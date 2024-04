La Casa del Inca acoge la puesta de largo de 'alma de cántaro', el nuevo poemario de María Garal

Pasión por la poesía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Casa del Inca Garcilaso acogió ayer tarde la puesta de largo de, el segundo poemario de la periodista y escritora montillana María García Alcaide, más conocida como María Garal , que reunió a un gran número de personas deseosas de sumergirse en los versos de esta obra dedicada a "las voces de aquellas mujeres de la guerra y posguerra que vivieron al margen, entre las líneas o los espacios blancos".Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, el acto contó con la participación de la responsable municipal del Área, Soledad Raya, junto a Carmina Leiva, María Divina Rubio, Dany Ruz y María Reyes. Y en un lugar privilegiado de la presentación, dos de las mujeres protagonistas de esta historia, Rosi y Frasquita, las abuelas de la autora."Es una especie de trabajo de investigación que concluye en versos", asegura la escritora montillana que, tras el fallecimiento de su abuelo Manolo, cuando ella apenas contaba 12 años de edad, empezó a observar a su abuela. "Cómo se movía, cómo estaba atenta a todo, cómo callaba o hablaba, o cómo sostenía a mi madre cuando ella no podía llorar su propio duelo", rememora la joven poetisa.Así, en un poemario que abarca temas como la muerte, el amor, el deseo, el hambre, la fuerza de voluntad o el legado, María Garal se aleja de sí misma para poner en el centro de su poesía a todas estas mujeres. "En todas las casas, en todas las familias, en todos los contextos, ellas han estado desde niñas trabajando y tirando hacia adelante del carro, de la casa, de la familia, de todo y de todos menos de ellas mismas", asegura."Cualquiera que se haya criado bajo el influjo o el cariño de una de estas mujeres puede encontrar en estos versos una especie de colchoncito sobre el que reposar la cabeza y rememorar los besos de la infancia”, asegura la autora delY aunque, en términos generales, la expresión que da título al poemario se utiliza para definir a una "persona sumamente ingenua, pasmada o insensible", María Garal la utiliza para referirse "a estas mujeres cuyo alma ha sido y es la de un cántaro de chatarra que parece que todo lo puede, que no importa si cae al suelo y rebota, que se pisotea, que se tira, que se deja en cualquier lado de la casa y no dice nada".La escritora montillana, que recuerda que por esa querencia en Andalucía de alternar la letra ‘l’ por la ‘r’, "a menudo se escucha ‘arma de cántaro’, tal vez porque esos cántaros, durante todos estos años, hayan convertido su alma en un arma que aparenta ser ingenua o pasmada, pero nunca insensible" y explica que el título de su poemario se escribe completamente en minúscula, “excepto los nombres de estas mujeres, para darle así, por fin, entre tanta letra, entre tanta historia, entre tanto pasado, el lugar y espacio que se merecen".Nacida en Montilla en el año 1994, María García Alcaide cursó Periodismo en la Universidad de Sevilla y, tras graduarse, realizó un Máster de Protección Internacional de Derechos Humanos en Madrid, donde compaginó sus estudios con su trabajo de dependienta en una tienda de ropa. Gracias a ello, pudo adentrarse en el mundo profesional, materializando sus prácticas en medios de comunicación como Canal Sur o en el Gabinete de Comunicación de UNICEF Comité Español o la Fundación Hazloposible. Su compromiso social también la llevó a colaborar en un voluntariado en Rumanía relacionado con la comunicación social y organizado por la Unión Europea (UE).Protagonista de la exposición La siempreviva , que permaneció abierta en el castillo de El Gran Capitán y que supuso la primera vez que María Garal mostraba en público sus poemas, en 2021 fue designada por el Ayuntamiento de Montilla como embajadora del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos Colaboradora de Onda Cero Montilla, su inquietud también la ha llevado al mundo audiovisual y, junto al director y productor montillano Dany Ruz, obtuvo el Premio del Público en el Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares por su corto, que también recibió el Premio del Público en el Soma Club Film de Montilla.Junto a Dany Ruz también ha impulsado Poema Molinero , un cortometraje concebido para conmemorar el Día de Andalucía "desde la unión y la humanidad, desde un enfoque que sitúa el legado, las hablas andaluzas y la cotidianidad del sur en el centro del discurso" o Raíces y Ruinas , con el que los dos creadores montillanos homenajean la vendimia y sus tradiciones con el objetivo de promover la cultura del vino e impulsar el aprendizaje de su producción y de su historia. A su vez, en 2021 ganó con, y también de la mano de Dany Ruz, el segundo premio del Concurso de Cortometrajes Express "Periquetes Film" de Santaella María Garal observa la poesía como "un proceso de creación y una forma de comunicación, extensible a las diferentes disciplinas artísticas y audiovisuales". La creadora montillana ha mostrado su trabajo a través de la publicación de su poemario, a raíz del cual ofreció recitales poéticos por toda España, además de dirigir espectáculos músico–poéticos y de presentar galas, festivales y eventos.