Marina Ramírez Almansa: una montillana en el 'Grand Prix'

Villamilenial de Arriba

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MARINA RAMÍREZ ALMANSA

Televisión Española (TVE) estrenará mañana lunes, a partir de las 22.05 de la noche, una nueva temporada del Grand Prix , el icónico concurso presentado por Ramón García en el que 14 pueblos de toda España compiten por llevarse el trofeo de campeones a casa.Y aunque Montilla todavía no ha tenido ocasión de participar en este concurso que mide diversas habilidades físicas e intelectuales y en el que se enfrentan diferentes pueblos de la geografía española, la localidad de la Campiña Sur sí que ha podido estar presente de la mano de Marina Ramírez Almansa, una brillante abogada que trabaja en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles."He vivido toda mi vida en Montilla, pero después de acabar la carrera me mudé por motivos de trabajo a Madrid, donde resido actualmente", explica a Montilla Digital la propia Marina Ramírez Almansa que, tras formarse en el CEIP Beato Juan de Ávila y en el IES Emilio Canalejo Olmeda, estudió Derecho en la Universidad de Córdoba.Comprometida, servicial y muy activa, la joven montillana aprovecha los meses de verano para participar en programas de voluntariado humanitario en países como Sierra Leona, Filipinas o Perú. Y, a partir de mañana, podrá disfrutar, a través de RTVE Play –ya que se encuentra desde hace unos días en el extranjero– del, uno de los concursos más veteranos de la televisión de España."Recuerdo las calurosas noches de verano de la Campiña Sur, cuando todos los sábados nos salíamos al patio a tomar el fresco en mi casa, mientras veíamos el 'Grand Prix' y mi padre comentaba cada una de las caídas de los concursantes mientras nos reíamos", rememora Marina Ramírez, para quien el popular concurso evoca para ella "verano y familia".Por ello, tener la oportunidad de asistir como concursante al programa le ha permitido cumplir un sueño y, de hecho, en el plató donde se graba el show recorrió cada esquina del decorado "sintiendo una nostalgia tremenda por aquellas noches de verano en mi tierra y con mi gente"."Para mí, poder estar en el plató del 'Grand Prix' y participar en las pruebas ha sido cumplir un sueño que he tenido toda mi vida", reconoce la brillante abogada montillana, quien no se creía capaz de poder saltar los míticoscuando estaba en la fila con el salmón en la mano."También participé en la prueba de baloncesto en pañales, que consistía en ir vestida de bebé con un traje enorme, con los pies atados por una goma y una pelota gigante en las manos, mientras se recorre la cinta que va a toda velocidad para encestar la pelota en la canasta al llegar al final de la misma", explica divertida.Su paso por el programa le ha otorgado una experiencia que no tenía como espectadora. "Tengo que reconocer que, después de haber probado la dificultad de las pruebas, veré con otros ojos a los participantes, porque son todas muy difíciles, mucho más de lo que parecen desde casa", sostiene.Para Marina Ramírez Almansa, "cada segundo en el 'Grand Prix' era una auténtica aventura" y, de hecho, casi todos los concursantes acabaron magullados. "Yo hice todo lo posible por dejar a Montilla en muy buen lugar, pero confieso que no faltaron las caídas", desvela la joven concursante, que disfrutó "de lo lindo" de la jornada completa que duró la grabación del programa.El periplo que ha debido recorrer Marina Ramírez Almansa para hacer realidad su sueño es digno de ser contado. Y tiene su origen en Nostalgia Milenial , una cuenta en Instagram con más de 663.000 seguidores que publica contenido relacionado con la niñez y juventud en los noventa y en los 2000."Cuando volvió a emitirse el 'Grand Prix' el año pasado, fue toda una revolución en la cuenta y, en el momento en que se empezaron a hacer los castings este año para participar en el concurso, el representante de la cuenta, Nosti, escribió a RTVE para proponer nuestra participación como 'pueblo digital', ya que somos la generación que ha crecido con el programa", detalla la abogada montillana.Los integrantes dellegaron a diseñar un escudo y escribieron una carta formal a RTVE solicitando la participación en el programa. Y cuando ya se daban por vencidos, Televisión Española les comunicó su intención de hacer un programa especial, solo para ellos, en el que dividieron a los concursantes en dos equipos: Villamilenial de Arriba y Villamilenial de Abajo.El proceso de selección entre todos los participantes en la cuenta depara participar en el programa fue muy duro, ya que sólo podían ser cuarenta las personas que acudieran alen representación de esa comunidad digital. "Por suerte, resulté seleccionada y fui parte del equipo amarillo, Villamilenial de Arriba", explica."Al entrar y cambiarnos todos de ropa nos colocaron delante de las puertas del plató y nos pidieron silencio. Al abrirse las puertas, de pronto, los cuarenta concursantes vimos el plató con la música del 'Grand Prix' a tope y 'Ramontxu' esperándonos en el balcón para decirnos que somos unos descerebrados y recordarnos que el programa seguía vivo gracias a nosotros", recuerda emocionada.Ramón García pidió a sus concursantes que disfrutaran muchísimo de la experiencia, ya que, ese día, elera para ellos. "Una de las maravillas de esta experiencia es que, al ser todos 'milenials' que hemos crecido con el programa, para todos significa lo mismo", relata la concursante montillana.Y la experiencia no pudo ser más emocionante. "Aún se me ponen los pelos de punta al pensar en esa entrada en el plató: estábamos todos con una lagrimilla fuera, saltando, cantando, gritando y, sobre todo, soñando despiertos, porque es como vivimos todos ese día", asegura.Lo más mágico de aquel programa fue que, realmente, no se planteaba como una competición entre ambos equipos. "Éramos todos un gran equipo 'milenial' y nos animábamos unos a los otros, además de sufrir con cualquiera de nuestras caídas, que eran constantes porque las pruebas eran dificilísimas", asegura.El día de grabación transcurrió entre lágrimas de emoción y sonrisas de alegría, gritos, sorpresas, abrazos "y, por qué no reconocerlo, algo de miedo, porque cuando te ves en la línea de salida y el árbitro hace la señal, impone mucho tomar la decisión de dar el primer paso", desvela Marina Ramírez.Desde ese día, losque acudieron al programa comparten un lema: "Con Nosti al Grand Prix fuimos a participar y una gran familia 'milenial' conseguimos encontrar". Y es que, en efecto, se han convertido en un gran grupo de amigos que cumplieron juntos su sueño."Es increíble la conexión que tenemos los cuarenta concursantes", resalta la joven montillana, quien asegura no tener palabras suficientes para agradecer a Nosti la oportunidad que le dio de vivir su sueño y el casting que realizó para unir a estas 40 personas en el que fue uno de los mejores días de sus vidas.