Imperio Reina conquista al jurado de 'Tierra de Talento' con su soberbio homenaje a María Jiménez

Al igual que Julio César tras su memorable victoria sobre Farnaces II del Ponto en la Batalla de Zela, Imperio Reina llegó, vio y venció en Tierra de Talento , el popular programa de Canal Sur Televisión que presenta el humorista nazareno Manu Sánchez y que, anoche, rindió tributo a María Jiménez, la reconocida cantante sevillana que falleció el pasado 7 de septiembre a los 73 años de edad. Tal y como adelantó Montilla Digital , José Manuel Reina Torres, más conocido como, regresaba a un plató de televisión casi tres meses después de dejar boquiabiertos a muchos de los espectadores de 'Got Talent España' , el popular concurso de Telecinco presentado por Santi Millán.En esta ocasión, el polifacético artista montillano conquistó el corazón de todos los espectadores del programa con una magistral interpretación del tema, una canción compuesta en 1975 por Juan Gabriel que, enseguida, se granjeó el voto favorable de los miembros del jurado, formado por la cantante Pastora Soler, el bailaor Antonio Canales, la cordobesa India Martínez y Rafael Ojeda Rojas, conocido artísticamente comoEn cuanto Imperio Reina apareció en escena –y, sobre todo, cuando apenas silabeó la primera estrofa–, los integrantes del jurado no dejaron de gesticular, sorprendidos, por la calidad vocal de José Manuel Reina, que acudió al programa acompañado de sus padres.Fue tal el éxito que Imperio Reina cosechó con su interpretación que el conductor del programa, Manu Sánchez, le pidió que improvisara otro de los temas míticos de María Jimémez,, que escenificó magistralmente junto a Daniel Arjona, Pepe Pulido, Víctor Torres, Andrés Tomás Rodríguez, Javier Teruel, Alejandro Romero, Dani Morilla y Frasco del Chacón."María Jiménez fue una gran luchadora por la causa de la libertad, que en eso consiste la vida", reconoció Imperio Reina a preguntas de Antonio Canales, quien puso en valor la "personalidad" y la "gran voz" del artista montillano sobre el escenario, aunque le recomendó en tono jocoso "no bailar mucho", en uno de los momentos más divertidos de la gala.Por su parte, Pastora Soler se dirigió emocionada a Imperio Reina: "quiero saber ya todo de ti; cuánto llevas cantando, dónde te podemos ver y a dónde podemos ir para disfrutar contigo", a lo que el artista respondió que, en la actualidad, y al margen de otras actuaciones por todo el territorio nacional, suele cantar muchas noches en la sala LL Show Bar de Madrid , que le dio su primera oportunidad en la capital de España, mientras que los sábados da rienda suelta a su creatividad en el Teatro Las Vegas de Madrid, donde forma parte del elenco de un divertidoIndia Martínez también destacó la "tesitura de voz" de José Manuel Reina. "Me he quedado flipada al ver cómo llegas a esas notas a las que, normalmente, solo puede llegar una mujer", comentó la cantante cordobesa, quien elogió el modo "tan bonito y tan limpio" de interpretar y de "sentir" una canción.Por último, Falete reconoció haberse quedado "sin palabras" con la actuación de Imperio Reina y, dirigiéndose al público, les espetó: "aquí estamos delante de un artista muy grande". "Normalmente, cuando se hacen este tipo de 'performances', se hacen en 'playback' total, con voz y música enlatadas", apuntó Falete, quien hizo hincapié en que "no todas las 'drags' lo hacen con el mismo respeto que lo ha hecho Imperio Reina desde que ha aparecido por el escenario. Y eso es digno de admirar".Sin ocultar su emoción, José Manuel Reina confesó que su artista contemporáneo de referencia era, precisamente, Falete, en quien se ha inspirado a la hora de plantear una actuación o de interpretar algunos temas. "A día de hoy hace falta más gente con esa identidad, con ese carácter y con esa valentía de hacer el arte en la vida", resaltó José Manuel Reina en alusión al cantante sevillano.Tras haberse clasificado para la siguiente fase, la organización deencomendó a Imperio Reina el reto de rendir homenaje a cualquier tema del festival de Eurovisión, de cualquiera de sus ediciones y de cualquier nacionalidad para que, en palabras de Manu Sánchez, el artista montillano "pueda conquistar Andalucía, España y Europa".