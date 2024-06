Izquierda Unida denuncia la situación del Archivo Histórico Municipal

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida (IU) volvió a denunciar ayer la situación en la que se encuentra el Archivo Histórico Municipal tras la jubilación el pasado mes de abril de su máxima responsable y, especialmente, después de que el último Pleno de la Corporación acordase –con los votos a favor del PSOE y del Partido Popular (PP) y el rechazo de IU– encomendar su gestión al personal de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque que, desde hace unas semanas, ha asumido las tareas de control, vigilancia y gestión de los documentos históricos y administrativos del Ayuntamiento.Según desveló ayer la concejala María Luisa Rodas, el Grupo Municipal de IU venía preguntando desde finales del pasado año qué solución había previsto el equipo de gobierno para el Archivo Histórico Municipal, una vez se hiciera efectiva la jubilación de su titular, la historiadora e investigadora montillana Inmaculada de Castro Peña."En una de esas comisiones se nos respondió que se estaba estudiando pero que el servicio se iba a cubrir sí o sí", aseguró Rodas, quien aludió a unas jornadas que se celebraron el pasado 12 de abril en la Casa de las Aguas y en las que intervinieron expertos de la talla de la montillana María Soledad Gómez Navarro, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba (UCO), o Alicia Córdoba Deorador, directora del Archivo Histórico Provincial."Algunas de las intervenciones que se expusieron ese día fueron bastante duras y nuestra sensación es que el equipo de gobierno no tomó nota de la situación en la que, a todas luces, iba a quedar el Archivo Histórico Municipal", resaltó la edil de IU en referencia a las jornadas en las que también participaron Juan Gregorio Nevado Calero, archivero de la Diputación; Ana Verdú Peral, directora del Archivo Municipal de Córdoba o Miguel Ángel Sánchez Herrador, asesor técnico de Conservación e Investigación en el Archivo Histórico Provincial.Pese a reclamar al equipo de gobierno la adopción de medidas para evitar que el Archivo Histórico Municipal quedase "al descubierto" tras la jubilación de su máxima responsable, "nuestra sorpresa es que, días después, se nos comunica que la solución iba a ser la encomienda de gestión a la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque", detalló María Luisa Rodas, quien aseguró que tal medida no convenció al Grupo Municipal de IU, tal y como se le hizo saber al equipo de gobierno."Una cosa es llevar a cabo las funciones sí o sí y otra es que la rentabilidad se busque solo en lo económico, que no se persiga una rentabilidad social", declaró la edil de IU, para quien el hecho de que "dos personas lleven ahora el trabajo que antes hacían tres supone, sin duda, una merma de la calidad del servicio y del tiempo de atención a la ciudadanía".La edil montillana insistió, además, en que una de las funciones del Archivo Histórico Municipal es la de hacer de custodio "intermedio" de la documentación del Ayuntamiento, de manera que "la persona que ostenta el cargo de archivero tiene, entre otras cosas, una responsabilidad para con el archivo de la Administración".A juicio de María Luisa Rodas, "la solución más oportuna pasaría por contratar a otra persona a través de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque si se quiere o, bien, sacar la plaza a oferta pública de empleo que, para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, es la opción más deseable".La portavoz de IU calificó de "mala idea" que las dos personas que trabajan habitualmente en la Casa de las Aguas –y que llevan adelante la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, el Archivo de Protocolos y, además, en funciones de gestión y de organización, el propio Museo Garnelo– deban asumir, también, "el trabajo tan enorme que conlleva gestionar correctamente y atender adecuadamente al Archivo Histórico Municipal".Durante el último Pleno de la Corporación , María Luisa Rodas ofreció una relación somera de las funciones que llevaba a cabo la archivera municipal, entre las que destacó la ordenación del fondo documental, la investigación, la cooperación y ayuda con el personal investigador o la emisión de informes, "sin olvidar la atención a las personas usuarias o la coordinación con otras instituciones cuando se le pide información o documentación"."En los últimos años, además, ha sido más frecuente la coordinación y organización de jornadas relacionadas con la propia labor del Archivo Histórico Municipal, las solicitudes de documentación por parte de universidades o de investigadores de fuera de Córdoba y, a su vez, el expurgo de la documentación municipal", comentó María Luisa Rodas.Para IU, la sobrecarga de trabaja que representará la encomienda de gestión del Archivo Histórico Municipal a las dos personas que llevan adelante el Museo Garnelo, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, el Archivo de Protocolos Notariales y la vigilancia de la Casa de las Aguas "va a contribuir a la merma de la calidad del servicio"."Poco a poco, dos instituciones que hasta hace poco han funcionado estupendamente, acabarán resintiéndose por esa falta de personal y por el estrés que van a experimentar, sin poder terminar de concentrarse ni en un trabajo ni en el otro", apuntó María Luisa Rodas, quien concluyó recordando que la opinión de IU en este asunto es compartida por investigadores y personas relacionadas con el ámbito universitario y de la investigación.