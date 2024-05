'Kensaku': la nueva obra para marimba solista del compositor montillano Carlos García Cobos

Un apasionado de la música

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: ASOCIACIÓN PASCUAL MARQUINA / CARLOS GARCÍA COBOS

. Así se titula la nueva obra para marimba solista que acaba de publicar el compositor montillano Carlos García Cobos de la mano de TPL Ediciones , un prestigioso sello editorial con sede en la localidad valenciana de Almàssera y especializado en la difusión de partituras y obras musicales para percusión."Aunque no se trata del primer trabajo que dedico a la marimba, sí es el primero que consigo publicar junto a una editorial especializada en percusión", explica a Montilla Digital el autor de, toda vez que reconoce que el trabajo en colaboración con TPL Ediciones ha resultado muy gratificante. "Ha sido una experiencia diferente, en la que he aprendido muchas cosas que no tienen que ver con la composición en sí", asegura.En opinión de su creador, esta nueva obra para marimba solista ha nacido para "aportar su pequeño granito de arena al creciente y rico repertorio que tiene a sus espaldas este maravilloso instrumento", bastante desconocido, incluso, entre los propios profesionales de la música."Realmente, es algo normal que ocurra y yo mismo no supe de su existencia hasta, prácticamente, comenzar con los estudios reglados de Percusión", reconoce el compositor montillano, quien no obstante subraya que "aunque la mayoría de la población desconozca de qué instrumento se trata, llegan a reconocer su timbre, pues la marimba está presente en muchos contextos musicales, especialmente en bandas sonoras de películas y de videojuegos actuales"."De forma errónea suele confundirse la marimba con el xilófono, otro instrumento de la misma familia", explica Carlos García Cobos, quien asegura que, en determinados contextos, se llega a considerar la marimba como una suerte de "xilófono grande". Sin embargo, aunque ambos instrumentos pertenecen a la conocida como "familia de láminas", las diferencias son sustanciales, tanto en su sonoridad como en su construcción y forma de tocar."La manera en la que se disponen las notas en este instrumento es similar a la del piano, pero su timbre nada tiene que ver, pues éste es mucho más seco y penetrante", destaca el artífice de, quien recuerda que la primera vez que escuchó este instrumento en vivo y en directo quedó "completamente absorto", dado que su sonoridad "es una mezcla entre mágica y exótica".Pese a que la marimba atesora una larga historia en su desarrollo y evolución, no es hasta el siglo XX cuando comienza a ser conocida y empiezan a aparecer las primeras obras escritas específicamente para este instrumento. Por tanto, el repertorio específico para marimba se sigue fraguando en la actualidad, de ahí que los percusionistas contemporáneos sean parte de su creación y de su expansión."Los percusionistas del siglo XXI tenemos la suerte de formar parte de la creación y expansión de este repertorio y somos conscientes de que todavía queda todo por escribir y que los límites cada vez son menos", destaca el autor montillano, que se muestra convencido de que "la marimba tiene por delante un futuro prometedor e ilusionante".Para concebir, Carlos García Cobos ha bebido de la música japonesa y de la forma en la que muchos compositores nipones entienden la creación musical, muy acorde a su cultura y al estilo de entender la vida. "En muchas ocasiones buscan la sencillez, lo minimalista, lo que suena cristalino; notas que sean sugerentes pero que no te digan directamente lo que debes sentir", explica.De este modo, la nueva creación del percusionista montillano alberga un carácter exploratorio, "una búsqueda hacia una estética que aúna inspiración, reflexión y crecimiento personal". No en vano,aglutina melodías cautivadoras, acordes sugerentes, gestos y ornamentos inspirados en la música japonesa, así como líneas contrapuntísticas que recuerdan al estilo barroco, junto a compases y ritmos frescos, además de otros muchos recursos que han planteado para su creador todo un reto técnico y musical."El proceso de composición se alargó durante varias semanas en las que dediqué muchas horas a avanzar en sus diferentes compases", detalla García Cobos, que reconoce que "en muchos momentos me vi completamente absorbido por lo que estaba haciendo, pues la obra se fue desarrollando de una forma muy natural, de modo que cada compás que conseguía escribir me permitía descubrir nuevos planteamientos con el instrumento que no se me habrían ocurrido con el simple estudio interpretativo".Para el compositor montillano, "intentar ser creativo a la hora de abordar el estudio del instrumento que estás aprendiendo te abre un abanico de posibilidades que son muy difíciles de llegar de otra forma, pues consigues abordar los límites técnicos de una manera más original".Nacido en Montilla el 31 de marzo de 1995, Carlos García Cobos se formó tanto en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico Ziryab” como en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba “Rafael Orozco”, donde obtuvo los títulos en enseñanzas profesionales y artísticas superiores en la especialidad de Percusión. A su vez, cursó un Máster en Pedagogía, para Educación Secundaria y Bachillerato, en la Universidad de Córdoba (UCO).Profesor en la Escuela Tararea de Córdoba , donde trabaja a diario con grupos y asignaturas muy diversas que cubren gran parte del espectro de la enseñanza musical, Carlos García Cobos ha impartido también clases particulares de diferentes asignaturas como Lenguaje Musical o preparación para pruebas de acceso al conservatorio."Aunque he trabajado durante muchos años en diferentes áreas musicales, la mayor parte de mi experiencia y de mi trayectoria profesional se centra en la enseñanza y en la pedagogía musical", reconoce el compositor montillano, que inició su periplo laboral como profesor en la Escuela Municipal de Montemayor, donde impartía clases grupales de Percusión, especialmente de cajón flamenco y de batería."Más tarde, tuve la suerte de poder trabajar como profesor de Percusión en la Escuela de Música de Pascual Marquina, en la que he estado cerca de cuatro años y de la que me llevo una gran experiencia y buenos recuerdos", añade García Cobos, quien no oculta el orgullo que supone para él haber sido discípulo del también montillano José Leiva, alma mater de J.Leiva Percussion , de quien recibió clases de Batería con apenas 11 años.Un poco más adelante, en plena adolescencia, Carlos García Cobos formó su primer grupo de rock junto a sus amigos "de toda la vida", Revuelta, con el que actuó en numerosos eventos culturales que se organizaron en aquellos años en Montilla, como la inauguración de la Asociación Cultural Derechos Sonoros (AC/DS). A su vez, uno de los grupos que le dejaron más huella fue Canallas Rompiendo Canciones (C.R.C.), que mezclaba diferentes géneros musicales y que le permitió actuar en numerosos escenarios, como el de la Noche Blanca de Montilla Un poco antes, a la edad de 16 años, Carlos García Cobos ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, en la especialidad de Percusión, y muy pronto descubriría que quería dedicarse profesionalmente a la música. "Esto hizo que siempre estuviera entre dos mundos: la música clásica, gracias a la percusión sinfónica, y la música más contemporánea, gracias a la batería", rememora.No en vano, además de formar parte de la Banda de Música Pascual Marquina de Montilla y de la Joven Filarmonía Leo Brouwer de Córdoba, el percusionista montillano ha actuado con la Orquesta Joven de Córdoba, con la Banda Sinfónica de Córdoba y con la Orquesta “Playbillers” de Cádiz, especializada en bandas sonoras y musicales.En la actualidad, el trabajo artístico de Carlos García Cobos se centra fundamentalmente en dos áreas: la pedagogía musical y la composición. "Son dos mundos que me apasionan y, en esta última etapa profesional, estoy desarrollando una metodología propia para enseñar música y también batería", relata el artista montillano, que comparte en su canal de Youtube muchos de los ejercicios que escribe para sus alumnos "por si al resto de compañeros del gremio les pueden ser de utilidad".Con todo, el aspecto más relevante de la trayectoria artística de Carlos García Cobos es, sin duda, la composición musical para videojuegos. "A la par que cursaba mis estudios de Percusión, tenía muchas inquietudes en todo lo relacionado con la creación musical, por lo que intenté formarme de manera autodidacta en todas las dimensiones que esta área conlleva, como armonía, contrapunto, orquestación, informática musical o diseño sonoro", detalla.Y aunque el creador montillano ha escrito música para percusión y ha realizado arreglos musicales para grupos y conjuntos corales, ahora reconoce estar "concentrando esfuerzos" en unir sus dos pasiones: la música y los videojuegos. Es así como surge Montilla Theme , con la que Carlos García Cobos quiso imaginar cómo sonaría su ciudad natal en un juego retro de videoconsola de 8 bits.El proyecto, que vio la luz el pasado 13 de abril, es el resultado de la unión de las dos grandes pasiones de Carlos García Cobos: la música y los videojuegos. "Nunca he podido separar estas dos vertientes y, de hecho, me dedico profesionalmente a la música, en gran parte, gracias a lo que me inspiraron los videojuegos", reconocía el artífice deen declaraciones a este periódico.