Gran papel del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el II Duatlón de Menores "Ciudad de Cabra"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

Por segundo año consecutivo, la localidad cordobesa de Cabra celebraba su Duatlón de Menores "Ciudad de Cabra", una prueba que volvió a ser todo un éxito y en la que el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cosechó grandes resultados.Hasta Cabra se desplazaron cerca de 290 menores desde la categoría Prebenjamín (nacidos en 2017 o 2018) hasta Juvenil (2007 o 2008), tanto federados como no federados, para formar parte de una competición organizada por el Club Triatlón Egabrense, con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, el Patronato Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.La prueba fue la quinta puntuable del X Circuito Andaluz de Duatlón de Menores y, además, este año acogió el Campeonato de Andalucía de Duatlón Infantil, hecho que provocó que también fuera puntuable para la IV Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón.El evento comenzó a las 9.00 de la mañana con las salidas de las categorías Juveniles pero, antes, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cabra, Antonio Martín, realizó el simbólico corte de cinta que marcaba el inicio de la prueba.Tras la inauguración oficial, durante toda la mañana se fueron dando las salidas de las diferentes categorías. A las 11.10 horas fue el turno de las categorías Infantiles, que disputaban el Campeonato de Andalucía de la modalidad y en el que los duatletas debían completar un circuito de un kilómetro de carrera a pie, 4 de ciclismo y 500 metros de carrera a pie.Santiago Núñez, del Club Deportivo Triclub Babyschool, fue el más rápido y se proclamó campeón de Andalucía de Duatlón de la categoría Infantil, consiguiendo levantar la cinta de ganador en 12:28. Solo cinco segundos después llegaba a meta, del Montilla-Córdoba Triatlón, que lograba así el título de subcampeón con un crono de 12:33. El tercer puesto en el podio fue para su compañero de equipo,, que concluyó en 12:41.En la competición femenina fue Águeda Carballar, del Club Deportivo Triatlón Triolalla, quien se colgó la medalla de campeona de Andalucía de Duatlón de la categoría Infantil, al completar el recorrido en 13:18. Su compañera de club, Alba Pelayo, llegaba 13 segundos después y se hacía con el segundo puesto (13:31). El tercer puesto lo logró, del Montilla-Córdoba Triatlón (13:33).Junto a las magníficas actuaciones de Jaime Ramírez, Said Diallo y Nahikari Blanco, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón sobresalió en Cabra gracias al buen hacer de, que obtuvo la medalla de plata en Cadete Masculino, toda vez quetambién logró subir al segundo escalón del podio en la categoría Juvenil.El resto de participantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fueron, en categoría Benjamín Femenino,(que terminó en undécima posición);(14.ª);(15.ª);(16.ª) y(18.ª). En la prueba Masculina, la entidad montillana estuvo representada por(7.º);(10.º);(16.º);(20.º);(21.º) y(23.º).En la categoría Alevín Femenino, destacaron las actuaciones de(que cruzó la línea de meta en undécima posición);(19.ª);(21.ª) y(23.ª). En la prueba Masculina participaron(11.º);(16.º) y(22.º).Junto a la medalla de bronce de Nahikari Blanco en Infantil Femenino, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cosechó grandes resultados en Cabra de la mano de(8.ª);(10.ª) y(20.ª). En la prueba masculina, y junto a Jaime Ramírez y Said Diallo –que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente–, estuvieron(6.º);(11.º);(15.º);(20.º) y(27.º).Finalmente, las pruebas Cadete y Juvenil depararon grandes resultados para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, gracias a Lucas Ruiz (medalla de plata),, que finalizó en sexta posición, seguida de su compañera de equipo. En la prueba Juvenil Femenino, Paula Torreblanca se proclamó subcampeona y Lucía Ruiz concluyó en sexta posición.