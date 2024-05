La Junta de Personal del Área de la Campiña anuncia nuevas movilizaciones "en defensa de la sanidad pública"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La nueva Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña anunció ayer nuevas movilizaciones ciudadanas para instar al Gobierno del Partido Popular (PP) a "cumplir todo lo acordado" en el mes de julio del año 2022 , cuando el entonces viceconsejero de Salud, Serafín Romero, junto a la delegada de Salud, María Jesús Botella, se comprometieron a crear un área sanitaria específica para la Campiña Sur Cordobesa.Durante el transcurso de una concentración a las puertas de la unidad de Urgencias del centro hospitalario de La Retamosa –y que contó con la presencia de representantes de los trabajadores, junto a dirigentes políticos como el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el alcalde de Montemayor, Antonio García; la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio o el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, alcalde de Montalbán–, los portavoces de la Junta de Personal que se constituyó a finales del pasado mes de abril confirmaron su intención de "reiniciar el conflicto" ante "el no sistemático de la Consejería de Salud a que se cumplan lo que se firmó hace dos años".En presencia de integrantes de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Montilla, Montemayor, Fernán Núñez o Montalbán de Córdoba, el presidente de la Junta de Personal, Rafael Osuna, explicó que se están planificando acciones "para mantener el conflicto vivo" y rechazó que desde el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla "se ningunee a los representantes de los trabajadores o a los profesionales sanitarios"."No vamos a permitir que se nos tome el pelo pues tenemos un conflicto grave y, hace dos años, decidimos darle solución a través del diálogo y de la negociación, fruto de los cuales se llegó al acuerdo de julio de 2022", recordó Rafael Osuna, quien censuró que "después de más de dos años no se hayan dado los pasos necesarios para mitigar la tensión sanitaria en la provincia".En términos similares se manifestó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien calificó de "insostenible" la situación por la que atraviesa el Hospital Comarcal de Montilla, de ahí que instara a la Junta de Andalucía a "tomar medidas urgentes" que, a su juicio, pasarían por crear un área sanitaria específica para la Campiña Sur "de la que dependan los hospitales de Montilla y Puente Genil y desligada del Área de la Subbética que encabeza el Hospital Infanta Margarita de Cabra".Por su parte, la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio –que el pasado mes de marzo mantuvo un encuentro con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla – aseguró que "el deterioro de la sanidad pública es una de las características del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla". En ese sentido, la portavoz socialista lamentó que desde el Gobierno del PP "no haya intención de rebajar la tensión que se está sufriendo en la sanidad pública", que calificó como "el gran derecho que nos hace iguales a los andaluces".En representación del Sindicato Médico Andaluz (SMA), su portavoz, Eduardo Tello, afirmó que la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, "repite como un mantra que el hecho de que haya una sola área no afectaría a la salud de la población", algo que, en su opinión, "no es cierto".Al respecto, Tello apuntó que "no es lo mismo gestionar la salud de 200.000 personas que de una población de 90.000", toda vez que afirmó, en alusión a la movilidad de profesionales que buscan mejores condiciones laborales, que "todas las especialidades médicas se están viendo afectadas, de una manera u otra, y eso también repercute en la salud de la población"."El retraso en el diagnóstico de las pruebas de Anatomía Patológica ya va por tres meses y eso antes no era así", destacó el portavoz del SMA, quien hizo hincapié en que el instrumental y el equipamiento del Hospital de Montilla está "obsoleto", hasta el punto de que "ya no se encuentran piezas para recambiarlos".En ese sentido, Eduardo Tello señaló que "si un área sanitaria tiene que gestionar tres hospitales y un montón de centros de salud, debe enfrentarse a diario a muchos más problemas que si hubiera un área sanitaria específica, que sería mucho más diligente a la hora de gestionar todos los imprevistos".El delegado de Comisiones Obreras (CCOO) en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Francisco Muñoz, apuntó a que "se está produciendo una cancelación encubierta" de la sanidad pública porque "cada día hay menos quirófanos, lo que genera mayores listas de espera que, al final, se terminan derivando a la sanidad privada"."Evidentemente tenemos un problema de falta de recursos humanos y no somos capaces de retener a los profesionales médicos, por eso disminuye la plantilla", reconoció el presidente de la nueva Junta de Personal del Área de la Campiña, que está formada por ocho representantes del Sindicato de Enfermería SATSE; cuatro del Sindicato Médico Andaluz (SMA); otros cuatro de Comisiones Obreras (CCOO); tres de la Unión General de Trabajadores (UGT); dos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); y otros dos del Sindicato de Técnicos Sanitarios (FTPS). "Queremos un entorno laboral más atractivo para retener talento y para mantener la cartera de servicios", insistió Rafael Osuna.Por último, José Manuel Aguilar, delegado de CSIF en el Hospital de Montilla, se mostró convencido de que la creación de una nueva área sanitaria para la Campiña Sur de Córdoba "sería la mejor vía para que no se viera mermada la calidad de los servicios sanitarios en esta comarca, cuya población supera los 100.000 habitantes"."Los profesionales de la zona no entendemos la postura de la Junta de Andalucía, ya que la división del Área Sanitaria Sur iría en la línea de la política llevada a cabo por la propia Consejería de Salud y Consumo en otras zonas de Andalucía como Andújar, Marbella o el poniente de Almería", comentó José Manuel Aguilar, quien demandó una "mayor inversión" por parte de la Administración autonómica en el Hospital de Montilla para llevar a cabo una "reforma integral del centro" que incluya un aumento del número de camas y una remodelación completa de la UCI que, a juicio del portavoz de CSIF, "se encuentra obsoleta tras 25 años desde su puesta en funcionamiento".