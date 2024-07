La Mancomunidad lanza una campaña para dar a conocer los recursos de su Centro de Información a la Mujer

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

El presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, ha presentado la nueva campaña de comunicación dirigida a difundir los recursos y servicios que ofrece el Centro de Información a la Mujer (CIM) Campiña Sur, con el objetivo principal de “garantizar que todas las mujeres de la comarca tengan información sobre los servicios y recursos que tienen a su disposición ante situaciones tan graves como la violencia machista”.Acompañado por Soledad Hidalgo, asesora jurídica del CIM, Miguel Ruz ha indicado que “el Centro de Información a la Mujer es un pilar esencial en los servicios que la Mancomunidad presta a los ayuntamientos, ofreciendo información, apoyo jurídico y psicológico en momentos cruciales, por lo que la colaboración de toda la sociedad es esencial para crear un entorno en el que las mujeres se sientan seguras, valoradas y apoyadas”.El presidente de la entidad supramunicipal ha señalado que, con esta nueva campaña, "esperamos llegar a un mayor número de mujeres, asegurando que cada una de ellas tenga acceso a la ayuda que necesita para enfrentar y superar los desafíos que pueda encontrar y para asegurarnos de que ninguna mujer se sienta sola o desinformada sobre los recursos disponibles para ella”.La campaña incluye la distribución de nueva cartelería, que va a ser colocada en diversos puntos estratégicos de todos los municipios como centros de Salud, jefaturas de Policía, juzgados, centros sociales o culturales municipales y otros lugares de alta afluencia.La iniciativa también prevé un aumento significativo en las visitas del personal del CIM a los municipios para brindar un apoyo presencial y directo a las mujeres que así lo soliciten y, además, se intensificará la presencia en plataformas digitales y redes sociales para alcanzar a un público más amplio y diverso, asegurando que la información llegue a todas las mujeres, especialmente a aquellas que pueden no tener fácil, por cualquier motivo, acceso a los puntos físicos de información o atención.En los seis primeros meses de 2024, el CIM Campiña Sur ha llevado a cabo, aproximadamente, unas 500 atenciones, en las que se ha dado respuesta a numerosas consultas relacionadas con el tejido asociativo, crisis de pareja, derecho de familia, salud de las mujeres y violencia de género, entre otras.Miguel Ruz ha señalado que “en estos días, en que las estadísticas muestran un repunte en los casos de victimas de violencia y que en uno de nuestros municipios tenemos a 28 mujeres con órdenes de protección activa, el Centro de Información a la Mujer ha demostrado ser un recurso invaluable, brindando apoyo integral a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y es más que necesario seguir trabajando en la lucha por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y la no violencia hacia la mujer”.El CIM Campiña Sur ofrece un servicio especializado, gratuito, confidencial y de ayuda integral a la mujer en 10 de los municipios que componen la Mancomunidad El servicio produce una doble rentabilidad, la económica ya que los municipios por sí solos no podrían asumir su coste y la social ya que, además de la atención individual a mujeres, se lleva a cabo una labor de dinamización del tejido asociativo y una concienciación general sobre igualdad y contra la violencia de género. El Centro cuenta con tres departamentos que son el de información, el de asesoramiento jurídico y el de apoyo psicológico.