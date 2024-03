Daniel Guerrero | MAR bravío

DANIEL GUERRERO

El mar no siempre está en calma. En ocasiones se vuelve bravío y sus aguas se agitan inclementes, zarandeando embarcaciones y generando olas que golpean con furia la costa hasta arrebatar su arena o erosionan espigones y acantilados hasta romperlos. Pero el mar al que me refiero no es ningún océano de los que cubren el globo, sino una persona concreta.Él mismo prefiere ser conocido por el acrónimo de su nombre: MAR. Será porque se siente identificado con lo bravío del mar. Ahora está en el candelero por esa cualidad de su carácter: ser un bravío bocazas. Y muy peligroso, dadas sus relaciones políticas con las que consigue arrimarse al poder, como hizo en su Valladolid natal, donde comenzó a ganarse la vida como periodista; y como hace ahora en el Madrid de las cañas de Isabel Díaz Ayuso, por quien vuelve a desatar su bravía lengua viperina.Estamos hablando de Miguel Ángel Rodríguez, un curioso personaje capaz de proferir amenazas e insultos cada vez que quiere intentar amedrentar a un tertuliano, un adversario o un enemigo. En cuanto se calienta, empieza a responder con improperios y descalificaciones personales como mejor arma dialéctica. No lo puede reprimir porque es lo mejor que sabe hacer de siempre. Es bravío por naturaleza.Miguel Ángel Rodríguez Bajón, alias MAR, es actualmente jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. Ella lo fichó como jefe de campaña en 2019 y en las elecciones de 2021. Durante la pandemia lo asciende a director de su Gabinete, donde se encarga de construir la imagen de líder de la presidenta, consiguiendo que se convierta en la cara visible de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.No en balde, MAR tiene experiencia como periodista, publicista, asesor de comunicación y político, por lo que domina el arte de la persuasión y la lógica del populismo, sin rehusar al lenguaje agresivo, faltón y, si se tercia, hasta vulgar.A raíz del escándalo generado al descubrirse que la pareja sentimental de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda por el cobro de comisiones millonarias, obtenidas con la venta a la Comunidad de Madrid de mascarillas durante la pandemia, el ideólogo y mano derecha de la presidenta mandó varios mensajes intimidatorios de WhatsApp a la periodista deque publicó la noticia.En la investigación periodística se informaba sobre una trama de facturas falsas y empresas pantallas que permitieron al novio de la presidenta madrileña embolsarse dos millones de euros en contratos de mascarillas. En sus mensajes, MAR amenazaba con “triturar” al periódico y avisaba de que “vais a tener que cerrar”. Y lo remataba con “idiotas. Que os den”. La periodista preguntó a continuación: “¿Es una amenaza?”. “Es un anuncio”, contestó el ínclito MAR, en una conversación iniciada y finalizada por él.Como es natural, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y novia del defraudador, comenzó a reaccionar, negando los hechos y acusando de conspiraciones al Gobierno, a Hacienda, a la Fiscalía y a los medios de comunicación, mientras cambiaba sus explicaciones conforme afloraban nuevos datos.Entre otros, que el defraudador intentó vender vacunas contra la covid a Costa del Marfil cinco veces más caras de lo que costaban –a 17 euros en vez de los tres euros que realmente valían–, a fin de obtener una comisión del 7,5 por ciento que le proporcionarían más de dos millones de euros de beneficio. Aquel país de África, pobre pero no tonto, no aceptó.Otro dato que también ha salido a la luz es que el piso de 208 metros cuadrados, valorado en un millón de euros, en el que vive la presidenta de Madrid con su pareja desde 2021 había sido adquirido en exclusiva por este espabilado comisionista gracias, presuntamente, al dinero defraudado.En realidad no es un piso, sino dos: uno encima del otro. Juntos suman más de 300 metros cuadrados. El inferior está a nombre de él. Y el de arriba, un ático con terraza, a nombre de la empresa Babia Capital, Sociedad Limitada, cuyo administrador único es el abogado del novio.En honor a la verdad, hay que reconocer que el propio defraudador había reconocido los delitos de los que se le acusa, puesto que intentaba alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para rebajar la condena y su cuantía al aceptar los cargos.Ello evidencia que un novio que sale “rana” le puede pasar a cualquiera. O un hermano que también aprovecha la pandemia para forrarse con las comisiones de mascarillas. O colaboradores imputados y condenados de otra expresidenta madrileña que fue maestra de la actual. E, incluso, otra expresidenta de la misma Autonomía –y del mismo partido–, que fue pillada “in fraganti” birlando perfumes… En fin.Pero, en esta ocasión, la cosa comienza a enredarse aun más cuando interviene, en defensa de Ayuso (que algo sabrá –o no– de los negocios con quien comparte catre y afanes), su fiel escudero bravío. Y MAR lo hace a su estilo: esparciendo amenazas, calumnias e infundios a diestro y siniestro.Primero filtra los correos entre el abogado del defraudador y la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, para luego poner en duda la probidad de la Fiscalía. Inicia, así, una campaña de desinformación con la que alimenta la especie del complot que todos los poderes del Estado promueven contra Isabel Díaz Ayuso.Después amenaza a periodistas y medios de comunicación por investigar el asunto. Y, no contento con eso, se inventa bulos que envía a la prensa afín para señalar a periodistas “encapuchados” que, supuestamente, acosan a vecinos y que intentan entrar a la vivienda de la presidenta madrileña, facilitando la identificación y fotos de reporteros de los medios que cubren el caso y contrastan la información.Cuando la patraña ha sido difundida por esa prensa afín, admite finalmente ser el autor de los bulos. Pero lo grave no es que se dedique a fabricardesde un despacho oficial, sino que elabore una forma nada sutil de lista negra de periodistas de medios que le molestan. Algo de lo que tiene experiencia desde sus inicios.En 1987 andaba cubriendo la campaña electoral de José María Aznar a la Presidencia de Castilla y León. Y acabaron siendo tan amigos que, tras la victoria electoral, Aznar lo nombra portavoz de la Junta de aquella Comunidad Autónoma durante el bienio de 1987-1989.Ya en ese tiempo fue acusado de ser el inspirador de una lista negra de periodistas sospechosos por cuestionar al Gobierno regional. ¿Qué castigo sufrió? Le nombran, en 1990, director de la Oficina de Información del Partido Popular. Y se relaciona tan bien que aparece como pagador de dinero negro, en 1992, a una presentadora de televisión en los famosos papeles de Bárcenas –extesorero nacional del PP–, hechos que tuvo que reconocer. Lo de la listas negras le es, por tanto, familiar como un consumado experto.También en amenazas. Véase si no: Aznar se lo trajo a Madrid y en el primer Consejo de Ministros lo nombró secretario de Estado de Comunicación y, de hecho, portavoz del Gobierno, en 1996. Desde ese puesto amenazó al entonces dueño de Antena 3, Antonio Asensio, gritándole por teléfono al periodista José Oneto, delante de testigos: “Dile a tu jefe que va a ir a la cárcel”. “No voy a parar hasta que Asensio acabe en la cárcel”. “Te avisaré un minuto antes”.¿Qué había hecho Asensio, por Dios? Pues, simplemente, no plegarse a las presiones del Gobierno para vender los derechos de varios clubes de fútbol al holding audiovisual que estaba levantando la Telefónica del compañero de pupitre de Aznar, Juan Villalonga, y vendérselos a Sogecable, la empresa de televisión por satélite de Prisa, editora de, periódico, por supuesto, “sospechoso”. Sus amenazas y chantajes quedaron al descubierto en una Comisión Constitucional del Congreso en 1997. Y dimitió por motivos personales en 1998.Pero continúa erre que erre. Porque como tertuliano no tiene parangón para el espectáculo tabernario. Abre la boca y escupe sapos y culebras. Ni siquiera Eduardo Inda es tan capaz para la bronca, tal vez Federico Jiménez Losantos se le acerca.En el programa de 13Tv, profirió sin rubor insultos al Gran Wyoming, presentador deen la Sexta, que le rebatió unas afirmaciones suyas sobre los funcionarios: “Se me ha puesto a parir, cocainómanos incluidos”. E insistió: “El cocainómano Monzón (apellido real de Wyoming) diciendo barbaridades. El cocainómano ese sigue ahí, a saber a quién le pasa cocaína, lo estoy investigando”.Tan bravío es que por culpa de esa boca ha sido, en ocasiones, condenado, a pesar de sus “padrinos” en el poder. Es lo que sucedió en 2011, cuando lo condenaron por tildar reiteradamente de "nazi", en dos programas de televisión, al doctor Luis Montes, anestesista y coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa, por supuestas sedaciones irregulares realizadas en ese centro médico, aunque ya la Audiencia de Madrid había archivado el caso. Y cuando fue condenado por provocar un accidente de tráfico en Madrid, en 2013, por conducir borracho. Sufrió un año de retirada del carnet de conducir.Ahora se ha pasado. No sorprende a nadie. Pero se ha extralimitado, quizás creyéndose más fuerte que nunca, porque en cualquier democracia su comportamiento como jefe de gabinete de la presidenta madrileña es incompatible con un cargo público. Y porque ha atacado la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos.Así de bravío es Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, elde la presidenta de Madrid, cuyo novio ha resultado ser un defraudador fiscal y un comisionista sin escrúpulos. Al parecer, en tales ámbitos hay que ser así: carentes de escrúpulos y ser bravíos. De Ayuso ya hablaremos en otra ocasión.