, puesto que el ser humano sigue con la necesidad de creer e indagar en lo desconocido. Y el fenómeno ovni permite toda una amplia gama de lecturas, algunas de las cuales guardan consonancia con lo religioso a través de mensajes o discursos mesiánicos centrados en la necesidad de amor e igualdad.Toda esa influencia del fenómeno ovni en la España y en la generación de aquellos años, desde un punto de vista social o, si lo prefieren, cultural y antropológico, es lo que pretende mostrar con sus fotografías y documentos la exposición, que se exhibe en Almería hasta el 24 de noviembre. A buen seguro, los ufólogos no se la perderán.