Montilla abre su Feria de El Santo con la mirada puesta en san Francisco Solano

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla abrió anoche los actos centrales de la Feria en honor de su patrón, san Francisco Solano, en el año en el que se conmemora el 475.º aniversario de su nacimiento y de su bautismo . La apertura de la Feria tuvo su primer escenario en la Plaza del Ayuntamiento, con un novedoso espectáculo de luces sobre la fachada del edificio consistorial que contó, a continuación, con la actuación del guitarrista Curro Cruz y de la Academia de Baile de Patricia Baena.El Coro de la Hermandad Salesiana y Cofradía del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco puso después el destello más tradicional, las sevillanas de El Santo, que muestran a quienes no son de Montilla quién era san Francisco Solano, aquel fraile que "con su bastón tocaba sobre una peña para que brotaran las aguas claras y bellas".Un franciscano que desde la calle Sotollón viajó por América del Sur para morir en Perú y que llegó a ser designado patrono del folclore argentino “por sembrar la fiesta y la música allá por donde iba”, como recordó en su pregón Jesús Joaquín Corredor , párroco durante doce años en la Parroquia de San Francisco Solano.Para cerrar esta primera parte del acto inaugural, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, definió al pregonero como “un montillano no de nacimiento, pero sí de sentimiento y por corazón, de profundo conocimiento de nuestra ciudad” y pidió disfrutar de “la Montilla de puertas abiertas que es esta Feria de El Santo, que cada montillano vivimos como propia y única, con ese espíritu solanista de compartir la alegría”.Tuvo en sus palabras el regidor un recuerdo para los montillanos ausentes, “aquellos que siempre llevan a Montilla en su corazón”, antes de proponer un brindis por san Francisco Solano y por Montilla, con el que se daba paso al desfile que la Agrupación Musical La Unión comenzó hacia el recinto ferial de la Avenida de Las Camachas con los sones del clásicoEn el segundo escenario de la noche, bajo la portada de la feria de los Arcos de la Puerta Aguilar , otro clásico de Montilla, el encendido del alumbrado extraordinario culminaba el inicio oficial de la Feria de El Santo 2024, que estrena ubicación de atracciones infantiles, casetas de ambiente juvenil y zona de aparcamientos en el acceso desde la carretera de Montalbán.Una veintena de casetas, quince ellas en el patio de Envidarte, con dos escenarios municipales con música en directo todas las noches, darán ambiente junto a los numerosos puestos y establecimientos de feria, a estos seis días de fiesta en Montilla, que tendrán un colofón más especial, el próximo domingo, para las personas más futboleras, con esa final de la Eurocopa que España jugará, y que se podrá seguir en directo en pantalla grande, antes de que el espectáculo de fuegos artificiales eche el telón.A su vez, durante la jornada de hoy volverá a repetirse la, gracias a la cual, el recinto permanecerá sin música en las zonas infantiles de 21.00 a 22.00 de la noche "como medida inclusiva para mejorar la estancia en la feria de niños y adultos", en palabras del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.Por otro lado, las piscinas al aire libre acogerán, a partir de las 21.00 de la noche, la tradicional Cena de los Mayores, una de las citas más consolidadas dentro de la programación de la Feria en honor de San Francisco Solano . Desde el Área de Servicios Sociales han hecho hincapié en que la actividad –que estará amenizada con actuaciones musicales en directo y con lecturas poéticas– se dirige a personas mayores de 60 años, que sean pensionistas.En lo que respecta a las actuaciones de esta noche, el complejo sociocultural Envidarte acogerá, a partir de las 22.00 de la noche, el concierto del grupo de versiones Club de los 80, mientras que la Caseta municipal, ubicada a la entrada de las piscinas del Polideportivo, servirá de escenario para la actuación de Fran Bravo, cantautor de Sevilla muy conocido en Andalucía por su paso por el programade Canal Sur Televisión.A partir de esta primera noche, Montilla estará en fiestas hasta la función de fuegos artificiales que tendrá lugar en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de julio. “Se trata de días para disfrutar de nuestra feria, que tiene la particularidad de celebrarse en un recinto que no es estable, pero donde este año hemos mejorado aún más la organización de los espacios para que todos –feriantes, caseteros y público– disfrutemos al máximo”, destacó el alcalde.