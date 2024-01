Montilla conmemora hoy la festividad de San Sebastián

Todo listo para la procesión y para la 'candelá'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Desde el pasado miércoles, la Parroquia de San Sebastián, el templo más antiguo de la localidad, acoge los cultos solemnes en honor de su mártir titular, un capitán de la guardia pretoriana que fue condenado a morir a flechazos por orden del emperador Diocleciano.Esta misma tarde, al término de la eucaristía concelebrada que dará comienzo a las 20.00 de la tarde y que estará presidida por el sacerdote montillano Antonio Ramírez Climent, los fieles del Barrio de la Cruz tendrán la oportunidad de besar la reliquia del dedo de San Sebastián, un hecho que es posible gracias a la astucia del escritor y periodista montillano José Ponferrada Gómez, que este pasado miércoles protagonizó un acto en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba y quien, allá por 1952, descubrió que el dedo del mártir romano se encontraba en Montilla.A comienzos de la década de los cincuenta, José Ponferrada estaba desarrollando una intensa investigación mediante la cual pretendía desmentir las afirmaciones del prestigioso historiador Luis Ramírez de las Casas Deza quien, en una de sus obras, afirmaba que El Gran Capitán había visto la luz en Córdoba y no en el castillo de Montilla, como se venía aceptando tradicionalmente.Por tal motivo, Ponferrada se hizo con un ejemplar de, obra anónima del siglo XVI que fue recuperada por Bartolomé José Gallardo, y descubrió la adquisición por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba de una reliquia del dedo de San Sebastián.En efecto, tal como precisa este interesante códice, el militar montillano adquirió en 1503, durante el asalto y toma de Montecassino (Italia), varios ornamentos y objetos de culto que habían sido saqueados por los soldados que participaron en la batalla. La crónica señala que Gonzalo Fernández de Córdoba devolvió a la abadía todas las reliquias excepto “la de un dedo de San Sebastián que fue destinada a la iglesia del mismo nombre de Montilla”.Este dato, que hasta entonces había pasado inadvertido entre los historiadores locales, provocó que las investigaciones de José Ponferrada dieran un giro copernicano, afanándose desde ese instante en la búsqueda de esta singular reliquia que, según el escritor, “señalaba Montilla como la patria chica de El Gran Capitán”.Las pesquisas que Ponferrada realizó en la antigua iglesia de San Sebastián durante años fueron infructuosas. Sin embargo, tras constatar que la primera parroquia de Montilla estuvo cerrada al culto durante algunas décadas, José Ponferrada se decidió a indagar en el convento de Santa Clara, fundado por descendientes de la familia del militar y donde la reliquia, en caso de existir, podría haber quedado a salvo de las devastaciones que sufrieron los templos montillanos en épocas posteriores.Una vez en el cenobio montillano, la abadesa dijo desconocer la existencia de una reliquia de San Sebastián en su convento, pero condujo al escritor hasta una estancia en la que se hallaba un lienzo del santo. Tras contemplarlo durante unos segundos, José Ponferrada se percató de que junto al marco existía un pequeño relicario plateado que, como no podía ser de otra forma, contenía una reliquia del dedo de San Sebastián.Desde entonces, en torno a cada 20 de enero, los fieles montillanos tienen la oportunidad de besar esta reliquia que fue entregada a principios del siglo XVI a Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego y, por aquel entonces, hermano mayor de la ya desaparecida Cofradía de San Sebastián.La primera aparición en prensa del descubrimiento del dedo de San Sebastián a cargo de José Ponferrada Gómez tuvo lugar el 16 de mayo de 1963 en el periódico, un periódico publicado en San Sebastián entre 1936 y 1980, perteneciente a la Cadena de Prensa del Movimiento, que había adquirido en exclusiva el reportaje que el periodista montillano había enviado a la Agencia EFE el 25 de abril de 1963.Ocho años más tarde, el 27 de julio de 1971, José Ponferrada Gómez quiso difundir la curiosa historia del dedo de San Sebastián –que confirmaba Montilla como "patria chica" de El Gran Capitán– en las páginas del principal medio de comunicación de la provincia: Diario Córdoba Si la lluvia no lo impide, los feligreses de la Parroquia de San Sebastián podrán celebrar hoy una procesión que partirá a las 18.30 de la tarde desde el centenario templo para recorrer las calles Juan Colín, Fuentes, Gavia, Virgen del Carmen y San Sebastián.A su vez, al término de la eucaristía, el Llanete de la Cruz acogerá, a partir de las 21.00 de la noche, la tradicionalque congrega a grandes y pequeños alrededor de una hoguera que lleva prendiéndose en el mismo lugar desde hace muchos años y que, en esta edición, volverá a contar con la colaboración de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura.La Policía Local anunció ayer que, con motivo de la celebración de lade San Sebastián, quedará restringido al tráfico rodado el acceso al Llanete de la Cruz desde las 19.00 de la tarde y hasta las doce de la medianoche.