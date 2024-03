Antonio Maya abre las puertas de la Semana Santa de Montilla con un pregón plagado de vivencias personales

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

"La noche está en calma en el barrio de La Cruz, como lo estuvo Jerusalén. Allí el bullicio celebraba la Pascua; aquí también, como allí, muchos son ajenos al dolor del árbol de la Cruz". De esta singular manera ha arrancado esta tarde el pregón de la Semana Santa de Montilla del año 2024, a cargo de Antonio Maya Ruz, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura entre 1998 y 2006, además de patrono de la Fundación Social Universal (FSU).La Basílica Pontificia de San Juan de Ávila se ha vestido de gala para acoger, en primer lugar, un concierto de marchas procesionales a cargo del Grupo Musical La Clave, que precedió a la presentación del pregonero, a manos de su propio hijo, Antonio Maya Velázquez, autor del diseño del nuevo bacalao de la Hermandad del Descendimiento o del nuevo trono del Santísimo Cristo de la Misericordia , entre otras obras.Durante su entrañable presentación, Antonio Maya Velázquez ha destacado de su padre su "cariño" por el Santísimo Cristo de la Misericordia, "que no solo es por fe, sino por considerarlo suyo al verlo nacer" de las prodigiosas manos de Francisco Solano Salido Jiménez, conocido popularmente como, que falleció el 29 de septiembre de 2018 a la edad de 87 años , tras una prolífica carrera como creador y escultor de decenas de figuras e imágenes.Tras rememorar algunos pasajes vitales vinculados a la hermandad de la Madrugada montillana, Antonio Maya Velázquez ha elogiado de su padre "su sentido sencillo de la Semana Santa, si alardes, sin pretensiones, sin grandes factos", que se explica "cuando uno la vive escondido en la intimidad de un calvario, donde la única luz y lo único que se vislumbra es la larga figura del Cristo de la Misericordia por la oquedad en la se clava a su paso".Tras los saludos protocolarios y los agradecimientos de rigor, Antonio Maya Ruz ha querido compartir con todas las personas que abarrotaban la antigua iglesia de La Encarnación su particular visión de la Semana Santa de Montilla, marcada por "aquellos olores a túnica recién planchada, a sarga nueva, a ropa para estrenar el Viernes Santo" que su madre preparaba "con cariño y con esmero".Coincidiendo con la conmemoración del cincuentenario fundacional de la Agrupación de Cofradías, Antonio Maya Ruz ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que, en este medio siglo, han estado al frente de la entidad: José Naranjo Amo, Arturo Hidalgo Trillo, Rafael Delgado Luque-Romero, Manuel Ruz Feria, Miguel Bellido Mora, Manuel López Cabello, Antonio Luis Jiménez Barranco, Tomás Jiménez Polo, Inmaculada Santos Pérez y José Antonio Trapero Perea.Dirigiéndose al numeroso público que ha llenado el templo en el que se custodian las reliquias del último Doctor de la Iglesia universal, el pregonero de la Semana Santa de Montilla ha defendido la necesidad de "que no nos volvamos cómodos, que nos comprometamos no sólo con nuestras hermandades, también con la sociedad, con nuestro pueblo, con nuestras creencias, con nuestra cultura y con nuestras raíces", ya que "si lo enmendamos a tiempo, todo por lo que hemos luchado, defendido y glorificado, permanecerá".Alternando constantemente la prosa con el verso, Antonio Maya ha proclamado que "Montilla es Borriquita; es Juventud; es Perdón; es Vera Cruz; es Santa Cena; es Humildad; es Amor; es Preso; es Misericordia; es Nazareno; es Descendimiento; es Santo Entierro y es regocijo y júbilo en su Resurrección" pero, con cierta desazón, ha reconocido que "aunque nos pese, Montilla no es oración, no es rezo, no es vigilia, ni ayuno, no es triduo, ni quinario, ni novena, ni fiesta de regla, ni Vía Crucis, ni Vía Matris, ni Santos Oficios".Al respecto, el pregonero ha denunciado que "un nuevo sanedrín nos está corroyendo" y que "otra vez quieren cambiar la historia, envolverla en mentira; perseguir nuestra Fe, diciendo que velan por nuestra memoria". Para Antonio Maya, "quieren manipular nuestras creencias y nuestra religión, la verdadera, y sus mentiras son siempre mentiras, no cambios de opinión", ya que "defienden la muerte, por aborto o asistida, normalizada por ley, cuando la ley es el derecho a la vida".Antes de realizar su particular "estación de penitencia" por todas y cada una de las hermandades que conforman la Semana Santa de Montilla, el pregonero ha evocado algunos momentos significativos de la Cuaresma, como la Sentencia Romana a Jesús –que anoche protagonizó Alfredo Dagnino y Guerra –, la singular Ronda de los Romanos y el pasacalles de la Agrupación Musical La Unión en la noche del Viernes de Dolores y, cómo no, la Representación Dramática de La Pasión."Recuerdo aquella mañana fría de febrero de 1992, cuando un puñado de personas, rodilla en tierra, se propusieron tejer un tapiz de duros –600.000 si mal no recuerdo– para darle forma a un sueño, la ilusión de Rafael Delgado Luque-Romero y Pepe Ferreira; fantasía que se propagó a casi trescientos, para vivir una representación, poniendo el alma", ha rememorado.Sin duda, uno de los momentos más emotivos del pregón ha tenido lugar cuando Antonio Maya ha evocado a su Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura. "En San Sebastián se resume la enormidad de un Dios que la tosquedad humana, en una antigua ermita, meter ha querido", ha apuntado.Y, en referencia al templo más antiguo de Montilla y al propio Señor de la Misericordia, ha subrayado que "es allí donde se resume mi Semana Santa, donde te veo salir todos los años, donde tras tu silueta en penumbra te sigo para poner rodilla a tierra, con cada una de las 14 estaciones que los hombres para salvarse te han infligido".