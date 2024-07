Trisalus: deporte, educación y sostenibilidad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

En un esfuerzo por promover la sostenibilidad y la conservación del entorno natural, la Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón organizó recientemente una actividad de recogida de residuos en el paraje de Cañalerma, a las afueras de Montilla. Esta iniciativa no solo buscaba limpiar el entorno de esta vereda sino, también, concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de mantener el planeta en las mejores condiciones. La actividad contó con la entusiasta participación de un grupo de niños y niñas de la Escuela de Triatlón Trisalus, quienes demostraron que el compromiso con el medio ambiente puede comenzar desde una edad temprana.La jornada comenzó con una charla informativa impartida por el monitor Rafa Ortiz. Con un enfoque claro y didáctico, Ortiz explicó a los jóvenes la importancia de mantener los espacios naturales libres de residuos. Subrayó cómo los desechos no solo contaminan el suelo y el agua, sino que también afectan la flora y fauna locales, alterando el equilibrio ecológico. Esta charla inicial fue fundamental para que los niños comprendieran la relevancia de su labor durante el día y cómo sus acciones podían marcar una diferencia significativa.Equipados con guantes y bolsas de basura de distintos colores para facilitar la correcta separación de residuos —papel, envases y vidrio—, los participantes se desplegaron por distintas áreas del entorno de Cañalerma, en el término municipal de Montilla. Esta división no solo hizo la tarea más organizada, sino que también enseñó a los niños sobre la práctica del reciclaje, fomentando hábitos responsables y sostenibles.A medida que avanzaba la actividad, los niños se mostraban cada vez más comprometidos y entusiastas. Recogieron una variedad de residuos, desde botellas y latas hasta papeles y plásticos. Algunos comentaban entre risas cómo nunca habían imaginado que recoger basura pudiera ser una actividad tan gratificante. La experiencia les brindó una nueva perspectiva sobre la basura que normalmente dan por sentada, entendiendo que cada pequeño esfuerzo cuenta para mantener el entorno limpio.El evento culminó en Envidarte, donde los niños depositaron los residuos recolectados en los contenedores adecuados. Este acto simbólico reforzó el ciclo de reciclaje que habían aprendido a lo largo del día, mostrando cómo el proceso de recogida y clasificación de residuos contribuye a una gestión más eficiente y sostenible de los mismos. Además, esta acción final se realizó en el lugar donde desarrollan sus actividades deportivas, creando un vínculo más fuerte entre su pasión por el deporte y el cuidado del medio ambiente.Antonio Luis Ramírez Durán, presidente del Club Deportivo Montilla Córdoba Triatlón, expresó su gratitud hacia todos los participantes que hicieron posible este evento. "Nuestro objetivo es hacer del deporte una herramienta para el cambio positivo, no solo en el ámbito personal y comunitario, sino también en el entorno natural que nos rodea", destacó. Sus palabras reflejan una visión integral donde el deporte trasciende el bienestar físico y mental, integrando valores de respeto y protección del medio ambiente.La labor educativa y ambiental de la Escuela Trisalus no se limita a eventos aislados. Este tipo de actividades se enmarcan dentro de una filosofía más amplia del club, que busca inculcar en los jóvenes deportistas un sentido de responsabilidad hacia el entorno que habitan. A través de estas iniciativas, el club no solo fomenta hábitos saludables y deportivos, sino que también educa en la importancia de la sostenibilidad y la conservación ambiental.La recogida de residuos en Montilla es solo un ejemplo más de cómo el deporte puede ser un motor de cambio, uniendo comunidades en torno a objetivos comunes y nobles. En un mundo donde los problemas ambientales se agravan, puede resultar inspirador comprobar cómo entidades deportivas locales toman la iniciativa para educar y actuar en favor del planeta. La Escuela Trisalus del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón demuestra que, con esfuerzo y dedicación, se pueden sembrar las semillas de un futuro más limpio y sostenible, en el que el amor por el deporte y la naturaleza se cultivan desde la infancia.Este evento no solo deja un entorno más limpio, sino que también deja una huella duradera en los corazones y mentes de los jóvenes participantes. Ellos son los futuros guardianes del planeta, y actividades como esta aseguran que estén equipados con el conocimiento y la pasión necesarios para protegerlo. La combinación de educación ambiental y práctica deportiva que ofrece la Escuela Trisalus es un modelo a seguir, mostrando que pequeñas acciones pueden tener un gran impacto cuando se hacen con convicción y propósito.