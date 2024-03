Luz verde a la salvación

Club Deportivo Pinzón 1-3 Montilla Club de Fútbol

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Paso de gigante para el Montilla Club de Fútbol en su lucha por la permanencia. Los de Rafa Navarro, en una gran segunda mitad, alcanzaban en Palos de la Frontera un triunfo que aleja ya a cuatro puntos la zona de descenso, teniendo además elparticular a favor ante la Unión Polideportiva Viso, equipo que marca el inicio de la zona roja de la clasificación.Así, el encuentro comenzó con las novedades en el once titular de Hugo en la parcela defensiva, José Carraña en la medular y Harith Jargavani en labores ofensivas. Los primeros compases fueron de igualdad, con dos equipos bien plantados sobre el terreno de juego y sin concesiones a su rival.Ni palermos ni vinícolas tuvieron fluidez en las zonas de ataque, ganando los duelos las defensas a los ataques. Varios centros a sendas áreas y las jugadas a balón parado eran los únicos atisbos de cierto peligro. No obstante, no serían suficientes para variar el marcador.Un disparo de Javi Ruiz desde la frontal a las manos del guardameta era el único lanzamiento sobre los tres palos entre ambos contendientes que se pudo contabilizar en un primer acto poco vistoso. Cumplidos los 45 primeros minutos, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el partido cambió por completo. El Montilla dio un paso al frente, tomó el control del esférico e hilvanó varias jugadas ofensivas consecutivas que daban buena cuenta de las intenciones auriverdes. Llegados al minuto 53, el cuadro visitante se adelantó en el marcador. Una jugada ensayada concluyó con un centro medido de Joselu al área que Javi Ruiz, en boca de gol y ante la salida en falso del cancerbero, mandó el esférico al fondo de las mallas.El tanto espoleó a los montillanos, que mantuvieron la sensación de proximidad sobre el área palerma. Solo una jugada a la contra que finalizó con un balón dentro del área que se paseó por las inmediaciones de Molero sin ningún rematador por escasos centímetros alteró los planes de un Montilla cada vez más metido en la contienda.Moro, con un lanzamiento ajustado que se marchó rozando el poste, y Harith Jargavani, en un mano a mano tras jugada personal que blocó el guardameta, tuvieron las opciones más claras para ampliar la ventaja. Sin embargo, el tanto no llegaba y el Pinzón, en una jugada aislada, alcanzó la igualada en el minuto 69. Una falta directa ejecutada por Javi Ordóñez se coló en la meta vinícola por bajo.Un jarro de agua fría para el plantel vinícola, que debía volver a remar para ponerse por delante. Tras unos minutos de incertidumbre en los que los palermos merodearon la portería de Molero, el Montilla volvió a dar un golpe en la mesa anotando el uno a dos a los 78 minutos. Joselu, en un nuevo pase certero, colocó un esférico a la frontal para Sergio Heredia, batiendo éste al cancerbero con un disparo cruzado.Con todo de cara, los montillanos obtuvieron huecos en la defensa local y en varios contragolpes pudo llegar la sentencia hasta que, a los 85 minutos, Javi Ruiz daba la calma definitiva con un remate de cabeza a la salida de un córner que colocó el uno a tres para los auriverdes.De ahí al final, destacaron los primeros minutos de Darío con la elástica auriverde. El jugador cordobés ocupó su zona natural, en banda, dando sus pasos inaugurales con el cuadro montillano. La expulsión de Daniel Garrocho en las filas locales quedó en un hecho anecdótico al estar todo decidido. La próxima cita para el conjunto vinícola será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante el Almodóvar Club de Fútbol, en el Estadio Municipal.Christian Moreno, Terán (Ismael Maestre 53'), Cristobal, Leo (Raúl 74'), Ale Borrero (Sergio Domínguez 61'), Adri Romano, Floren (Adrián Sánchez 57'), Javi Ordóñez (Daniel Garrocho 70'), Blas Quintero, Rafa Márquez y Mariano (Tatán 80')Molero, Joaquín, Alfonso Carraña, Moro (Darío 83'), Javi Ruiz, José Carraña, Sergio Heredia (Soto 80'), Harith Jargavani, Joselu (Galisteo 87'), Ángel Lara y Hugo.Javi Ruiz (m. 53);Javi Ordóñez (m. 69);Sergio Heredia (m. 78);Javi Ruiz (m.86).Ordóñez Martín, Jorge (Sevilla). Amonestó por los locales a Leo, Blas Quintero, Terán, Daniel Garrocho y por los visitantes a Harith Jargavani. Expulsó por los locales a Daniel Garrocho, por roja directa (m.90).Partido correspondiente a la vigesimotercera jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Los Príncipes, ante unos 100 espectadores, aproximadamente.