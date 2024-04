Manuel Bellido celebra el programa 300 de 'Una de cine' junto a la actriz sevillana María León

Manuel Bellido: pasión por el Séptimo Arte

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ANDALUCÍA TELEVISIÓN

El periodista montillano Manuel Bellido Mora celebrará hoy junto a la actriz sevillana María León el programa 300 de, la revista de actualidad cinematográfica que emitirá Andalucía Televisión a partir de las 20.25 de la tarde. El programa, que suma ya nueve temporadas en antena, contará hoy con una invitada muy especial, que está a punto de estrenar, una miniserie de seis episodios que emitirá Netflix sobre el polémico suceso que protagonizaron Rosario Porto y Alfonso Basterra, tras denunciar la desaparición de su hija el 21 de septiembre de 2013.A su vez,repasará la trayectoria de una artista andaluza que ganó el Goya con una de sus primeras películas,, la estremecedora historia de las cárceles franquistas en la posguerra, basada en la aclamada novela de Dulce Chacón.Desde entonces, María León ha diversificado su carrera y ha madurado como actriz. Ha sido dos veces más finalista en los premios del cine español pory, en particular, por, la saga familiar que deslumbró a crítica y público desde su estreno en el Festival de Málaga."La actriz ha hecho teatro y se mueve con notable desenvoltura entre el cine y las teleseries, llegando a alcanzar un momento culminante con su papel de madre atormentada en 'El hijo zurdo', mientras que los largometrajes 'Sin fin' y 'La lista de los deseos' son otros importantes trabajos de esta actriz en constante crecimiento", resalta Manuel Bellido que, a mediados de diciembre, recibió en Sevilla el Premio Juan Antonio Bermúdez a la Labor Informativa , como reconocimiento a toda una vida dedicada al periodismo cinematográfico desde Canal Sur Televisión.Benito Zambrano, el director que condujo magistralmente a María León, es otro de los protagonistas de esta edición decon un reportaje sobre su nueva película,, un largometraje que ahonda en el drama de la migración, hablando de todo aquello que ocurre antes de llegar a la valla fronteriza. Es un adelanto de la visita que este director nacido en Lebrija hará la próxima semana al plató del programa."En nuestro afán por acercarnos a todos los oficios cinematográficos, esta vez nos centramos en la dirección de arte. Y lo hacemos a través de la experiencia de Beatriz López Herrerías, almeriense que se forjó en producciones, grandes y pequeñas, en el desierto de su provincia, esencial tierra de cine", destaca Manuel Bellido, quien hace hincapié en queson algunos de sus destacados trabajos profesionales.Noel Gálvez es otro buen ejemplo de perseverancia y calidad., que es actualmente uno de los documentales deportivos más vistos en plataformas, narra una conmovedora historia de superación. Está centrado en la vida de nueve personas, de corazón humilde y espíritu titánico, que salen adelante por medio de la práctica del boxeo.Es una obra emotiva que habla de reinserción social de personas con diversidad funcional, acoso escolar y delincuencia juvenil. Formado en la Escuela de Cine de Nueva York, este cineasta avanza en su carrera con una obra que lo sitúa ante nuevos horizontes.completa esta edición tan especial con reportajes de los estrenos de, sin olvidar un recuerdo muy sentido a Jaime de Armiñán, el cineasta de origen andaluz que falleció hace unos días a los 97 años de edad y que, en 1988, pasó por las Bodegas Alvear de Montilla para rodar uno de los capítulos más conmovedores de la mítica serie Juncal, protagonizada por Paco Rabal y por Rafael ÁlvarezNacido en Montilla en 1959, Manuel Bellido es licenciado en Ciencias de la Información, sección Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactor en Radiocadena Española, Radio Nacional de España y ha coordinado los Informativos en Canal Sur Televisión en Málaga.Pregonero de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles en 2002, Manuel Bellido es un reconocido experto en cine, tal y como lo avala su trayectoria profesional. No en vano, ha sido jurado en prestigiosos certámenes como la Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga, ciudad en la que trabaja, además de cubrir para Canal Sur Televisión los festivales más importantes del país.De igual manera, Manuel Bellido se ha caracterizado siempre por su disposición a colaborar con colectivos montillanos de distinta índole, como la Asociación Cultural "La Abuela Rock", Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, así como por su participación en publicaciones de carácter local como, donde firmó una interesante serie de reportajes sobre las bodegas montillanas.El 13 de octubre de 2011, el periodista montillano recibió lade la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona, un festival organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad malagueña que, cada año, reconoce la labor de aquellos que no son profesionales directos delpero que, con su quehacer diario, contribuyen a su difusión y engrandecimiento.A su vez, en 2012, la Semana de Cine Fantástico de Estepona (Málaga) decidió reconocer la trayectoria del periodista montillano con elde la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, "en reconocimiento a su larga trayectoria profesional apoyando el cine andaluz y toda forma de comunicación audiovisual, a lo largo de todo el mundo, y por su pasión por el cine, la música y la televisión".Hace siete años, la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía ya había distinguido al periodista montillano con uno de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2016 , durante el transcurso de una gala que tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, ante una nutrida representación del sector audiovisual andaluz.