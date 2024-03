Aureliano Sáinz | El éxito según Castilla del Pino

AURELIANO SÁINZ

Conservo las fotos de la primera entrevista que le realicé a Carlos Castilla del Pino en su consulta, allá por los años ochenta, para que fuera publicada en la revista cultural. Fue un encuentro cargado de cordialidad, aunque nos atuvimos a la media hora que me había concedido antes de que comenzara en su trabajo.Recuerdo que a pesar de ser un psiquiatra y un escritor de gran prestigio no me puntualizó ni me rectificó ninguna de las preguntas que le hice; aunque, imagino, que alguna de ellas podía tener cierto nivel de ingenuidad, si entendemos que abordar ciertos temas relacionados con la psiquiatría, en su presencia y de su materia, por parte de un profano como era yo, podía implicar algo de atrevimiento.Décadas después, Castilla del Pino fallece el 15 de mayo de 2009, dejando un enorme legado tanto en su especialidad como en el campo del ensayo y la narrativa. No debemos olvidar que también fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, lo que es indicio no solo de su calidad como científico sino como pensador y escritor en el campo de la ficción.De la extensa bibliografía suya que tengo, si hay un libro al que acudo con frecuencia es aquel que lleva por título, editado tras su fallecimiento y que contiene cientos de reflexiones breves sobre la vida y el ser humano, vistos desde la sabiduría que dan los muchos años vividos.No es la primera vez que acudo a esta publicación, aunque, en esta ocasión, quisiera traer diez pensamientos suyos sobre ‘el éxito’, tema que parece crucial en este nuevo milenio en el que ya llevamos algo más de dos décadas. Y es que el éxito, el triunfo y la fama parecen ser los tres pilares fundamentales de la actual, tal como fue denominada tiempo atrás por el francés Guy Debord.Así pues, ahí muestro esas diez reflexiones, sin que yo realice ningún comentario de ellas, dado que se entienden perfectamente por sí mismas. Solo indicar que los ordeno numéricamente para facilitar su lectura, al tiempo que al final, entre paréntesis, aparece la referencia en la que se encuentran en el libro.1. “No hay triunfo si no lo hay también en nuestro interior. El triunfo solo en lo exterior, ese que uno no ha parado en medios para lograrlo, no lo es, si acaso, más que para los demás, los cuales, en cuanto puedan, le echarán en cara los medios utilizados” (98).2. “El mundo no es tan estúpido como para tolerar que solo triunfen los malvados” (19).3. “Saber qué representa para alguien el éxito es una forma de saber mucho de él” (212).4. “No hay causa que justifique una guerra. Aun cuando se gane, se pierde mucho más” (312).5. “Hay que saber desde muy pronto qué es ‘triunfar’. De lo contrario, tomamos por triunfo lo que tarde o temprano nos lleva al fracaso” (392).6. “Cada uno tiene su éxito. Y no es intercambiable con el de otro. Por eso, no hay motivo para envidiar el éxito del prójimo” (483).7. “Es más peligroso el triunfo que la derrota, porque esta, por definición, lleva al recogimiento y hasta a la reflexión. Pero el triunfo emborracha y aturde, y la posibilidad de comportamiento ridículo está a la vuelta de la esquina” (499).8. “No hay nada contra el éxito, salvo que el exitoso se deje devorar por él” (524).9. “Saberse querido, saberse respetado cuando no se tiene poder: ése es el éxito (moral, no social), en el que se cae en la cuenta cuando ya no tiene remedio” (543).10. “Un éxito equivocado: un fracaso rotundo” (703).Una vez que hemos leído esos diez diáfanos pensamientos, solo cabe decir que cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es el éxito, la fama o el triunfo, aunque es posible que no nos hayamos detenido mucho a pensar en ellos, por lo que no viene mal que alguien, como fue este gran psiquiatra, en su madurez nos aportara algunas reflexiones que fueron meditadas con lucidez y sosiego, tal como hacían los filósofos de la Grecia clásica.