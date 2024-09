Un agrio final tras un buen primer tiempo

Unión Balompédica Lebrijana 2 -- 0 Montilla Club de Fútbol

U.B. Lebrijana: Lebrón, Murga (José Gómez, m. 73), Juande, Juli Pendín (Fernando, m. 57), Pancho (Recio, m. 80), Juanjo (Juanma, m. 75), Jorge Alcón (Matías, m. 45), Pepe (Manu Puerto, m. 63), Moreno, Juanjo y Lauren.

Montilla C.F.: Molero, Carraña, Capilla, Soto, J. Carraña (Pedro, m. 75), Sergio, Gorka (Calero, m. 78), Tena (Antonio Luque, m. 75), Carlos Serrano (Juanito, m. 50), Rojas (Sabariego, m. 56) y Hugo Navarro (Rafa Alcaide, m. 80).

Goles: 1-0 Moreno (m. 60); 2-0 Lauren, de penalty (m. 90).

Árbitro: Cruz Viejo, Álvaro (Huelva), amonestó por los locales a Lebrón y por los visitantes a Tena, Juanito, Rojas y Hugo Navarro. Expulsó por los locales a José Carlos Hernandez (roja directa, m. 81).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Lebrija, ante unos 200 espectadores aproximadamente.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Segunda jornada liguera para el primer equipo del Montilla Club de Fútbol. En esta ocasión, los chicos de Isaac Cuesta se desplazaban a la localidad sevillana de Lebrija, donde no se pudo puntuar ante un buen rival como la Unión Balompédica Lebrijana, en un partido con dos partes bien diferenciadas, en el que elconjunto vinícola comenzó con buenas sensaciones, teniendo el dominio del balón y generando varias llegadas a la portería local.José Carraña, con un mano a mano que blocó el portero local, o un gol fantasma en un disparo desde la frontal que no subió al marcador fueron las dos primeras ocasiones para los de Isaac Cuesta. Sergio Heredia fue el otro protagonista en ataque, con otro mano a mano que no acertó en la definición. Con este dominio, ambos equipos llegaron al descanso, faltando el gol para culminar el buen hacer demostrado por el cuadro vinícola.Pero en la segunda parte el partido cambió por completo. La lesión de Carlos Serrano y un reajuste de posiciones dentro del terreno de juego hizo que el conjunto vinícola cediera el esférico. En el minuto 60 llegaría el gol de la Unión Balompédica Lebrijana de la botas de Moreno.Un jarro de agua fría para los montillanos que, con más corazón que cabeza, intentaron la igualada sin mucho éxito. En la recta final del partido, una contra rival concluyó en penalti a favor del plantel local. De este modo, Lauren anotó la pena máxima y, con ello, se llegó al final del encuentro.El próximo domingo, el Montilla Club de Fútbol recibe al cuadro sevillano de la Unión Polideportiva Viso, procedente de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, a partir de las 12.30 del mediodía en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla.