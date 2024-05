La Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña se concentra ante la Delegación de Salud de la Junta

Protestas contra el sistema de contrataciones del SAS

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La nueva Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña se concentró ayer a las puertas de la Delegación de Salud en Córdoba para instar al Gobierno del Partido Popular (PP) a "cumplir todo lo acordado" en el mes de julio del año 2022 , cuando el entonces viceconsejero de Salud, Serafín Romero, junto a la delegada territorial, María Jesús Botella, se comprometieron a crear un área sanitaria específica para la Campiña Sur Cordobesa.Tan solo dos semanas después de la protesta que tuvo lugar a las puertas del Hospital de Montilla , los representantes de los trabajadores volvieron a convocar una movilización "ante la constante pérdida de personal y servicios y el deterioro de la prestación sanitaria a la ciudadanía".El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, José Damas, declaró que “las cifras de listas de espera, de falta de profesionales, de servicios cerrados o bajo mínimos demuestran que la macroárea sanitaria Sur de Córdoba no funciona y no está dando respuesta a las necesidades reales de la población de la Campiña y la Subbética”.Por ello, los responsables de CCOO volvieron ayer a demandar la división de esta macroárea en dos: una con los hospitales de Puente Genil y Montilla y sus respectivas áreas de influencia de Atención Primaria y otra con el centro hospitalario de Lucena y el Hospital Infanta Margarita de Cabra."La última muestra del desastre de gestión del Área Sanitaria Sur de Córdoba es la prácticamente nula actividad de los quirófanos del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil", aseguró el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el Área Sanitaria de la Campiña, Francisco Muñoz, quien explicó que "solo se han programado dos días de actividad quirúrgica para junio y no hay ninguna programación prevista para los meses de julio y agosto por la falta de especialistas", una situación que, a su juicio, "se veía venir" porque "desde febrero estamos viviendo una merma de la actividad quirúrgica"."No es de extrañar que las listas de espera hayan aumentado sustancialmente desde que se creó la macroárea sanitaria", añadió Damas, quien aseguró que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "maquilla" las listas de espera. "Ahora ofrecen los datos de espera para consulta con especialistas y para intervención quirúrgica sin disgregar por centros, para que no veamos cómo han aumentado las listas de espera en Puente Genil y en Montilla", denunció el dirigente sindical.Para los representantes de los trabajadores, el aumento de las listas de espera está "directamente relacionado" con la falta de profesionales. "Se han perdido más de treinta profesionales en el Hospital de Puente Genil y otros veinte en el de Montilla por las malas condiciones laborales", denunció José Damas, quien hizo hincapié en que "se está haciendo una mala gestión del personal", dado que "no se ofrecen contratos de larga duración que atraigan y fidelicen a los profesionales y, en especial, a las especialidades deficitarias"."Es evidente que la Consejería está pensando en otra cosa, como derivar cada vez más servicios a la privada", declaró el portavoz de CCOO, quien desveló que "ahora las centralitas de los hospitales de Puente Genil y Montilla se han externalizado, poniendo así en riesgo la continuidad de esos puestos de trabajo".A preguntas de, desde la Delegación del Gobierno de la Junta se insistió ayer en que "sobre este tema ya hemos sido claros y explícitos: no se va a subdividir el área", remitiendo así a declaraciones anteriores de María Jesús Botella "No entendemos la postura de la Junta, ya que la división del Área Sanitaria Sur va en la línea de la política llevada a cabo por la Consejería de Salud y Consumo en otras zonas de Andalucía, como Andújar, Marbella y el Poniente de Almería, tras la desaparición de las agencias sanitarias y su inclusión en el SAS", reconoció, por su parte, Francisco Jesús García, delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Hospital de Montilla.El sindicato también se quiso hacer eco de la "enorme preocupación" existente entre las plantillas de los centros sanitarios por la "indefinición a la hora de poner en marcha" un área de gestión sanitaria propia para la Campiña Sur y que, de este modo, no se viera mermada la calidad del servicio sanitario que se presta en esta comarca, cuya población supera los 100.000 habitantes.Francisco Jesús García remarcó que "un gran número de profesionales están solicitando traslado a otros hospitales tras muchos años prestando sus servicios en estos hospitales, y otros se marchan tras ofertarles contratos de pésima calidad, con renovaciones mes a mes, además de que tampoco se ofertan las plazas de facultativos que se van a jubilar de forma inminente, con lo que la atención sanitaria está sufriendo una degradación continua".Ante la "falta de respuesta" del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla ante estas reivindicaciones, la Junta de Personal de la Campiña cordobesa confirmó ayer su intención de continuar con sus movilizaciones con una nueva concentración que tendrá lugar este próximo sábado 1 de junio en el Centro de Salud de Cabra.Por otro lado, desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), se culpó ayer a la consejera de Salud, Catalina García, de ser la "responsable del desmantelamiento" de los hospitales de la Campiña cordobesa. "En más de una ocasión ha manifestado que estos hospitales no van a constituir, junto a Atención Primaria, un Área de Salud propia, cuando en comarcas de dimensión similar a la nuestra sí la tienen", reiteraron desde la organización sindical."La decisión de adscribir los hospitales de la Campiña al centro de gasto del Área Sanitaria Sur de Córdoba, es decir, el Hospital Infantil Margarita de Cabra, en contra de la creación de un área sanitaria propia, supone que toda la política de contratación de personal e inversión en medios técnicos pasa por el control de dicho centro de gasto", insistieron desde el SMA.Para el Sindicato Médico Andaluz, "estar adscrito al Hospital de Cabra supone, para los especialistas de Anestesia, Dermatología, Cardiología, Traumatología, Rehabilitación, Cuidados Intensivos, Neumología, Pediatría, Urología y Medicina Preventiva, que tendrán doble puntuación en los méritos correspondientes al tiempo de trabajo, ya que se consideran de difícil cobertura". Sin embargo, "los profesionales que lo hagan en las mismas especialidades en el Hospital Comarcal de Montilla no tendrán esa consideración", aseguraron.Representantes sindicales de UGT Servicios Públicos (UGT SP) en Córdoba se concentraron ayer ante las puertas de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía portando pancartas en las que exigían el fin de un sistema de contrataciones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que calificaron como “un engaño más” o “calamitoso”.La concentración, que se llevó a cabo de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas, "pretende dar visibilidad a un problema que no sólo repercute muy negativamente en la calidad asistencial, sino que incrementa la problemática habitual generada en las bolsas del SAS respecto a la incertidumbre sobre los periodos de contrataciones, y cómo y cuándo estas personas van a tener y poder alquilar una vivienda y por cuánto tiempo para poder ejercer su trabajo", tal y como señaló la secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, María del Carmen Heredia.Para la responsable sindical, esta medida adoptada por la Junta supone "un desbarajuste desde la perspectiva del retraso en la consideración de las bolsas de los últimos años para llevar a cabo contrataciones, lo que supone un agravio para las nuevas incorporaciones a esos listados, que nunca ven el momento ni la oportunidad de participar de estos procesos, aún habiendo dedicado años de esfuerzo a superar cursos y oposiciones para conseguir los puntos necesarios".Heredia criticó con dureza “las contrataciones de tan sólo de uno a cuatro meses que está realizando la Consejería, algo que profundiza, aún más si cabe, en la precariedad laboral y que afecta directamente al trabajo en los centros, a los que apenas les da tiempo a adaptarse cuando ya deben abandonarlos”.De igual modo, la portavoz de UGT denunció “las continuas mentiras de la consejería, que de los 7.000 contratos eventuales de 2022 pasó a tan sólo 5.000 contratos por seis meses, cuando prometió un año completo y ahora nos plantea, con la inmensa necesidad de aumento de profesionales que demanda nuestra sanidad, la renovación de tan solo 2.000 contratos por un periodo de seis meses, aunque a las fechas en las que estamos aún no se sepan ni cuándo, ni dónde, ni qué cantidad de refuerzos tendría cada centro, sumiendo al SAS en una situación de estrés e incertidumbre absolutamente innecesaria por la ineptitud en la gestión de esta consejería”.La secretaria de UGT concluyó señalando que "este tipo de situaciones no ayudan en absoluto a nuestro sistema sanitario" y acusó "a este tipo de nefastas políticas de gestión" de ser "responsables, en gran medida, de la huida de profesionales a otros territorios del país e incluso del extranjero donde se encuentran mejor considerados, pagados y tratados por las Administraciones".Al respecto, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía se quiso precisar, en declaraciones a este periódico, que "actualmente estamos en procesos de estabilización de la plantilla a través de los concursos de traslados y de las distintas Ofertas de Empleo Público (OEP), tanto ordinarias como extraordinarias –por concurso y concurso oposición–", por lo que "es previsible una alta movilidad hasta fin de año por las tomas de posesión del personal fijo que se incorpora con el objetivo de tener el 94 por ciento de la plantilla fija".En el caso de facultativos especialistas, desde el Gobierno andaluz aseguran que esta situación es más significativa. "Por eso se ha decidido darles estabilidad hasta fin de año con nombramientos de seis meses y, a partir de ahí, cubrir las vacantes".Con respecto al plan de vacaciones, desde la Junta aseguran haber establecido la planificación "habitual", aunque "teniendo en cuenta que la mayor parte de los profesionales eligen los meses de julio, agosto y septiembre, en los que se prevén más de 10.000 contrataciones de media".