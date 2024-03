Ambrosio reclama a la Junta la creación de un área sanitaria específica para la Campiña Sur

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE

Isabel Ambrosio, parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba, reclamó ayer a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la creación de un área sanitaria específica para la Campiña Sur, que ofrezca cobertura a los hospitales de Montilla y Puente Genil.La dirigente socialista mantuvo un encuentro con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y resaltó “las evidencias que demuestran que el modelo que implantó el Partido Popular de adscribir los hospitales de Montilla y Puente Genil al Área Sanitaria Sur ha fracasado, como así lo indica el empeoramiento de la calidad del servicio, con listas de espera tanto quirúrgicas como de especialidades inasumibles, el recorte de servicios de la cartera sanitaria y la fuga de profesionales en busca de mejores condiciones de trabajo".Acompañada por José Antonio Bellido, presidente de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, Isabel Ambrosio hizo una "encendida defensa de la sanidad pública y de un modelo de éxito como era el Hospital de Montilla que, a lo largo de los años, ha sido premiado y reconocido como excelente, con logros tan importantes como reducción al mínimo de las listas de espera, crecimiento en cartera de servicios, camas, plazas UCI, quirófanos y programas de salud”.A juicio de la parlamentaria socialista, "este modelo de gestión funcionaba y lograba resultados que se reflejaban en la satisfacción de la ciudadanía". Sin embargo, "la llegada del PP al Gobierno andaluz hace que el modelo de gestión cambie y que ese cambio sea a peor".Así, Ambrosio defendió que "estamos en condiciones de decir que el PP no está cumpliendo con sus compromisos” y recordó que en el mes de julio de 2022, la Consejería de Salud asumió la creación del Área Sanitaria Campiña Sur . Además, sostuvo que desde que los Hospitales de Montilla y de Puente Genil salieron de la gestión de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir para incorporarse al Servicio Andaluz de Salud (SAS) “hemos comprobado cómo la calidad del servicio ha empeorado".Ambrosio subrayó que "hay un pronunciamiento para la creación de esta área sanitaria y el PSOE va a demandar que se lleve a término para atender los deseos de profesionales y vecinos afectados". Según la parlamentaria cordobesa, "hay comparativas que no se soportan y que confirman que el Hospital de Montilla es el único de nivel 3 que no gestiona un área sanitaria propia, lo que no ocurre en ningún otro lugar de Andalucía".A su vez, la dirigente socialista hizo alusión a la "amplia población" que abarca el área de influencia de ambos hospitales, con más de 80.000 personas que, a día de hoy, dependen también del Hospital Infanta Margarita de Cabra, una realidad que Isabel Ambrosio calificó de "retroceso".“Es totalmente lógico y comprensible que la ciudadanía y los sanitarios se planten y digan un no rotundo a este modelo de gestión”, destacó la parlamentaria del PSOE-A, para señalar que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla “tiene recursos y capacidad suficientes para que la sanidad pública andaluza funcione como merecemos y, también, recursos suficientes y experiencia más que acreditada para que Montilla y Puente Genil puedan contar con área sanitaria propia”.