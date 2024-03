Sufrida victoria a domicilio

Castilleja Club de Fútbol 0 -- 1 Montilla Club de Fútbol

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Semana crucial para las aspiraciones vinícolas. No en vano, el Montilla Club de Fútbol afrontaba la última jornada antes del parón liguero por la Semana Santa rindiendo visita al conjunto sevillano de Castilleja de la Cuesta, en un partido que resultó muy igualado y en el que ambos equipos tuvieron sus ocasiones.El partido comenzó sin demasiadas oportunidades, teniendo el balón el conjunto sevillano en los primeros compases. Corría el minuto 17 cuando los montillanos, en uno de sus primeros acercamientos al área rival, conseguirían un saque de esquina del que, de las botas de Joaquín, saldría un gol olímpico, de saque directo, que conseguía introducir el balón en la portería local, donde también estaba Moro listo para rematar.Ya por delante en el marcador, no cambiaría mucho el panorama del partido para los vinícolas, que protagonizaron varios acercamientos aunque sin demasiado peligro. Con esta igualdad sobre el terreno de juego –no así en el marcador– se llegó al descanso.La segunda parte comenzaría con la primera ocasión para los de Rafa Nvarro, de la mano de un tiro de Ángel desde fuera del área que se marchó por encima del larguero. A partir de ahí, el partido cogió el mismo tono que la primera parte: igualdad por parte de ambos equipos y con mucha lucha en el centro del campo.En los minutos finales del choque, el Castilleja Club de Fútbol se fue arriba intentando conseguir la igualada. Sin duda, la ocasión más clara llegaría con un fuerte disparo desde fuera del área que se estrellaría en el larguero de la meta defendida por Molero. Con esta última acción, el colegiado malagueño decretaría el final del encuentro. El equipo montillano volverá a la competición el próximo 7 de abril, visitando al conjunto gaditano de la Unión Deportiva Los Barrios.Ramon, Edu (Núñez 65'), Alfonso, Tejero, Samore , Edu , Pipi (Said 77'), Antonio (Berruezo 61'), Hugo (Nelson 77'), Francis (Marco 86') y Manuel (Enrique 65')Molero, Joaquín, Alfonso, Capilla, Soto, Moro (Fran 73'), Javi Ruiz, J. Carraña (Harith 17') (Galisteo 85'), Joselu (Luque 40'), Lara y Hugo NavarroJoaquín (m. 17)Pla Muñoz, Pablo José (Málaga). Amonestó, por los locales, a José Carlos Hernandez, Francis y Edu y, por los visitantes, a Molero, Carraña, Lara y Harith.Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal "Antonio Almendro" de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), ante unos 100 espectadores.