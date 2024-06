María Portero Espejo: un sueño olímpico hecho realidad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MARÍA PORTERO ESPEJO

María Portero Espejo hará mañana realidad su sueño olímpico. Y es que esta profesional montillana de 39 años, que reside en París desde 2008, ha sido seleccionada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para portar durante un tramo de 200 metros la antorcha olímpica, uno de los momentos más emblemáticos de cada edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.Y es que antes de encender el pebetero en la ceremonia de apertura, la llama olímpica –que evoca el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad– recorre cada cuatro años el país anfitrión de esta cita deportiva universal de la mano de un grupo de portadores que, mañana, cubrirán el tramo entre la ciudad industrial de Mulhouse y Estrasburgo "Estoy muy contenta de portar la llama olímpica por los valores que representa el deporte", reconoce María Portero Espejo en declaraciones a, a la vez que no oculta el orgullo que siente por la carga de simbolismo de la antorcha, que prende desde el mítico pebetero de la ciudad de Olimpia y, tras pasar por el estadio Panathinaikó de Atenas, pone rumbo a la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos cada cuatro años.Nacida en Montilla el 31 de octubre de 1984, María Portero Espejo inició su formación académica en el Colegio La Asunción y, desde una edad muy temprana, mostró un compromiso, una capacidad de trabajo y determinación que la han llevado a destacar en el ámbito profesional.Tras pasar por el IES Emilio Canalejo Olmeda y por el IES Inca Garcilaso de Montilla, María Portero Espejo recaló en la Universidad Nebrija en Madrid , donde cursó sus estudios superiores que, posteriormente, complementó con un posgrado en la prestigiosa Escuela de Negocios ESSEC en París.Esta sólida formación académica le proporcionó las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente en el competitivo mundo de la publicidad y del lujo. De este modo, en 2008, en plena crisis económica global, esta montillana afable y tremendamente generosa tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: poner rumbo a París.Recién graduada y sin oportunidades laborales a la vista en España, María Portero Espejo aceptó una oferta de trabajo en la capital de Francia. Y aunque, de inicio, no estaba completamente convencida de fijar su residencia en un país extranjero, pronto encontraría su lugar en la Ciudad de la Luz. De hecho, durante estos 15 años no solo ha formado su familia allí sino que, además, ha construido una destacada carrera profesional en el ámbito de la publicidad de lujo.En efecto, María Portero Espejo trabaja actualmente comopara la prestigiosa marca de joyería Chaumet , que forma parte del grupo LVMH, un conglomerado multinacional francés que posee 76 marcas de renombre en el mercado del lujo como, entre otras muchas."Mi trabajo consiste en planificar y gestionar todas las campañas de publicidad en el mercado europeo", explica la brillante profesional montillana, cuya responsabilidad abarca desde las gestiones con los medios de comunicación y las redes sociales hasta la publicidad exterior y las estrategias de posicionamiento en Google.Un ejemplo notable de su labor fue la campaña publicitaria que se llevó a cabo en Piccadilly Circus, en Londres, durante los fastuosos actos de coronación de Carlos III, el flamante rey de Inglaterra. Y actualmente se halla inmersa en un proyecto para asegurar la visibilidad de las joyas de Chaumet en el prestigioso festival de cine de Cannes.Precisamente, su trabajo en LVMH ha propiciado que María Portero Espejo pueda sentir mañana el calor de la llama olímpica en su rostro. Y es que la multinacional esde los Juegos Olímpicos de París, un patrocinio que incluye no solo el diseño de las medallas olímpicas por parte de Chaumet sino, también, la posibilidad de que un selecto grupo de sus empleados "con espíritu deportivo o valores solidarios" puedan portar la llama olímpica."Presenté mi candidatura, al igual que miles de empleados, y he tenido la gran suerte de ser seleccionada, de manera que mañana correré en Estrasburgo uno de los tramos de la llama olímpica, un verdadero orgullo teniendo en cuenta que representa valores muy importantes para el mundo, como la fraternidad en la sociedad y el afán de superación", detalla María Portero Espejo, quien ha demostrado a lo largo de su vida unos sólidos valores de fraternidad y de superación personal que, sin duda, la hacen una digna candidata de este honor.La historia de María Portero Espejo supone un ejemplo inspirador para muchas personas y representa la constatación de que la dedicación y el trabajo duro pueden conducir al éxito, incluso en tiempos de adversidad. Porque desde sus raíces en Montilla hasta su vida en París, esta extraordinaria profesional ha demostrado que, con esfuerzo y pasión, es posible alcanzar metas inimaginables.Su selección para portar la llama olímpica no solo es un reconocimiento a su carrera profesional sino, también, a su compromiso con los valores que el deporte y el espíritu olímpico promueven. De este modo, en un mundo en el que las historias de éxito a menudo se centran en logros materiales, María Portero nos recuerda la importancia de valores humanos fundamentales."La fraternidad y el afán de superación son esenciales no solo en el deporte, sino en todas las facetas de la vida", sostiene María Portero Espejo, que encarna a la perfección ese espíritu que, mañana, llevará consigo mientras trote con la llama olímpica en sus manos. "Pensaré en Montilla y en mis raíces con mucho orgullo", confiesa emocionada.