Quirónsalud pone en marcha nuevas herramientas digitales para mejorar el día a día de sus pacientes en el hospital

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

En su compromiso con poner la innovación tecnológica al servicio del paciente, Quirónsalud lleva años inmerso en un fuerte proyecto de transformación digital con el objetivo de, a través de la digitalización y el Big Data, ofrecer una medicina más humana, personalizada, ágil y eficaz que responda, de forma adaptada a cada caso, no solo a las necesidades, sino también a las expectativas de los pacientes.En ese sentido, a través de su portal para pacientes ‘MiQuirónsalud’, hoy en día es posible acceder a la historia clínica y al resultado de las pruebas diagnósticas que se le realizan, así como pedir o modificar citas, recibir alertas y recordatorios, o mantener una relación directa con sus especialistas sin necesidad de desplazarse hasta la consulta.Asimismo, se ha puesto en marcha un sistema de autoadmisión, que permite acudir a la consulta médica programada sin esperas. El sistema de autoadmisión puede realizarse bien desde la aplicación móvil bien desde los quioscos informativos del hospital.Mediante cualquiera de estos canales el paciente confirma cuando llega al hospital y obtiene su turno de espera en consulta sin necesidad de pasar por ningún mostrador. El Hospital Quirónsalud Córdoba ha sido de los primeros centros en contar con todas estas herramientas realizadas para facilitar la interrelación con el paciente.Todo ello da al paciente un mayor protagonismo en la gestión de su salud y permite adaptar los servicios asistenciales a las necesidades que tenga en cada momento. Sobre todo, teniendo en cuenta que, actualmente, alrededor del 70 por ciento de los pacientes que acuden a la red asistencial del Grupo son usuarios del portal ‘MiQuirónsalud’, que cuenta ya con más de 6 millones de usuarios y está disponible de forma gratuita tanto a través de Google Play como en la Apple Store.Otras funcionalidades que permiten evitar desplazamientos innecesarios al hospital son la opción de ‘Pedir consulta Inmediata’, un servicio 24 horas que permite establecer contacto directocon un especialista vía teléfono o videoconsulta; y por otro lado los Servicios no presenciales de Quirónsalud, con los que el paciente podrá recibir resultados de pruebas, informes y recetas desde la comodidad de su hogar. Cada facultativo valora cada caso en particular y recomendará si es adecuada o no esta modalidad de atención.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 59 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.