La Asociación Jóvenes Aventureros cumple treinta años

Un gran número de actividades

Pasión por el senderismo

Un prometedor futuro en el horizonte

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JÓVENES AVENTUREROS / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Asociación Jóvenes Aventureros está hoy de aniversario. Y es que este colectivo montillano, que se ha convertido en todo un referente del movimiento asociativo en la provincia de Córdoba, cumple hoy treinta años de vida. En efecto, el 14 de julio de 1994, coincidiendo con la festividad de san Francisco Solano, un grupo de estudiantes del IES Inca Garcilaso de Montilla celebraban la asamblea fundacional de esta organización que, a finales de los años noventa, llegó a contar con 3.600 asociados de 56 países diferentes.Con todo, la génesis de Jóvenes Aventureros se remonta un año atrás, concretamente al miércoles 15 de septiembre de 1993, cuando un estudiante del IES Inca Garcilaso de Montilla asistió en Santo Domingo a una charla de la Asociación de Antiguos Expedicionarios de República Dominicana, una entidad formada por integrantes de Aventura'92 y de Ruta Quetzal, un ambicioso proyecto cultural creado en 1979 por el periodista español Miguel de la Quadra-Salcedo con el objetivo de unir a jóvenes de Europa y América, a través de una aventura que abarcaba ambos continentes.A su regreso a España, este integrante de la Ruta Quetzal 1993 decidió unir esfuerzos con otros compañeros del IES Inca Garcilaso para fundar en Montilla la Asociación Jóvenes Aventureros del Sur que, posteriormente, y por indicación de su socio "número uno", Miguel de la Quadra-Salcedo, pasaría a denominarse Jóvenes Aventureros del Mundo.Prevalecían en aquel primigenio grupo de estudiantes del IES Inca Garcilaso –con Francisco Manuel Aranda Sánchez al frente de la secretaría y Antonio Jesús Albornoz Ponferrada como tesorero– las ganas de trabajar y el deseo de hacer de Jóvenes Aventureros una asociación con futuro, a pesar de la inexperiencia y de los escasos recursos económicos de los que disponían en los inicios.Sin duda, el nacimiento del colectivo no resultó nada fácil, aunque el incondicional apoyo mostrado por un buen número de amigos consiguió que la ilusión puesta en los inicios por los socios impulsores no decayera ante los impedimentos burocráticos a los que se enfrentaba una asociación compuesta esencialmente por estudiantes de Bachillerato.En esos momentos iniciales, fue muy importante la colaboración y la iniciativa de socios más veteranos que supieron ver en Jóvenes Aventureros una asociación con futuro. Entre ellos destacaron Joaquín Valverde Vilches –entonces director de la Biblioteca Pública Municipal de Montilla–; el recordado Antonio Tudela Nieves –autor del primer logotipo de la asociación–; José Antonio Sánchez Baltanar –más conocido como–; Emilio Pedrosa Calderón; Paco Bellido Muñoz o José Antonio Aguilar López.A ellos se sumarían, con posterioridad, nombres como los de Rafael Pedraza Jiménez; Ángela María Rodas Delgado; José Luis Racero Luque-Romero; Emilio José Luque del Arco-Calderón; José Antonio Jiménez Martín; Benjamín Merino Martín; Francisco José López Martos; Joaquín Vela Márquez; Rosa María Cabello de Alba Moral; Virginia Bellido Pérez o Emilio Polonio Cruz. Y, más recientemente, personas como Ángel Jiménez Urbano, Darío Manuel Jordano Urbano, José Jordano Porcel, Rocío Carmona Rey, Ofelia Ara Rouse, Marina García Sánchez o José Antonio Ruiz Ruz, entre otras muchas.El espaldarazo definitivo a la recién creada Asociación Jóvenes Aventureros del Sur llegaría el lunes 29 de agosto de 1994, cuando Miguel de la Quadra-Salcedo invitó a los dos principales impulsores del colectivo a sumarse a la Ruta Quetzal 1994 que, justo ese día, se encontraba de paso por Córdoba. Y unos días más tarde, el sábado 3 de septiembre, el intrépido reportero animó a exponer los fines del colectivo ante todos los integrantes de la expedición, durante la recepción que ofreció en el Palacio de Fuensalida de Toledo el entonces presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono.A partir de ese momento, y hasta el año 2002, la Asociación Jóvenes Aventureros incorporó a sus filas a todos los expedicionarios que iban pasando, edición tras edición, por la Ruta Quetzal, un proyecto declarado "De Interés Universal" por la UNESCO que, en 2016, se convirtió en Capataz de Honor de la Fiesta de la Vendimia durante el transcurso de un acto que tuvo lugar en el castillo de El Gran Capitán.Fruto de esta colaboración con el programa ideado por Miguel de la Quadra-Salcedo –y que en su edición de 2024 ha contado con la participación de la joven jerezana Marta Ruz Alcaide , hija del matrimonio montillano formado por Manuel Ruz García y Virginia Alcaide García-Hidalgo–, Jóvenes Aventureros llegó a convertirse en la asociación de antiguos expedicionarios más importante del mundo y, de hecho, llegó a liderar el Consejo Quetzal, una suerte de Consejo Mundial de la Juventud que se creó en el año 2000 al amparo de la UNESCO.A su vez, en sus primeros años de trayectoria, la Asociación Jóvenes Aventureros distinguió como "socios de honor" a los prestigiosos investigadores José Alcina Franch y María Rostworowski, que visitaron Montilla con motivo de las Jornadas Internacionales "Inca Garcilaso", así como a los Niños Cantores de Viena, una reconocida formación musical cuyos orígenes se remontan al año 1498, cuando el emperador Maximiliano I ordenó el ingreso de seis muchachos cantores a la orquesta de su Corte.El 27 de marzo de 2004, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fue también nombrado socio de honor de Jóvenes Aventureros durante el acto de inauguración de su sede central, que se ubicó en la calle Ortega de Montilla. Además, en varias ocasiones, directivos de la asociación tuvieron la oportunidad de exponer los fines de la organización a diferentes personalidades y jefes de Gobierno, como los Reyes de España.Al objeto de satisfacer la curiosidad innata de sus integrantes, la Asociación Jóvenes Aventureros planteó desde un inicio un gran número de actividades de distinta naturaleza, entre las que destacó, por su originalidad, la Aventura Astronómica. Ayudados de mapas celestes, prismáticos y telescopios, los participantes en la Aventura Astronómica disfrutaban de un interesante recorrido por el espacio, aprendiendo a diferenciar unas estrellas de otras.Además de disfrutar con las observaciones astronómicas y las explicaciones de los expertos de la Agrupación Astronómica Mizar, la iniciativa servía de pretexto para compartir agradables veladas al aire libre –muchas de ellas en el paraje montillano de La Cruz de las Canteras– con el gran número de familias que se congregaban en todas las ediciones para conocer los nombres de las constelaciones o de las estrellas más significativas, así como un sinfín de curiosidades acerca de los astros, los planetas, los satélites o la medición del tiempo.De igual modo, Jóvenes Aventureros realizaba periódicamente actividades culturales de diversa índole, muchas de ellas en estrecha colaboración con los centros educativos de Montilla. Algunos ejemplos de estas actividades eran los Laboratorios Juveniles, los concursos de dibujo o los certámenes literarios.A su vez, durante muchas ediciones, Jóvenes Aventureros colaboró con la Marcha de la Luna Llena de Montilla , comandada por el que fuera ciclista profesional del equipo Kelme, Antonio Espejo. Desde 1990, centenares de ciclistas de todas las edades disfrutan de un paseo nocturno en bicicleta por distintos parajes de la Campiña cordobesa, una actividad que destaca por su belleza, ya que, la Luna de agosto contrasta con las pequeñas luces de las bicicletas, lo que convierte a esta actividad en una de las más espectaculares y divertidas de cuantas se celebran a lo largo del año.El deporte fue otro de los campos que el colectivo montillano quiso potenciar y, para ello, promovió diversas competiciones en distintas modalidades deportivas como kung-fú, hapkido, patinaje en línea, ciclismo, bádminton, fútbol, baloncesto, escalada, montañismo o tiro con arco.Por otro lado, la Asociación Jóvenes Aventureros llevó a cabo en sus primeros años de singladura una amplia variedad de actividades de carácter cultural o humanitario. Precisamente por ello, se integró en el Consejo Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, órgano dependiente del Ayuntamiento de Montilla, así como en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.En el año 2000, el último Encuentro promovido por Jóvenes Aventureros tuvo por escenario el Parque Natural de Monfragüe, en la provincia de Cáceres. Desde la primera Acampada Joven, que se desarrolló en la localidad jiennense de Alcalá La Real en el verano de 1995, los participantes en este tipo de actividades que se extendían durante varios días pudieron disfrutar de destinos como la Costa del Sol, la Sierra de Cazorla y Segura o la Sierra de Grazalema en Cádiz.No obstante, si hay una característica que define a Jóvenes Aventureros desde su fundación es su pasión por el senderismo, En efecto, la asociación organiza periódicamente salidas al campo y rutas de senderismo por las distintas reservas naturales de España, conscientes de que el respeto al medio ambiente debe comenzar por un acercamiento al mismo."Es a partir del año 2005 cuando la Junta Directiva comienza a centrar la actividad de la asociación en su vertiente deportiva y senderista, aunque sin olvidar las raíces culturales y su vinculación con los orígenes de la asociación", destacan desde el propio colectivo, que dedica ahora todos sus esfuerzos a la organización de rutas por distintos parajes naturales."La asociación organiza normalmente doce salidas de senderismo al año, una al mes, aunque de manera extraordinaria se puede organizar más de una salida", subrayan desde la entidad que, en ocasiones, aprovecha estas rutas de senderismo para propiciar la recuperación de espacios públicos, por medio de la reforestación de diferentes parajes o la recogida de residuos.Para José Carmona Sánchez, actual presidente de la Asociación Jóvenes Aventureros, este 30.º aniversario que se celebra hoy supone "un hito que marca tres décadas de esfuerzo, crecimiento y de aventuras compartidas". Para el que fuera jefe de la Policía Local de Montilla, "la celebración de esta efeméride no solo es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado sino, también, para mirar hacia el futuro".En declaraciones a Montilla Digital , José Carmona se mostró convencido de que "no es fácil mantener una asociación como Jóvenes Aventureros porque, como se suele decir, lo peor no es llegar sino mantenerse". Para el presidente del colectivo, "en estos tiempos en los que las redes sociales nos invaden, es fácil darse a conocer y llegar a muchas personas. Sin embargo, eso es solo el reflejo de la actividad que realizamos".En efecto, para poder llevar a cabo su incesante actividad senderista y burocrática, Jóvenes Aventureros "se vale de la complicidad de muchas personas que, con su granito de arena, hacen que esta asociación siga en valor, creciendo cada año en número de socios y socias, todos con muchos ánimos y ganas de que llegue el día señalado para hacer la ruta, así como para empezar a pensar en las siguientes, buscando cada vez sensaciones, caminos y senderos diferentes".En la actualidad, la Junta Directiva de Jóvenes Aventureros está formada por José Carmona Sánchez como presidente; María José de la Rosa Vizán como secretaria y Pedro López Jiménez como tesorero. A su vez, el colectivo cuenta como vocales con Natividad Polonio Cruz; Antonio Manuel Raya García; Francisco Salas Redondo; Gabriel León Rico; Antonio Ruiz Flores; Juan López Moreno y Antonio Casas Portero."Por esta dinámica de trabajo se crean relaciones casi como de familia, con un buen ambiente y una buena organización, que es la base de todo", subraya el presidente del colectivo, quien asegura "seguir el ejemplo de otras personas que nos antecedieron y cuyo legado hemos continuado". No obstante, reconoce que "treinta años pesan mucho"."Puede que de jóvenes tengamos ya poco pero de aventureros nos queda mucho por descubrir", comenta divertido José Carmona, quien intenta, en lo posible, "no perder el compromiso adquirido cuando decidimos incorporarnos a esta Junta Directiva, siguiendo las pautas y directrices de quienes nos precedieron, que también decidieron que valía la pena mantener viva la ilusión por descubrir sitios nuevos y que, de este modo, las personas que nos acompañan, ruta tras ruta, puedan disfrutar al igual que nosotros".El actual presidente del colectivo mostró su compromiso a mantenerse en la búsqueda de nuevos senderos, "agradeciendo a todas las personas que, durante estos treinta años, han dedicado parte de su tiempo a mantener viva esta ilusión". Y, en ese sentido, se mostró confiado en poder "alentar a los nuevos asociados que se incorporan para que aprendan y sean el futuro, con algo más de juventud". Porque, como reza la canción que han compuesto para conmemorar este trigésimo aniversario , "con nuestras botas, mochilas y bastones estamos siempre dispuestos a explorar".